Обязательно фильтруйте получаемую информацию! Как настроить информационную ленту в соцсетях
"Мы способны выбирать и контролировать то, что осознаём; но то, что не осознаём - контролирует нас."
Джон Уитмор
ВИДЫ НЕГАТИВНЫХ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЧЕЛОВЕКА.
Негативные энергоинформационные воздействия на человека можно разделить на 3 группы:
1. естественного происхождения (геопатогенные и радиоактивные излучения, магнитные возмущения земли, солнца и другие);
2. человеческого фактора (несанкционированное управление сознанием, вирусы сознания, клише навязанного поведения, подключение каналов оттока энергии, информации, негативные программы, инграммы, другие);
3. техногенного происхождения (психогенераторы, излучения техногенного характера).
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Обязательно фильтруйте получаемую информацию!
Как настроить информационную ленту в соцсетях
Есть достаточно универсальное правило: всё, чему ты уделяешь внимание – растет.
Применимо оно и к личным, и общественным, и глобальным делам
Уделяешь внимание своему здоровью – начинаешь лучше питаться, заниматься каким-то спортом и т.д. – здоровье улучшается.
Уделяется внимание грязным улицам в городе – начинают ставить больше урн, делают социальную рекламу, больше уборщиков нанимают и т.д. – в городе становится чище.
Правило – это как механизм, он не хорош и не плох, он так работает.
Нужно просто понимать какие рычаги дергать, как рулить, чтобы машина поехала в нужном направлении.
И проблема сегодня в том, что есть механизм “чему уделяю внимание – то и растет”, но мы сами не управляем им, есть рулевой, который везет нас куда ему нужно.
Сегодня СМИ направляют наш фокус внимания и растет то, на что они обращают наше внимание.
В этот момент многие начинают ностальгировать по Советскому Союзу, где это понимали и брали под контроль.
Кто-то приводит опыт других стран (в том числе радеющих за свободу слова), где норма по соотношению позитивных новостей к негативным 7 к 1.
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примечание..
— Прослеживается отчетливая закономерность. Если отношение позитивных высказываний к негативным превышает 2,9 :1, компания процветает. Если оно ниже, дела в компании идут неважно.
Но не переборщите с позитивностью. Жизнь — корабль, у которого должны быть паруса и руль. При соотношении выше 13:1, без негативного руля, позитивные паруса бесцельно полощутся на ветру, а вы теряете чувство реальности.
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Это все правильно, в России нужно еще много сделать в этом системном вопросе, но…
Но у нас никто не отнимал право формировать собственный спектр информационных потоков. Мы сами можем выбирать откуда и какую информацию черпать.
Начать можно хотя бы с этого.
Проектов, которые строятся на позитиве сегодня не так много, но они есть.
Хотите хороших новостей о том, что нового в России, какие достижения и т.п.?
Смотрите “Сделано у нас”, “Путь РФ” , «Время-вперёд!» и подобные ресурсы.
Устали от пошлости и деградации?
“Возрождение нравственности”, “Научи хорошему”, “Концептуальные идеи и образы” и подобные проекты ждут ваших глаз.
Вас раздражает, что больше всего времени СМИ уделяет маньякам, извращенцам, дегенератам первой степени?
Тогда обязательно подпишитесь на “Гордость России”, “Герои России”, найдите другие сообщества, где показывают правильные примеры.
Проведите ревизию своих информационных потоков прямо сейчас: – удалите из ленты в Контакте все паблики туповато-пошлого юмора, что съедают ваше время; – удалите паблики, которые навязывают идеи, что всё тлен, что нам остается лишь унывать и деградировать; – удалите паблики, что цепляют глаз обилием полуобнаженных тел, что приравнивают понятия “секс и любовь”, “мужчина и самец”, “женщина и стерва”.
Обновите источники информации, которые питают вашу голову идеями день ото дня, и возможно это не будет сразу заметно, но жизнь начнет потихоньку меняться. Медленно, но верно, новая информация будет порождать новые идеи в вашей голове, они сподвигнут на новые поступки, а это начнет преобразовывать вашу реальную жизнь.
Вот такой вот фокус можно сделать с собой, если осознанно направлять свой фокус внимания.
Направляйте свое внимание на то хорошее, что есть и его будет становится больше в вашей жизни и в мире в целом.
Ты сам ответственен за то, какая информация приходит к тебе.
Примеры сообществ ВКонтакте, которые, по нашему мнению, “учат хорошему”:
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Возрождение нравственности
Правильные отношения
Мы за нравственность
За нравственность и социальную справедливость
Здоровая Русь, Россия, Украина, Беларусь
Трезвость – норма жизни
Собриология – наука о трезвости
Общее дело
ЗОЖ, Нравственность, Интеллект
Родительское всероссийское сопротивление
Академия Эндорфин – Здоровье Красота ЗОЖ
Примеры сообществ в Одноклассниках, которые “учат хорошему”:
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Примеры сообществ в Фейсбуке, которые “учат хорошему”:
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Трезвая Россия – сильное государство
Русская семья
Познавательное ТВ
Научи хорошему
Примеры каналов YouTube, которые “учат хорошему”:
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Юность Ru
Простые Мысли
Познавательное ТВ
«Время-вперёд!»
22.03.2017
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Знание ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ приносит пользу на многих планах
09 июня 2017
Эмоциональная польза:
– вы отслеживаете свои эмоции;
– вы понимаете, почему у вас такие эмоции;
– вы умеете руководить своим состоянием;
– вы живете с внутренним покоем почти всегда;
– внутренняя радость – это ваш стиль.
Ментальная польза:
– ваше мышление становится многомерным;
– вы знаете, что соблюдение Духовных Законов
позволяет сохранять здоровье и приносит успех и счастье;
– вы умеете корректировать свои прошлые ошибки;
– вы знаете, как жить без новых ошибок;
– вы знаете, где и как найти ответ на любой вопрос.
Духовная польза:
– вы умеете повышать свои вибрации;
– у вас постоянная связь со своим Высшим Я;
– вы знаете, что такое Духовный рост на практике;
– вы умеете ставить и достигать истинные цели;
– вы умеете жить в Радости и Любви вместе с близкими и единомышленниками.
Физическая польза:
– у вас исчезают болезни;
– вам хочется двигаться и заниматься спортом;
– ваше физическое самочувствие улучшается во много раз;
– вы начинаете молодеть;
– вы точно знаете, что вы будете Жить долго и счастливо.
Успехов вам на Пути к себе!
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Подборку подготовил - В.Лычковский.
Материалы из готовящегося проекта "Как ПРОСТО...Журнал созидательных перемен".
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=“чему уделяю внимание – то и растет”=
- да, даже негативное внимание, но аналитическое – разлагает на части, расчленяет, уничтожает?
=вы знаете, как жить без новых ошибок=
- ошибка – условность, субъективность, а можно ли жить вне этого? К тому же, согласно первому правилу, пока сосредоточиваюсь на избегании ошибок – обречён на них ?
=вы знаете, где и как найти ответ на любой вопрос=
- «Верьте ищущим истину, не доверяйте нашедшим её». Анри Жид http://pandoraopen.ru/2016-07-09/vremya-grafo-istina/