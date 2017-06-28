О тунеядцах и классовой сущности государства

Правительство пытается бороться с "тунеядцами". То есть с людьми, которые официально нигде не работают, но при этом как-то и на какие-то доходы живут. Кстати это реальная проблема для ряда регионов, где число плательщиков НДФЛ в несколько раз меньше, чем реально трудоспособного населения.

Это понятно – в государстве нет денег. Но избранным во власти хочется по-прежнему шикарно жить, да еще чтоб что-то на население и содержание аппарата оставалось, чтоб "быдло" не взбунтовалось и государство (кормушка) не развалилось.

Но смотрите, какая интересная ситуация получается: власть пытается обложить налогом тех, кто трудится "в серой зоне", т.е. работает, но не платит налоги. В подавляющем большинстве это люди небогатые, в силу разных причин официально не трудоустроенные.

Но есть и другое угодье – огромное количество людей, которые имеют огромные доходы, шикарную недвижимость и запредельно дорогие автомобили. Расходы их явно не соответствуют доходам – и вот этих людей правительство не хочет трогать, хотя они по факту скрывают от государства огромные суммы. И если этими людьми заняться всерьез, то можно очень существенно пополнить казну.

Однако проще обложить обычных людей, которые получают 30-50 тыс. руб. без официального трудоустройства, чем трогать получающих многомиллионные доходы, официально нигде не задекларированые, но судя по особнякам и машинам имеющим место быть.

В лучшем случае мы получим ситуацию при которой менеджер Вася Пупкин, получающий в конверте 50 тыс. руб., будет платить одинаковый налог "на тунеядство" наравне с Иваном Ивановичем и его женой, нигде не работающими, но купившими себе шикарный особняк и катающиеся на дорогих машинах.

В этом и проявляется классовая сущность государства. Когда власть, состоящая из капиталистов-богатеев, в первую очередь стремиться жить за счет малообеспеченных слоев населения – обкладывая их всякими поборами. Ибо народ состоит из "тунеядцев", которые не хотят делиться с государством.

А вот чтобы обложить поборами богатеев-капиталистов, которые массово скрывают от государства свои доходы – власть и не думает. Ибо входит в ту самую надстройку, которая жирует и живет за счет рядовых жителей страны – их денег и ресурсов.

В общем ничего нового. Суть капитализма осталась прежней.

iskra

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/109847/19265/-