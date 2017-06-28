Макларен заявил, что сомневается в допинг-пробах 155 российских футболистов

По словам главы комиссии WADA, были попытки подмены результатов допинг-тестов

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен заявил, что допинг-пробы 155 российских футболистов вызывают сомнения, передает Чемпионат.com.

По его словам, эти 155 случаев требуют изучения, о чем уже проинформирована Международная федерация футбола.

«Очевидно, что существовал банк с чистой уриной, и очевидно, что этот банк использовался для футболистов. По нашим сведениям, делались попытки подмены результатов допинг-тестов», - добавил Макларен.

Ранее сообщалось о подозрениях в приеме запрещенных препаратов российскими футболистами, выступавших на чемпионате мира 2014 года. Проверка проб показала отсутствие запрещенных веществ.

Кроме того, не подтвердились подозрения в нарушении антидопинговых правил игроками сборной на Кубке конфедераций 2017 года. По данным СМИ, проверке подверглись все 23 футболиста.

http://www.aif.ru/sport/football/maklaren_zayavil_chto_somnevaetsya_v_doping-probah_155_rossiyskih_futbolistov