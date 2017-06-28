Михаил Турецкий: У российской эстрады – еврейские корни.
Руководитель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий усмотрел у российской эстрады еврейские корни. Он заявил, что считает, что российская эстрада тесно связана с еврейской религиозной музыкой, и перечислил имена композиторов еврейского происхождения.
- Крамольную мысль скажу: практически всю советскую песенную классику и современную российскую эстраду зацементировала еврейская религиозная музыка, - приводит «Интерфакс» слова Турецкого, сказанные в интервью «Российской газете».
Артист напомнил, что советские шлягеры писали, в частности, братья Покрасс («Красная Армия всех сильней»), Исаак Дунаевский («Моя Москва»), Вениамин Баснер («С чего начинается Родина»), Ян Френкель («Журавли»), Оскар Фельцман («Ландыши») и др.
- Надеюсь, никого не обижу этим перечислением. Для меня важно понимать, откуда растут корни музыкальных традиций, - добавил он.
01.06.17
------------------------------
Так никто и не оспаривает..что ж так скромно и неуверенно....я даже больше об этом скажу, так сказать пропиарю "избранных", взваливших на себя тяжёлое бремя нести "культуру" русскому народу...
«Ст`ебари» или Почему сатирой и юмором в России в основном занимаются люди «нетитульной» национальности
Юрий Каннер: «...большая часть российской интеллигенции имеет еврейские корни».
Ивана Урганта на российском телевидении — как песка в Израиле.
"Кашерный" джаз - секретное акустическое оружие Госдепа
Алла Пугачёва: Назад в будущее
Лица российского телевидения: Владимир Познер
Михаил Жванецкий: «Моя мечта – разровнять то место, где была Россия, и построить что-то новое»
Михаил Веллер. Заговор сионских мудрецов
Эдита Пьеха: У Пугачёвой папа — еврей. А у Киркорова мама — еврейка.
Со «звёздами» отечественной эстрады и «культуры» в одном поле и присесть-то стыдно.
Шнур - вожак джинсовых зверолюдей
Упс.. «Русский шансон» - это еврейский блатняк, так утверждают еврейские деятели культуры
Природа отдыхает на детях: Константин Райкин призвал бороться с народом?
Олег Газманов. Иерусалим (что-то тянет туда всё сильней...)
Идеологический фронт – фронт без мира и перемирий. Музыка
На советской эстраде несколько десятилетий царила лишь одна национальность
loading...
Ну и…Не новость,смысла не пойму,нам,что плакать или радоваться?! Это факт и ни куда не денешся от него.Примерно,как : вода – мокрая!!
loading...
Эти корни опутали не только эстраду, но и всё, что приносит гешефт, включая и высшие органы власти…