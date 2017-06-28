Главная » Видео, Мировоззрение, Образование, Родителям и детям, Самое самое

Кто оплачивает деградацию наших детей. Евгений Спицын

20:34. 28 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Потерянное поколение: из-за чего человечество зашло в тупик?

Кто виноват в разрушении системы образования? Зачем нам насаждают культуру безмерного потребления? Кому выгодно пропагандировать идеи глобализации под эгидой США? Как в постсоветском обществе были реализованы идеи кочующей элиты и мирового правительства? Как из-под системы образования выбили идейную основу и национальные корни? Что сегодня скрывается за заботой о благе ребёнка? Куда идёт человечество по пути капитализма? Историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын рассуждает, возможен ли отказ от человеконенавистнической общественной системы и как использовать советский опыт с учётом его достижений и провалов

Метки: дети, образование, общество
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Кто оплачивает деградацию наших детей. Евгений Спицын
... чего человечество зашло в тупик? Кто виноват в разрушении системы образования... 5 томов, Спицын Е.Ю.Наша задача - остановить разрушение системы образования...
Развитие детей в русской народной культуре
... причины: • нравственная деградация современного общества, • неправильное воспитание детей, • влияние средств ... первую очередь в невозможности оплачивать кружки родителями и непопулярности ...первую очередь те, кто ЗА возрождение нашей Родины и ЗА сохранение...
Формы и методы уничтожения русского и других народов нашей планеты
... религию, и показали, кто виноват во всех их...и приводит к деградации нации, к деградации расы. Специфику ...реальность, какую заказывают и оплачивают настоящие хозяева! 7. Образование...Официальная россиянская власть из наших детей уже сегодня старается делать ...
Свободные дети свободной Европы
...что за поколение получится из наших детей. Ведь их, получается, ...невозможно: обязательно рядом сядет кто-то вонючий. Причем ...платить алименты и остальное оплачивать всё...» Да здесь .... Их невероятное количество. Деградация коснулась более половины населения,...
Кто мы, к чему пришли, что делать?
... к интеллектуальной, духовной и образовательной деградации. Надо заметить, что в Конституции... многие семьи просто не способны оплачивать обучение детей в школе, а на... от мысли, что кто-то может путем агрессии захватить нашу страну, но...
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
... проверенный способ дебилизации и деградации народа – это спаивание ... то не смог бы оплачивать богатый офис в центре...современных поколений, но и наших детей, внуков и правнуков. А...меня спрашивали и спрашивают (кто - с улыбочкой, кто – сопереживая): «Извините,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>