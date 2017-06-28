"Мы способны выбирать и контролировать то, что осознаём; но то, что не осознаём - контролирует нас."

Джон Уитмор

ВИДЫ НЕГАТИВНЫХ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЧЕЛОВЕКА.

Негативные энергоинформационные воздействия на человека можно разделить на 3 группы:

1. естественного происхождения (геопатогенные и радиоактивные излучения, магнитные возмущения земли, солнца и другие);

2. человеческого фактора (несанкционированное управление сознанием, вирусы сознания, клише навязанного поведения, подключение каналов оттока энергии, информации, негативные программы, инграммы, другие);

3. техногенного происхождения (психогенераторы, излучения техногенного характера).

В. Г. Константинов

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Обязательно фильтруйте получаемую информацию!

Как настроить информационную ленту в соцсетях

Есть достаточно универсальное правило: всё, чему ты уделяешь внимание – растет.

Применимо оно и к личным , и общественным , и глобальным делам

Уделяешь внимание своему здоровью – начинаешь лучше питаться, заниматься каким-то спортом и т.д. – здоровье улучшается.

Уделяется внимание грязным улицам в городе – начинают ставить больше урн, делают социальную рекламу, больше уборщиков нанимают и т.д. – в городе становится чище.

Правило – это как механизм, он не хорош и не плох, он так работает.

Нужно просто понимать какие рычаги дергать, как рулить, чтобы машина поехала в нужном направлении.

И проблема сегодня в том, что есть механизм “чему уделяю внимание – то и растет”, но мы сами не управляем им, есть рулевой, который везет нас куда ему нужно.

Сегодня СМИ направляют наш фокус внимания и растет то, на что они обращают наше внимание.

В этот момент многие начинают ностальгировать по Советскому Союзу, где это понимали и брали под контроль.

Кто-то приводит опыт других стран (в том числе радеющих за свободу слова), где норма по соотношению позитивных новостей к негативным 7 к 1.

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примечание..

— Прослеживается отчетливая закономерность. Если отношение позитивных высказываний к негативным превышает 2,9 :1, компания процветает. Если оно ниже, дела в компании идут неважно.

Но не переборщите с позитивностью. Жизнь — корабль, у которого должны быть паруса и руль. При соотношении выше 13:1, без негативного руля, позитивные паруса бесцельно полощутся на ветру, а вы теряете чувство реальности.

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Это все правильно, в России нужно еще много сделать в этом системном вопросе, но…

Но у нас никто не отнимал право формировать собственный спектр информационных потоков. Мы сами можем выбирать откуда и какую информацию черпать.

Начать можно хотя бы с этого.

Проектов, которые строятся на позитиве сегодня не так много, но они есть.

Хотите хороших новостей о том, что нового в России, какие достижения и т.п.?

Смотрите “Сделано у нас” , “Путь РФ” , «Время-вперёд!» и подобные ресурсы.

Устали от пошлости и деградации?

“Возрождение нравственности” , “Научи хорошему” , “Концептуальные идеи и образы” и подобные проекты ждут ваших глаз.

Вас раздражает, что больше всего времени СМИ уделяет маньякам, извращенцам, дегенератам первой степени?

Тогда обязательно подпишитесь на “Гордость России” , “Герои России” , найдите другие сообщества, где показывают правильные примеры.

Проведите ревизию своих информационных потоков прямо сейчас: – удалите из ленты в Контакте все паблики туповато-пошлого юмора, что съедают ваше время; – удалите паблики, которые навязывают идеи, что всё тлен, что нам остается лишь унывать и деградировать; – удалите паблики, что цепляют глаз обилием полуобнаженных тел, что приравнивают понятия “секс и любовь”, “мужчина и самец”, “женщина и стерва”.

Обновите источники информации, которые питают вашу голову идеями день ото дня, и возможно это не будет сразу заметно, но жизнь начнет потихоньку меняться. Медленно, но верно, новая информация будет порождать новые идеи в вашей голове, они сподвигнут на новые поступки, а это начнет преобразовывать вашу реальную жизнь.

Вот такой вот фокус можно сделать с собой, если осознанно направлять свой фокус внимания.

Направляйте свое внимание на то хорошее, что есть и его будет становится больше в вашей жизни и в мире в целом.

Ты сам ответственен за то, какая информация приходит к тебе.

Примеры сообществ ВКонтакте, которые, по нашему мнению, “учат хорошему”:

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Примеры сообществ в Одноклассниках, которые “учат хорошему”:

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Примеры сообществ в Фейсбуке, которые “учат хорошему”:

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Примеры каналов YouTube, которые “учат хорошему”:

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22.03.2017

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Знание ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ приносит пользу на многих планах

09 июня 2017

Эмоциональная польза:

– вы отслеживаете свои эмоции;

– вы понимаете, почему у вас такие эмоции;

– вы умеете руководить своим состоянием;

– вы живете с внутренним покоем почти всегда;

– внутренняя радость – это ваш стиль.

Ментальная польза:

– ваше мышление становится многомерным;

– вы знаете, что соблюдение Духовных Законов

позволяет сохранять здоровье и приносит успех и счастье;

– вы умеете корректировать свои прошлые ошибки;

– вы знаете, как жить без новых ошибок;

– вы знаете, где и как найти ответ на любой вопрос.

Духовная польза:

– вы умеете повышать свои вибрации;

– у вас постоянная связь со своим Высшим Я;

– вы знаете, что такое Духовный рост на практике;

– вы умеете ставить и достигать истинные цели;

– вы умеете жить в Радости и Любви вместе с близкими и единомышленниками.

Физическая польза:

– у вас исчезают болезни;

– вам хочется двигаться и заниматься спортом;

– ваше физическое самочувствие улучшается во много раз;

– вы начинаете молодеть;

– вы точно знаете, что вы будете Жить долго и счастливо.

Успехов вам на Пути к себе!

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Подборку подготовил - В.Лычковский.

Материалы из готовящегося проекта "Как ПРОСТО...Журнал созидательных перемен".