Одна из причин «необъяснимой» головной боли в зданиях найдена

Странные проблемы со здоровьем, испытываемые людьми при нахождении в зданиях, могут вызывать плесневые грибы, выделяющие микотоксины.

У многих людей при нахождении внутри определенных зданий появляются головная боль, затрудненное дыхание, приступы аллергии, а также ряд других трудностей со здоровьем. Некоторые случаи задокументировали медики, явление назвали «синдромом больного здания». Между тем у ученых нет четкого понимания его причин. И сейчас европейские исследователи, возможно, смогли ответить на интересующие научный мир вопросы. Результаты они изложили в издании Applied and Environmental Microbiology, краткий обзор можно найти в ScienceDaily.

Жан-Дени Балли (Jean-Denis Bailly) вместе с коллегами экспериментировал над грибами Penicillium brevicompactum, Aspergillus versicolor и Stachybotrys chartarum. Иногда они растут в жилье, например на обоях. Ученые хотели понять механизм размножения этих грибов и то, почему они переходят из природной среды обитания в здания.

Penicillium brevicompactum / ©wikipedia

Ученые создали имитатор квартиры со спорами плесневых грибов, также смоделировали работу кондиционера и систем вентиляции. Воздух «квартиры» проанализировали на предмет наличия там продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. Эксперимент показал, что кроме спор плесени в воздухе было множество микотоксинов. Это ядовитые вещества, некоторые из которых при попадании в легкие и на кожу ведут к тяжелым отравлениям или аллергическим реакциям. Известно также, что попадании микотоксинов в корм у животных слабеет иммунитет, а в ряде случаев возможен даже смертельный исход.

У людей, живущих в покрытых плесенью квартирах, могут наблюдаться похожие трудности со здоровьем. Жан-Дени Балли говорит, что каждый вид плесневых грибов выделяет собственный набор микотоксинов: именно этим ученые объясняют столь разный набор трудностей со здоровьем. Уже скоро исследователи проведут ряд новых экспериментов, которые смогут подтвердить правоту их выводов.