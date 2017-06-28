Михаил Турецкий: У российской эстрады – еврейские корни.

Руководитель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий усмотрел у российской эстрады еврейские корни. Он заявил, что считает, что российская эстрада тесно связана с еврейской религиозной музыкой, и перечислил имена композиторов еврейского происхождения.

- Крамольную мысль скажу: практически всю советскую песенную классику и современную российскую эстраду зацементировала еврейская религиозная музыка, - приводит «Интерфакс» слова Турецкого, сказанные в интервью «Российской газете».

Артист напомнил, что советские шлягеры писали, в частности, братья Покрасс («Красная Армия всех сильней»), Исаак Дунаевский («Моя Москва»), Вениамин Баснер («С чего начинается Родина»), Ян Френкель («Журавли»), Оскар Фельцман («Ландыши») и др.

- Надеюсь, никого не обижу этим перечислением. Для меня важно понимать, откуда растут корни музыкальных традиций, - добавил он.

01.06.17

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Так никто и не оспаривает..что ж так скромно и неуверенно....я даже больше об этом скажу, так сказать пропиарю "избранных", взваливших на себя тяжёлое бремя нести "культуру" русскому народу...

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