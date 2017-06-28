Преступление и наказание

Обвинения, преступления и наказания российских чиновников

В ночь на 15 ноября 2016 года в офисе "Роснефти" при получении крупной взятки был задержан министр экономического развития России Алексей Улюкаев. Обвинения, преступления и наказания российских чиновников. Так каково же наказание чиновников и какое они преступление совершили? Данные всего лишь за неполный 2016 год. Но очень показательно. Очень. Вот маленький списочек: