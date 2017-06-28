Младенец кашку составляет

Из манных зерен голубых.

Незрелость (1928) Н. Заболоцкий

Эммануэль Макрон — как эффективный менеджер семейства Ротшильдов, на весь срок своего президентсва обречен озвучивать планы и желания своего благодетеля. Незрелость — как имя собственное, ничуть не хуже, чем Эммануэль. План Макрона-Порошенко по урегулированию на Донбассе можно выразить одной фразой: отдайте Крым и фиг с ним, с Донбассом.

https://russian.rt.com/ussr/news/403273-poroshenko-formula-makrona?utm_source=smi2 «Мне очень импонирует подход господина президента, ориентированный на результат: конкретный, практичный, без лишних разговоров. Наша договорённость в том, что мы положим на бумагу проекты возможных решений «нормандского формата». Возможно, они будут иметь название «формула Макрона», — цитирует телеканал «112 Украина» Порошенко.

Если план «урегулирования на Донбассе» кроме «положить договоренности на бумагу» ничего внятного не содержит, то насчет Крыма Ротшильды устами Макрона высказались вполне определенно: «Верните! Агрессоры и оккупанты!»

http://iz.ru/611189/2017-06-26/makron-frantciia-ne-priznaet-anneksiiu-kryma?utm_source=smi2 «Если мы говорим о захвате Крыма Россией, Франция всегда поддерживала суверенитет Украины в рамках тех границ, которые были признаны на международном уровне, соответственно, Франция не признает аннексии Крыма», — цитирует Макрона телеканал «112 Украина».

Россию и дальше будут дожимать санкциями. В среду ЕС озвучит решение об очередном продлении санкций.

http://nsn.fm/hots/poroshenko-rasskazal-o-formule-makrona-po-donbassu.html (26 Июня 2017) Решение о продлении санкция в отношении России еще на полгода будет озвучено официально в среду. Об этом сообщили источники в Евросоюзе.

В этот раз страны письменно подтверждали согласие, заседаний для его одобрения решения не будет. Ранее США также решили продлить антироссийские санкции на полгода.

Тут уместно было бы вспомнить о «подставах» президента РФ его ближайшим окружением. Недавно популярные интернет гудел, как пчелиный улей, обсуждая, каким образом и кто именно из помощников В. Путина мог подсунуть президенту видеозапись работы американских ВВС в Афганистане, выдав ее за видеозапись работы российских ВКС в Сирии. Под подозрение попали сразу два «помощника»: пресс-секретарь В. Песков и министр обороны С. Шойгу.

http://blog.classic.newsru.com/article/23jun2017/versiya Моя теория о том как так получилось, что президент России показал американскому режиссеру видеозапись работу американских ВВС в Афганистане, выдав ее за видеозапись работы ВКС РФ в Сирии”, – пишет сооснователь Conflict Intelligence Team в Facebook …Дмитрий Песков также говорит, что телефон не Путина, а его помощника. А видео предоставлено Министерством обороны. Это каким же образом? Министерство обороны загрузило на телефон помощника видео и таким образом передало его Путину? Министерство обороны приложило к своему докладу для Путина флешку, воспользовавшись которой его помощник загрузил видео себе на телефон и показал Путину? Министерство обороны предоставило Путину доклад в электронной форме на айпаде, а Путин вместо того чтобы показать видео с того же айпада по AirDrop перекинул видео на телефон помощнику и показал Оливеру Стоуну? Если я правильно понимаю, материалы докладов Минобороны для верховного главнокомандующего страны являются секретными, и у помощников президента, вероятно, нет необходимого допуска к секретности, чтобы вот так просто скидывать им на телефон видео из предоставленного президенту доклада”.

Я не хочу вдаваться в пространные рассуждения, о лени и головотяпстве приближенных президента, ведь когда дело касается личной выгоды? эти люди чрезвычайно внимательны и предприимчивы. Недавно на очередном совещании с участием президента вдруг выплыло, что финансовые средства, выделенные из бюджета на доработку и модернизацию продукции Московского института теплотехники, а именно, ядерных ракет «Тополь», «Булава» и других, немного не дошли до конструкторов, а пока крутятся на строительстве двух новых торговых центров…

Справедливости ради надо сказать, что и деньги, выделенные на компенсации подтопленцам и погорельцам тоже не спешили к конечным адресатам, что и выяснилось во время недавнего общения президента с народом посредством «Прямой линии». Но, согласитесь, два таких похожих случая, – немного пошалили с бюджетными деньгами с использованием служебного положения, – отразятся на обороноспособности страны несколько по-разному. Если одному пойманному за руку чинуше надо уходить в отставку, то в другом — использовать табельное оружие по прямому назначению. По слухам, пока не то что в отставку, даже в запой никто не ушел. Работают, как ни в чем не бывало. Стыд не дым, глаза не выест…

На фоне состоявшихся разоблачений, ошибка с «перепутанным» видеодоказательством выглядит сущей мелочью. Даже не важно, была подмена совершена предумышленно, или в результате невнимательности «помощников», которые быстренько «нарыли» что-то зрелищное и похожее в интернете.

Я же хочу вернуться к «подставе» уже несколько подзабытой, но имеющей, как теперь выяснилось, далеко идущие последствия. В самом начале создания непризнанных государственных образований ДНР/ЛНР остро встал вопрос денег: Украина отказалась выплачивать пенсии и продолжать поддерживать денежное обращение гривны на непокорных территориях, Россия не собиралась вводить рубли. Де факто на территориях долгое время «имели хождение» обе валюты, потом оборот гривны иссяк сам собой и власти были вынуждены перейти на рубли, что теперь является основным доказательством «российской оккупации» Донбасса. Но теперь мало кто помнит, что для оборота в ДНР и ЛНР уже были заказаны и напечитаны «расчетные знаки Новороссии».

http://www.kp.ru/daily/26332/3216013/

http://korrespondent.net/ukraine/3460956-v-dnr-pokazaly-svoy-denhy-raschetnye-znaky-novorossyy

http://www.mk.ru/economics/2015/01/22/novye-dengi-novorossii-zastryali-v-rostovenadonu.html

Вопрос введения собственных денег для непризнанных республик широко обсуждался и был в целом поддержан общественностью, но потом обсуждение как-то резко заглохло и постепенно сошло на нет. Так вот, по моим данным, только личный энтузиазм Суркова смог остановить это форменное «денежное безобразие». «Плохой пример» ДНР/ЛНР, вдруг получивших в результате распада страны финансовую независимость от известного банкирского семейства, мог оказаться заразителен для Абхазии и Южной Осетии, а может и для кого-то еще… Ротшильды были резко против. Свои деньги в ДНР/ЛНР, так и не ввели исключительно молитвами Владислава Юрьевича, пришлось переходить на рубли, что и стало теперь единственным видимым доказательством «российской оккупации».

https://rueconomics.ru/256716-makron-zakleimil-rossiyu-agressorom-na-ukraine?utm_source=smi2 Президент Франции Эммануль Макрон выразил полную солидарность с украинским лидером Петром Порошенко в отношении России. На совместном брифинге он заявил, что агрессия в Донбассе исходит именно от российской стороны. При этом политик подчеркнул, что все знают истинного виновника в развязывании войны, однако не предоставил никаких доказательств сказанному. Кроме того, Париж продолжает настаивать на «незаконной аннексии Крыма» и никогда не признает его присоединение, цитирует Макрона «Газета.ru».

За новый виток санкций президенту есть кого поблагодарить персонально, надеюсь, он вспомнит при случае…

Кстати, пока еще не поздно, в ответ на претензии к Москве в использовании ДНР/ЛНР российских рублей, можно объявить о введении в обращение билетов государственного банка Новороссии. Или, если подойти уж совсем юридически грамотно, то можно объявить о восстановлении УССР на базе ЛДНР и Крыма. Не только объявить, но и подать заявку в ООН. Вот тогда приезд В. Путина на саммит G20 будет действительно триумфальным.

Ну а пока, Макрон поддерживает Порошенко в самых идиотских его начинаниях:

http://social.rusvesna.su/blog/43070554231/Makron-pripisal-knyagine-Anne-YAroslavne-ukrayinskoe-proishozhde?utm_source=mt Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что княгиня Анна Ярославна занимает важное место в истории отношений Парижа и Киева. Об этом он сказал в ходе брифинга с украинским лидером Петром Порошенко в эфире телеканала «112». Макрон заявил, что между Францией и Украиной существуют давние связи, которые имеют большое значение для обеих стран. При этом он особо отметил стремление Порошенко «отдать должное Анне Киевской».

