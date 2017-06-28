Прощай, Европа!

Европейцы всегда любили Россию своеобразною любовью.

Епископ Оттон Бамберский, в 1124-1127 годах приезжавший в славянские земли и на Русь, сообщает то, что его заинтересовало: «Изобилие рыбы в море, реках, озерах и прудах настолько велико, что кажется просто невероятным. На один денарий можно купить целый воз свежих сельдей, которые настолько хороши, что если бы я стал рассказывать все, что знаю об их запахе и толщине, то рисковал бы быть обвинённым в чревоугодии. По всей стране множество оленей и ланей, диких лошадей, медведей, свиней и кабанов и разной другой дичи. В избытке имеется коровье масло, овечье молоко, баранье и козье сало, мёд, пшеница, конопля, мак, всякого рода овощи и фруктовые деревья, и, будь там ещё виноградные лозы, оливковые деревья и смоковницы, можно было бы принять эту страну за обетованную, до того в ней много плодовых деревьев…

Платья свои, деньги и разные драгоценности они содержат в покрытых чанах и бочках, не боясь никакого обмана, потому что его не испытывали. И что удивительно, их стол никогда не стоит пустым, никогда не остается без яств. Каждый отец семейства имеет отдельную избу, чистую и нарядную, предназначенную только для еды. Здесь всегда стоит стол с различными напитками и яствами, который никогда не пустует: кончается одно — тотчас несут другое. Ни мышей, ни мышат туда не допускают. Блюда, ожидающие участников трапезы, покрыты наичистейшей скатертью. В какое время кто ни захотел бы поесть, гость ли, домочадцы ли, они идут к столу, на котором всё уже готово…».

Естественно, тогдашний аналог Евросоюза, существовавший под покровительством римского папы не мог терпеть, что изобилие на Руси досталось не ему…. И постоянно стал направлять миротворческие вооруженные экспедиции, дабы устранить недостатки.

Но святой благоверный князь Александр Ярославович серьезно разубедил европейцев и показал ошибочность их действий в 1240 году — на Неве и в 1242-ом — на Чудском озере.

Потом, конечно, европейцы взялись за старое, но вот всех их АТО завершались неудачно.

И вот, через столетия, 12 (24) июня 1812 г., обновленный Евросоюз, набравший небывалую мощь под скипетром императора Наполеона I, решил окончательно привести к знаменателю «русский вопрос». Как уже известно, решить опять не довелось, хотя и пришли вместе с французами «двунадесять языков»: немцы, хорваты, австрийцы, итальянцы, да еще с мамелюками (из Египта и Сирии).

А сейчас находятся историки, которые изволят молиться на Наполеона Бонапарта и обвинять русского царя Александра Первого в желании поработить свободолюбивую Европу. Отчего-то в мниморусской интеллигенции, непостижимым способом, частенько пробуждается Смердяков из бессмертного произведения Федора Михайловича Достоевского, говаривавший: «В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы, умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки».

Почему так происходит? Да из-за того, что Евросоюз всегда, кроме «горячей» войны ведет и «холодную» — развращает умы, наиболее склонные схематическому мышлению и воспитанные в традициях «прогресса». Беда еще и в том, что в России после Петра Первого внедрилось обезьяничанье модам и мыслям европейским.

Герой-партизан Отечественной войны 1812 года Денис Давыдов, совершая рейд по лесам, на груди обязательно носил большую икону святителя Николая Чудотворца. Оказывается, мундиры русских гусар настолько походили на французские, что партизаны из крестьянских отрядов свободно могли принять своих за чужих и «благословить» дубиною по темечку или рогатиною в бок. А вот батюшку Николая Мирликийского крестьяне не могли ни с кем перепутать.

Как же не вспомнить здесь святителя Феофана Затворника: «Нас увлекает просвещенная Европа... да! там впервые восстановлены изгнанные было из мира мерзости языческие; оттуда уже перешли они и переходят и к нам. Вдохнув в себя этот адской угар, мы кружимся, как помешанные, сами себя не помня. Но припомним двенадцатый год: за чем это приходили к нам французы? — Бог послал их истребить то зло, которое мы у них же переняли. Покаялась тогда Россия, и Бог помиловал ее…».

Русский, объевшийся Западом, напоминает осла, полагающего, что хозяин дает ему морковку за красивые глаза. И лишь потом приходит отрезвление (или не приходит, что часто бывает), когда на него взваливают тяжеленный мешок, да и еще и взгромождаются сверху.

На самом деле русский тип человека абсолютно противоположен европейцу. Александр I вполне представим, как старец Феодор Кузьмич, бредущий по Сибири, а вот Наполеон в качестве скромного корсиканского аббата кажется сказкой и бредом.

С эпохи Отечественной войны 1812 года минуло 205 лет. И она до сих пор дарит нам урок, который лучше всего выражают слова П.И. Бартенева: «Стоит только прочесть описание Отечественной войны, чтоб не любящему России возлюбить её, а любящему полюбить ещё жарче, ещё искреннее и благодарить Бога, что такова Россия».

А Евросоюз? Он неизменен и сейчас. Его, правда, теперь волнует не русская селедка, но нефть и газ. И от похода на Россию очередного Наполеона или Гитлера сдерживает лишь ядерное оружие нашей державы. Не следует бранить США и Европу за их намерения. Они готовы нас атаковать, как вампиры, и чувствуют гнилую свою западную кровь, которая сама может пустить их в дом свой. А поэтому надо выдавить эту кровь из себя, прекратить подражание чужому и зажить по-своему, может и по дурному, но по-своему. По Божьему велению, а не по людскому хотению…

И сказать Европе и ею насаждаемой мифологии четкое русское «прощай».

И держать осиновый кол про запас…

Мало ли что…

Александр Гончаров

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