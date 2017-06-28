Нет такого органа у человека, который бы не страдал от приема спиртных напитков

В 1983-м академик Углов выступил со своим культовым докладом «Алкоголь и мозг». Это не просто рассказ о том, почему нельзя пить, а действительно стоящая информация, подкрепленная аргументами и исследованиями.Расскажите об этом детям или внукам, ведь с 16 до 20 лет они впервые начинают употреблять алкогольные напитки и нередко доходит до отравления.Все органы страдают от употребления алкоголя, но больше всего мозг. И это легко понять, если учесть, что именно в мозгу происходит наибольшее его накопление. Твердомозговая оболочка напряжена, мягкие мозговые оболочки отечны, полнокровны, сосуды расширены. Происходит омертвение участков мозгового вещества. И поверь, речь идет не только об алкоголиках.Более тонкое исследование мозга у погибшего от острого алкогольного отравления показало, что изменения в нервных клетках в протоплазме и ядре были столь же резко выраженные, как и при отравлении другими сильными ядами. Ты можешь возразить, мол, всё зависит от количества, и раз уж у человека от спиртного наступает смерть, то понято, почему такая реакция мозга.Но Федор Углов утверждает, что такие же изменения в головном мозге наблюдаются и у пьющих людей, смерть которых наступает от причин, не связанных с употреблением алкоголя.В головном мозге отмечается сильное переполнение кровью, нередко с разрывом сосудов в мозговых оболочках и на поверхности мозговых извилин. Описанные изменения в веществе головного мозга необратимы. Но не в этом заключается самое большое зло от алкоголя.Снабжение мозговой клетки кислородом прекращается в связи со склеиванием эритроцитов. Такое кислородное голодание, если оно продолжается 5–10 минут, приводит к омертвению — необратимой утрате мозговой клетки. Чем выше концентрация алкоголя в крови, тем больше мозговых клеток гибнет. Вскрытие умеренно пьющих показали, что в их мозге имеются целые кладбища погибших корковых клеток. Согласись, большинство людей можно отнести к умеренно пьющим.Изменение структуры головного мозга возникает уже после нескольких лет употребления алкоголя. Для подтверждения этого факта на обследование было взято 20 человек. У пяти из них отчетливо проявилось снижение мыслительных способностей даже при обычном разговоре. У всех были обнаружены явные признаки атрофии мозга.Давно доказано, что у много пьющих людей и даже уже бросивших пить рано проявляется так называемое старческое слабоумие. Но большое заблуждение, что оно появляется лишь у алкоголиков. Попытки отнести вредное влияние алкоголя только к тем, кто признан алкоголиком, в корне неверны.В 1975 году алкоголь был признан наркотиком. Достаточно призвать людей пить умеренно и сказать, что это безвредно, и они с охотой будут следовать такому совету. И большинство из них станет алкоголиками в будущем. Ты можешь выпивать раз в месяц, по большим праздникам, в остальное время заниматься спортом… Всё равно влияние алкоголя на головной мозг будет губительным.При употреблении алкоголя страдают все функции мозга, все высшие чувства. Любой творческий работник, употребляя алкоголь, наносит непоправимый вред своим способностям и делу, которому посвятил свою жизнь. Грустно смотреть на талант, который на глазах исчезает и погибает под ударами наркотического яда.Как бы ни были велики расстройства в умственной работе мозга, вызванные алкоголем, всё же, как признают ученые, главнейшие изменения имеют место в психической жизни и в характере пьющего человека.Первое, на что обращают внимание ученые в поведении пьющего, — это упадок нравственности, равнодушие к обязанностям и долгу, к другим людям и даже к членам семьи. Интересно отметить, что даже собаки замечают эти особенности по физиономии пьяниц и злятся на них больше, чем на трезвых.При массовом употреблении алкоголя с каждым годом у людей нарастают явления преждевременной деградации, а вместе с ростом количества дегенеративных детей — оглупление народа. Человечество равнодушно наблюдает за тем, как настойчиво и неумолимо совершается непревзойденное по своей жестокости уничтожение собственного национального разума.— произнес академик Углов в заключение своего доклада.Всё начинается с умеренного количества алкоголя. Далее это перерастает в губительную привычку. Ясное дело, что вокруг спиртных напитков крутятся большие деньги и интересы с древних времен. Они всегда будут на прилавках и в доступе, даже после запретных часов.Просто подумай о том, что у тебя есть дети, семья, родители, ради которых стоит вести трезвый и здоровый образ жизни, а не находить отраду в рюмке в тяжелой ситуации.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com