Уж не знаю, стеб или правда, но вполне в духе времени желание пересмотреть результаты Полтавской битвы, да еще и компенсацию с ненавистных москалей срубить «за использование для сражения территории без согласия законного владельца».

http://smi2.mirtesen.ru/blog/43343459407/Rezultatyi-Poltavskoy-bitvyi-mogut-byit-otmenenyi,-Rossiya-prizn?utm_source=mirtesen РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛТАВСКОЙ БИТВЫ МОГУТ БЫТЬ ОТМЕНЕНЫ, РОССИЯ ПРИЗНАНА ПРОИГРАВШЕЙ

Получив международную медийную поддержку в борьбе с российскими оккупантами, Порошенко воспрял духом и готовит новую серию провокаций. Старт серии провокаций намечен на 30 июня — 1 июля. Пока же Порошенко в силу своего образования и воспитания глумится над людьми, страдающими от ежедневных обстрелов их домов.

https://russian.rt.com/ussr/news/403325-poroshenko-donbass-francuzskie-senatory Порошенко пригласил французских сенаторов в Донбасс Президент Украины Пётр Порошенко провёл встречу с председателем сената Франции Жераром Ларше, на которой пригласил французских сенаторов в Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Мнение жителей Донбасса и властей ЛДНР насчет «плана Макрона» никто выяснять во Франции не стал.

http://www.interfax.ru/world/568098?utm_source=smi2 (26 июня 2017) Идеи Макрона по урегулированию конфликта в Донбассе удивили ЛНР и ДНР Москва. 26 июня. INTERFAX.RU – В Донецке и Луганске с недоумением восприняли предложения президента Франции по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, которое украинский президент Петр Порошенко назвал “формулой Макрона”. “То, что озвучено на сегодня, говорит лишь о попытке с его стороны вновь изобрести велосипед, начать говорить о том, что мы давно обсуждали и до этого. Проект дорожной карты, в которой предполагается зафиксировать пошаговое исполнение (минского) комплекса мер, обсуждается с прошлой осени. То же самое касается отвода сил и средств, который саботируется украинской стороной, а также вопроса освобождения удерживаемых лиц”, – заявил “Интерфаксу” в понедельник полпред самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего. …В Донецке не увидели прорывных предложений в “формуле Макрона”. “Это называется бег по кругу. Все это обсуждалось, и пока ни к чему не привело. Киев саботирует процесс. Нет оснований полагать, что теперь по какой-то причине он саботировать его перестанет”, – сказал собеседник агентства.

Да и кому теперь интересно их мнение? Вот если б Суркова не послушали, а собственные деньги ввести в обращение не побоялись, тогда не то что сенаторы, тогда и сам Макрон мог бы в гости в Донецк напроситься…

Но конечной целью провокации в исполнении П. Порошенко, разумеется, будет не Донецк, а Крым:

https://polit.info/346740-poroshenko-ukrainskie-flagi-skoro-vernutsya-v-krym?utm_source=smi2 (26 Июня 2017) Лидер Украины Петр Порошенко уверен, что крымский полуостров в ближайшее время вернется в состав страны.

Пока губернатор Севастополя Сергей Меняйло упражняется в перекрестном остроумии со спикером Верховной Рады А. Парубием, что не делает ему чести, все же грех смеяться над психически больным человеком, супостаты готовят общественное мнение, завозят наемников и спецсредства.

https://live-mind.com/29593-mechty-kieva-sbyvayutsya-krym-mozhet-skoro-vernutsya-na-ukrainu-full.html “Если спикер Верховной рады Андрей Парубий имел в виду возвращение на Украину ржавого сейнера “Крым”, который стоит в портовом отстойнике, то власти Севастополя препятствовать не будут. Давно пора очистить наши бухты от этой ржавчины”, – заявил губернатор Севастополя Сергей Меняйло.

Конечная цель «формулы Макрона» – прекращение заведомо проигрышной для киевского режима АТО и введения военного положения, при этом, по возможности не объявляя войну Москве, или создав приличный повод для втягивания в войну еще и европейцев.

https://life.ru/t/новости/1021012/formula_makrona_poroshienko_pridumal_kak_zaruchitsia_poddierzhkoi_frantsii — Мне очень нравится подход господина президента, ориентированный на результат, конкретный, практический и без лишних разговоров. Наши договорённости, что мы положим на бумагу, проекты возможных решений “нормандского формата”, возможно, они будут называться “формула Макрона”, но мы сможем предъявить обществу план достижения мира и деоккупации востока Украины, — заявил Порошенко. Ранее стало известно, что президент Украины Пётр Порошенко планирует заменить АТО на “мирную реинтеграцию” Донбасса. По данным СМИ, официальный Киев прорабатывает документ, предусматривающий прекращение “антитеррористической операции” на юго-востоке страны и введение вместо неё военного положения.

