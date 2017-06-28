ПРИНЦ САУДОВСКОЙ АРАВИИ ПООБЕЩАЛ РАЗГРОМИТЬ РУССКИХ В СИРИИ

Новый саудовский наследник Мухаммад бин Салман Аль-Сауд крайне негативно высказался об отношении к России. Кроме того, на пресс-конференции он заявил, что у Саудовской Аравии достаточно военной мощи, чтобы полностью уничтожить российские силы в Сирии в трехдневный срок.

По словам 31-летнего принца, русские стремятся распространить на территории Ближнего Востока терроризм, постоянно нападая на сирийских повстанцев из свободной армии, поэтому несложно догадаться, что экстремисты воодушевлены подобными действиями России.

Салман Аль-Сауд предупредил, что Саудовская Аравия не станет использовать в отношениях с РФ мягких методов, и в скором времени президенту Путину будет объявлен ультиматум с требованием прекратить в Сирии бомбардировки.

Если же Москва откажет, то саудовские военные смогут за три дня остановить беспорядочные бомбежки и уничтожить русских, сообщает норвежский таблоид Steigan blogger со ссылкой на слова наследного принца.

http://mirnov.ru/lenta-novostej/princ-saudovskoi-aravii-poobeschal-razgromit-russkih-v-sirii.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com