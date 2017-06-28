Главная » Творчество

Михаил Турецкий: У российской эстрады – еврейские корни.

13:19. 28 июня 2017 Просмотров - 160 2 коммент. Опубликовал:

Руководитель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий усмотрел у российской эстрады еврейские корни. Он заявил, что считает, что российская эстрада тесно связана с еврейской религиозной музыкой, и перечислил имена композиторов еврейского происхождения.

- Крамольную мысль скажу: практически всю советскую песенную классику и современную российскую эстраду зацементировала еврейская религиозная музыка, - приводит «Интерфакс» слова Турецкого, сказанные в интервью «Российской газете».

Артист напомнил, что советские шлягеры писали, в частности, братья Покрасс («Красная Армия всех сильней»), Исаак Дунаевский («Моя Москва»), Вениамин Баснер («С чего начинается Родина»), Ян Френкель («Журавли»), Оскар Фельцман («Ландыши») и др.

- Надеюсь, никого не обижу этим перечислением. Для меня важно понимать, откуда растут корни музыкальных традиций, - добавил он.

01.06.17

Источник

------------------------------

Так никто и не оспаривает..что ж так скромно и неуверенно....я даже больше об этом скажу, так сказать пропиарю "избранных", взваливших на себя тяжёлое бремя нести "культуру" русскому народу...

 

 

«Ст`ебари» или Почему сатирой и юмором в России в основном занимаются люди «нетитульной» национальности

Юрий Каннер: «...большая часть российской интеллигенции имеет еврейские корни».

Ивана Урганта на российском телевидении — как песка в Израиле.

"Кашерный" джаз - секретное акустическое оружие Госдепа

Алла Пугачёва: Назад в будущее

Лица российского телевидения: Владимир Познер

Михаил Жванецкий: «Моя мечта – разровнять то место, где была Россия, и построить что-то новое»

Михаил Веллер. Заговор сионских мудрецов

Эдита Пьеха: У Пугачёвой папа — еврей. А у Киркорова мама — еврейка.

Со «звёздами» отечественной эстрады и «культуры» в одном поле и присесть-то стыдно.

Шнур - вожак джинсовых зверолюдей

Упс.. «Русский шансон» - это еврейский блатняк, так утверждают еврейские деятели культуры

Природа отдыхает на детях: Константин Райкин призвал бороться с народом?

Олег Газманов. Иерусалим (что-то тянет туда всё сильней...)

Идеологический фронт – фронт без мира и перемирий. Музыка

На советской эстраде несколько десятилетий царила лишь одна национальность

Источник   https://www.youtube.com/watch?...
 

 

Метки: Михаил Турецкий: У российской эстрады - еврейские корни.
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Хор Турецкого в Берлине: «День Победы», «Смуглянка» и «Катюша» на немецком (ВИДЕО)
... хора Михаил Турецкий просил публику не стесняться и пошуметь — и российские, и...«Уверен, концерт Хора Турецкого понравится не только российским зрителям, но также ...с творчеством российских исполнителей и нашей культурой», — добавил он. Турецкий рассказал,...
Scofield: Передел мирового наркотранзита. Война систем
... главный провокатор, играющий на разрыв турецко-российских отношений. Но с этой трактовкой... «голуби мира» Джимми Картер и Михаил Горбачев, поджигатель боснийской и ливийской... из экономических поводов для опалы Михаила Ходорковского был конфликт на рынке...
Михаил Гусев: Этнические особенности Османской империи
Автор: Гусев Михаил Статья на тему: «Этнические ...– кочевниками-юрюками. В советской и российской востоковедческой литературе наиболее классической считается... территории Янинского пашалыка была восстановлена турецкая администрация, за исключением областей, ...
Прирожденный командир Михаил Фрунзе
...с гражданки», можно отнести и Михаила Васильевича Фрунзе. Профессионального революционера, ...по численности рабочих промышленном районе Российской империи. Он руководил всеобщей..., военную и денежную помощь турецкому правительству. Советская Россия считала ...
Иван IV Васильевич Грозный - прародитель Российской империи
... подготовки поход окончился провалом, крымско-турецкая военная активность в данном регионе... Василия Сицкого, Данило Салтыкова и Михаила Тюфикина вступили в битву со... Делагарди перенесла военные действия на российскую территорию, овладев Ивангородом, Ямом и...
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (Часть 1)
...сложилась следующая концепция: Реальная история Российской империи становится предельно ясной, логичной...2 1768-1774 гг. "русско-турецкая" война. Особенно плодотворной была работа... оперы в исполнении соседа. Михаил Волк указал совершенно правильно направление...

2 коммент.»

  • 756 612
    Pol Roger 28 июня 2017 в 13:49 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Ну и…Не новость,смысла не пойму,нам,что плакать или радоваться?! Это факт и ни куда не денешся от него.Примерно,как : вода – мокрая!!

    Ответить
  • 3254 2952
    Вячеслав 28 июня 2017 в 14:35 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Эти корни опутали не только эстраду, но и всё, что приносит гешефт, включая и высшие органы власти…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>