Но долго без железного повода откладывать заведомо проигрышные для него выборы пока еще президент Порошенко не сможет. Помогает только война.

http://www.mk.ru/politics/2017/06/27/savchenko-predrekla-poroshenko-nezavidnuyu-uchast.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons Вчера под вечер Савченко пригласили на часовое интервью на один из оппозиционных телеканалов. И дама обрушила свой гнев на действующего главу государства. Того самого, который с момента пленения в конце июня 2014 года добровольца батальона “Айдар” оборонявшими ЛНР донскими казаками бросил на освобождение “народной героини” все дипломатические и медийные ресурсы. “Отважная летчица” объявила о своей готовности выехать в Минск, дабы в ходе контактов с представителями Луганской и Донецкой народных республик затронуть судьбу попавших в плен украинских военнослужащих, в частности полковника Национальной гвардии Александра Бойко. Когда же Савченко спросили о длительности явно затянувшегося вооруженного конфликта на Донбассе, внефракционный народный депутат ответила: война-де завершится, как только Порошенко перестанет быть президентом и когда продолжение военных действий станет невыгодным президентам Украины и России. Даже если одному из них, считает Савченко, ведение войны не станет выгодно, появится хороший шанс “побороть это зло”.

Пока же Петру Порошенко воевать выгодно: в этом случае можно сколько угодно переносить президентские выборы, поскольку согласно Конституции они проводятся исключительно в мирное время. Вдобавок все экономические беды и неурядицы удобно списывать на козни “вражеской России”.

Европейцы, кстати, для повышения градуса недовольства в Крыму уже применяют свой излюбленный прием, невыдачу виз неугодным народам. Подобным образом совсем недавно уже втянули жителей Молдавии в получение румынских паспортов. Технология отработана: с молдавским паспортом — ограничение на передвижение по Европе, но возможность работать в России, а с румынским — наоборот. Румынскими паспортами обеспечили почти все население суверенной Молдовы, но второй акт спектакля, где «молдавский народ желает присоединить свою территорию к Румынии и помимо собственных коррупционеров посадить себе на шею еще и румынских», похоже, срывается. Теперь аналогичную тактику будут применять, и уже применяют, к жителям Крыма. В русский паспорт им европейскую визу не ставят, зато с украинским паспортом теперь — безвиз!

https://ria.ru/world/20170626/1497298252.html МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил об озабоченности случаями отказа крымчанам в визах ЕС, что нарушает права человека. “Да, к сожалению, это не единственный случай, где у нас есть опасения такого рода. Крымский вопрос остается спорным внутри организации”, — сказал Заньер в интервью агентству Sputnik, отвечая на вопрос, нарушают ли европейские страны — члены ОБСЕ обязательства по защите и продвижению прав человека, отказываясь выдавать визы жителям Крыма.

Расчет ревнителей и защитников прав человека примитивен и прост: кто ж откажется от свободы передвижения? Особенно, если пенсии – российские, коммуналка тоже, а передвижение свободное.

Ну и кое-что по мелочи, недавно, финские генераторы отказались продать:

https://news.rambler.ru/business/37251931-krym-ostalsya-bez-finskih-elektrogeneratorov/?utm_source=Smi2_news&utm_medium=exchange&utm_campaign=news&utm_term=bottom&utm_content=free Крым остался без финских электрогенераторов Финская компания Wärtsilä, которая специализируется на производстве автономных электрогенераторов, отказалась от поставки дизель-генераторов на крымское предприятие из-за санкционной политики Евросоюза. Об этом сообщает Life.

По словам источника издания в Минпромторге, ранее у России и Wärtsilä были хорошие отношения на взаимовыгодных условиях.

