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ПРИНЦ САУДОВСКОЙ АРАВИИ ПООБЕЩАЛ РАЗГРОМИТЬ РУССКИХ В СИРИИ

20:41. 28 июня 2017 Просмотров - 130 Один комментарий Опубликовал:

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Новый саудовский наследник Мухаммад бин Салман Аль-Сауд  крайне негативно высказался об отношении к России. Кроме того, на пресс-конференции он заявил, что у Саудовской Аравии достаточно военной мощи, чтобы полностью уничтожить российские силы в Сирии в трехдневный срок.
 
По словам 31-летнего принца, русские стремятся распространить на территории Ближнего Востока терроризм, постоянно нападая на сирийских повстанцев из свободной армии, поэтому несложно догадаться, что экстремисты воодушевлены подобными действиями России.
 
Салман Аль-Сауд предупредил, что Саудовская Аравия не станет использовать в отношениях с РФ мягких методов, и в скором времени президенту Путину будет объявлен ультиматум с требованием прекратить в Сирии бомбардировки.
 
Если же Москва откажет, то саудовские военные смогут за три дня остановить беспорядочные бомбежки и уничтожить русских, сообщает норвежский таблоид Steigan blogger со ссылкой на слова наследного принца.
 

 

http://mirnov.ru/lenta-novostej/princ-saudovskoi-aravii-poobeschal-razgromit-russkih-v-sirii.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Метки: Новости, сирия
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Один комментарий»

  • 352 330
    Владимир 28 июня 2017 в 21:22 Ссылка Пометить
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    У этого самовлюбленного павлина или на солнцепеке мозги усохли,или он постоянно сосет насс,а может что и по серьезней.

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