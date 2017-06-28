Главная » Новости, События

Макларен заявил, что сомневается в допинг-пробах 155 российских футболистов

17:09. 28 июня 2017 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал:

1

По словам главы комиссии WADA, были попытки подмены результатов допинг-тестов

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен заявил, что допинг-пробы 155 российских футболистов вызывают сомнения, передает Чемпионат.com.

По его словам, эти 155 случаев требуют изучения, о чем уже проинформирована Международная федерация футбола.
 
«Очевидно, что существовал банк с чистой уриной, и очевидно, что этот банк использовался для футболистов. По нашим сведениям, делались попытки подмены результатов допинг-тестов», - добавил Макларен.
 
Ранее сообщалось о подозрениях в приеме запрещенных препаратов российскими футболистами, выступавших на чемпионате мира 2014 года. Проверка проб показала отсутствие запрещенных веществ.
 
Кроме того, не подтвердились подозрения в нарушении антидопинговых правил игроками сборной на Кубке конфедераций 2017 года. По данным СМИ, проверке подверглись все 23 футболиста.
 
http://www.aif.ru/sport/football/maklaren_zayavil_chto_somnevaetsya_v_doping-probah_155_rossiyskih_futbolistov
Метки: допинг, Новости, спорт
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Мой доклад вас не касается»: хакеры Fancy Bears вскрыли переписку Макларена с МОК
...упомянутых в документе спортсменов, что Макларен отказывается делать. globallookpress....Макларену, что перед публикацией первой части доклада канадец позволил себе заявить, что... снизить градус напряжённости, заявив, что им всем необходимо сотрудничать...
Доклад WADA. Собаки лают… Дмитрий Седов
...Сочи. Как заявил глава комиссии, подготовившей отчет, Ричард Макларен, независимое ...не тянут, поэтому Ричард Макларен сообщил, что это не единственный свидетель...системы спортивного допинга». Ричард Макларен расстарался и заявил, что «открытая» им система...
Олимпиада в Рио: выпей море, Ксанф!
.... Специалисты ВАДА торопились: Ричард Макларен пояснил, что расследование надо бы продолжить, но... глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, заявившая, что подобные решения «бросают вызов мировому...
Несколько слов о Табачном капитализме
... институт по изучению опасности табака) заявил, что «еврейский табачный капитализм» несет ответственность... человеку». Фюрер также как-то заявил, что нацизм никогда не победил бы... появились в рекламе Мальборо — Уэйн Макларен, Дэвид Маклин, Дик Молот и...
Как гарантировано проиграть медиавойну - лебезить
...Далее. Разве не было известно, что ВАДА контролируется людьми, отнюдь недоброжелательно...уже глупость. Кстати, г-н Макларен, который проводил «расследования» имеет рыльце... Поражение гарантировано! А нельзя было заявить, что надо проверить пробы спортсменов из...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>