Помимо оказания психологического давления на население Крыма и неприкрытого террора

народа Донбасса, Киев и его кураторы планомерно устраняют пробелы в оснащении

украинской армии и собирают информацию вдоль наших границ.

https://russian.rt.com/ussr/news/403305-polsha-ukraina-voennoe-oborudovanie Промышленный центр оптики, находящийся в составе Военно-промышленной группы Польши, подписал соглашение о поставках прицелов и оптики для ведения наблюдения с украинской компанией «Укринмаш». Об этом со ссылкой на Польское агентство печати сообщает ТАСС.

http://www.vesti.ru/m/doc.html?id=2903235(26 июня 2017) США вновь шпионят за Россией в Сирии, на Балтике и в Черном море

Один из авторов Конта еще в апреле предсказал грядущее развитие событий: Украину назначили на заклание, и лишь вопрос времени, когда ее кураторы сыграют по-крупному. Взялись за Украину — надо ходить, таковы правила геополитических шахмат..

https://cont.ws/@alexandrovsky-s/600409 Alexandrovsky-S(28 апреля 2017) Ну а теперь моё предположение. Думаю, уже не остается никаких сомнений, что украина, вернее «союзнички» руками украины и на её территории готовят серьёзную провокацию, не исключаю, что уровня сбитого украинским «БУКом» самолёта, или же придумают что-то с отравляющими веществами в виде диверсии на опасном предприятии или объекте инфраструктуры. Неспроста ведь так участились случаи «обнаружения российских мин» и «взрывоопасных предметов» в поездах якобы, неспроста вновь из каждого украинского чайника слышны вбросы о готовящейся якобы российской агрессии.

Автор еще русских хакеров не упомянул. Как только раньше американские пропагандисты без них жили?

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/06/27/698837-mvd-ukraini(27 июня 2017) В МВД Украины обвинили Россию в хакерских атаках на банки и госкомпании Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк обвинил Россию в хакерских атаках, которым подверглись банки и госкомпании. Однако прямых доказательств он не привел. «В том, что за этими проказами стоит Россия, думаю, в этом нет никаких сомнений, поскольку сегодня это и есть проявление гибридной войны», — заявил Шкиряк в эфире телеканала «112 Украина».

А что еще ЦРУ-шникам можно за столь короткое время выдумать? Русские хакеры — это надежно. Никто не верит? Да им уже давно никто не верит, но это их не остановит.

В том, что провокаторы ни перед чем не остановятся, надеюсь, после сбитого МН-17 ни у кого сомнений нет? Иностранные авиакомпании стали суеверны и не хотят пользоваться услугами авиадиспетчеров Коломойского, помня печальную судьбу МН17.

https://mpsh.ru/proishestviya/24410-samaya-bolshaya-tayna-mh-17-byl-sbit-ukronacistami-kotoryh-podstavili-ssha.html?utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen Самая большая тайна: MH-17 был сбит укронацистами, которых подставили США …ГИПОТЕЗА: США предоставили своим украинским марионеткам версию, что на этом самолете летит Путин (маршруты двух самолетов действительно пересекались) и потребовали уничтожить его. Поручение было “сброшено” центральным Киевом, испугавшимся ответственности, на отмороженного Коломойского, который его и исполнил (а первый истребитель увидел, что это малайзийский, а не российский самолет, что привело к падению самолета не в России). В результате, организовав провокацию (как с “корейским боингом” в 1983 году, многие пассажиры которого также потом оказались живы), США обеспечили дискредитацию России на Западе и санкции против нас.

ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС: позиция российских властей, опубликовавших (в “Новой газете”!) странный отчет специалистов “Алмаз-Антея”, признавших запуск “Бука”, пусть и старой модификации (находящейся на вооружении только Украины) и не переходящих в информационное наступление по этому поводу. Эта позиция напоминает ситуацию с другими американскими провокациями – с АПЛ “Курск” и “корейским боингом” в 1983 году.

Михаил Делягин, Публицист.ру

Не могу с уверенностью утверждать, но, вероятно, это в рамках подготовки к масштабной провокации, или следствие коммерческих разборок, но в Киеве демонстративно взорван руководитель спецназа ГУР МОУ Максим Шаповал.

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/06/27/698303-spetsnaza-razvedki-minoboroni?utm_source=smi2&utm_medium=partner(27 июня) «Украинская правда»: При взрыве в Киеве убит руководитель спецназа разведки минобороны При взрыве в Соломенском районе Киева погиб руководитель спецназа Главного управления разведки минобороны Украины Максим Шаповал, сообщает«Украинская правда» со ссылкой на предварительные данные источников. Собеседник издания в минобороны сказал, что это чиновник ведомства Максим Шаповал. Источник в правоохранительных органах уточняет, что погибший руководил спецназом ГУРа.

Из новенького, неустановленные хакеры пока проверили «на прочность» защиту Чернобыльской АЭС, которую я уже называла в числе предполагаемых целей.

