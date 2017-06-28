Националиста по прозвищу Тесак осудили на десять лет колонии

Бабушкинский суд Москвы приговорил к десяти годам строгого режима националиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак, по делу о нападении на людей, которых он считал наркоторговцами, сообщили РИА Новости в суде.

Марцинкевич и девять его соучастников обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. По версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, они избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и иными веществами.

Прокурор просил приговорить Марцинкевича к 11,5 годам заключения в колонии строгого режима. Для всех остальных фигурантов дела он также настаивал на заключении в колонии.