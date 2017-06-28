Националиста по прозвищу Тесак осудили на десять лет колонии
10:28. 28 июня 2017 Просмотров - 146 Один комментарий Опубликовал: Олег Козлов
Бабушкинский суд Москвы приговорил к десяти годам строгого режима националиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак, по делу о нападении на людей, которых он считал наркоторговцами, сообщили РИА Новости в суде.
Марцинкевич и девять его соучастников обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. По версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, они избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и иными веществами.
Прокурор просил приговорить Марцинкевича к 11,5 годам заключения в колонии строгого режима. Для всех остальных фигурантов дела он также настаивал на заключении в колонии.
По словам собеседника агентства, судья признала Марцинкевича виновным и назначила "ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима". Однако "путем частичного сложения наказаний со сроком по предыдущему приговору" судья постановила "назначить ему десять лет лишения свободы в колонии строгого режима". Срок наказания Тесака будет исчисляться с 27 января 2014 года.
Участникам движения Марцинкевича суд назначил сроки от 3 до 10 лет колонии. Подельник националиста Дмитрий Шельдяшов получил десять лет, как и сам Марцинкевич. Станислав Котловский, Георгий Кептени, Василий Лапшин и Елизавета Симонова приговорены к трем годам колонии общего режима, Евдоким Князев и Роман Максимов — к пяти годам, Михаил Шаланкевич — к шести. Самый молодой участник движения Александр Шанкин получил шесть лет воспитательной колонии — он на момент преступления был несовершеннолетним.
Тесак был участником движения "Реструкт" и лидером скандального проекта "Оккупай-педофиляй", заявленной целью которого была борьба с педофилами. Марцинкевич ранее уже был осужден за выложенное в интернет видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца" и за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". Тогда по совокупности по двум делам он получил 3,5 года лишения свободы.
РИА Новости https://ria.ru/incidents/20170627/1497400977.html
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