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/06/27/699101-virus-vimogatel (27 июня 2017) Вирус-вымогатель поразил системы радиационного мониторинга Чернобыльской атомной электростанции. Об этом «Украинской правде» рассказал начальник смены АЭС Владимир Ильчук. По его словам, после начала хакерской атаки, поступила команда отключить все компьютеры на рабочих местах персонала. Некоторые устройства были заражены вирусом, однако радиационная угроза отсутствует. «Превышения контрольных уровней нет. То есть у нас по промплощадке, по сооружениям ухудшения радиационной обстановки не произошло», — отметил он.

Еще чуть Польшу не забыла! У них же тоже кибератака.

https://russian.rt.com/world/news/403766-polsha-krizisnyi-shtab-kiberataka?utm_source=smi2 Премьер-министр Польши Беата Шидло поручила созвать заседание правительственной группы по вопросам кризисного управления после масштабной хакерской атаки в отношении ряда стран.

«В связи с кибератаками в Европе и Польше премьер Беата Шидло созвала правительственную группу по управлению кризисами», — написал пресс-секретарь польского кабмина Рафал Бохенек в Twitter.

Подготовка наступления ВСУ на ДНР/ЛНР идет под аккомпанемент очередного витка американского вранья про Сирию.

По крупнейшим американским телеканалам, прошел слух, что Асад собирается применить химическое оружие. Под репортажи о его применении уже зарезервировано время. Да и как ему не применить, если американские войска уже приведены в полную боевую готовность, а Д. Трамп уже договорился ударить по Сирии вместе с Макроном?

https://cont.ws/@contemplator/650852 Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились дать совместный ответ в случае химической атаки в Сирии. О этом сообщили во вторник в Елисейском дворце. Макрон также пригласил Трампа посетить торжественный парад, который пройдет в Париже 14 июля, в День взятия Бастилии, отмечается в сообщении.

Ранее французский лидер заявил, что в том случае, если в Сирии произойдут химические атаки, Франция в одностороннем порядке может нанести авиаудары по объектам в стране.

http://iz.ru/611853/2017-06-28/smi-tillerson-sekretno-predupredil-lavrova-o-gotoviashcheisia-khimatake-v-sirii?utm_source=smi2 Госсекретарь США Рекс Тиллерсон секретно предупредил главу МИД России Сергея Лаврова о возможной новой химической атаке в Сирии, сообщает издание The Daily Beast со ссылкой на источник в Белом доме.

Уж Асад-то не подведет Макрона с Тармпом! Применит обязательно! Ведь он же классический самоубийца. А мы все придурки. Или нас таковыми считают?

Кстати, для «сдерживания» Путина путем выдачи несдерживаемых обещаний в Москву накануне готовящегося грандиозного шухера прибивает Генри Киссинджер.

https://cont.ws/@sugochka/650728 Американский государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений. Генри Киссинджер примет участие в международном форуме «Примаковские чтения», которые пройдут в Москве 29-30 июня. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН), академик РАН Александр Дынкин.

Будет уговаривать Путина не вмешиваться, ведь уже все решено, Асад и власти ЛДНР — ужасные преступники, а доблестные американские парни всех победят.

http://news.israelinfo.co.il/kaleidoscope/67310 Впервые с 2000 года: в Хайфу идет гигантский авианосец «Джордж Буш» В начале июля Хайфа, как в 90-е годы, наполнится американскими моряками: город посетит гигантский авианосец George H. W. Bush, названный в честь бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Как сообщает Ynet, 330-метровый гигант встанет на рейд в Хайфском заливе 1 июля и простоит у наших берегов четыре дня.

Зайти в порт Хайфы огромный корабль не сможет, для доставки на берег 5,700 моряков местных ресурсов не хватит, к этой операции будут привлечены паромы из Греции и других соседних средиземноморских государств. В программу визита «Джорджа Буша» в Израиль входят экскурсии по Израилю для американских военных моряков и летчиков, приемы израильских лидеров и командиров ЦАХАЛа на борту судна и празднование Дня независимости США 4 июля.

Будут ли в начале июля под предлогом борьбы с терроризмом просто свергать Б. Асада, или одновременно еще и грабить Катар, совмещая приятное с полезным? Захватят ли нацбатальоны на Украине АЭС? Взорвут или ограничатся имитацией ядерной катастрофы с выбросом радиоактивного пара? Чем именно будет Киссинджер угрожать Путину и много ли будет обещать в обмен на предательство? Скоро узнаем. Банда эффективных менеджеров государственного уровня вышла на позиции.