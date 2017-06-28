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Преступление и наказание

12:20. 28 июня 2017 Просмотров - 340 2 коммент. Опубликовал:
Обвинения, преступления и наказания российских чиновников
 
В ночь на 15 ноября 2016 года в офисе "Роснефти" при получении крупной взятки был задержан министр экономического развития России Алексей Улюкаев. Обвинения, преступления и наказания российских чиновников. Так каково же наказание чиновников и какое они преступление совершили? Данные всего лишь за неполный 2016 год. Но очень показательно. Очень. Вот маленький списочек:
 
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Метки: власть, коррупция
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2 коммент.»

  • 756 612
    Pol Roger 28 июня 2017 в 13:45 Ссылка Пометить
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    Ну это нормально.Самое страшное наказание: временный запрет на воровство.Обычное явление в колонии.Хозяева смотрят в полглаза,самое время хапать.А потом,их командир сидит на какой-нибудь криво-прямой линии и удивляется: “… украли,охох как нехорошо,где ж это в моем царстве,сейчас накажем,выпорем розгой и поставим в угол,айяайяйай!!! Уууу, идет коза рогатая за малыми ребятами!!” И мы вздыхаем облегченно,вооо,чичас гарант всех их охохоооо!!

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  • 498 452
    Мирослава 28 июня 2017 в 14:45 Ссылка Пометить
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    Рыба гниет с головы, государство гниет от чиновников. А что не осудили,а еще лучше не расстреляли, так “Ворон ворону глаз не выклюет, а и выклюет, да не вытащит” Всё прогнило! Сталина сюда!

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