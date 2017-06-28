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Константин Семин. Два народа одной страны: экономический барьер меж ними – непроходим

20:20. 28 июня 2017 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал:

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Кто читал Маркса с Энгельсом, кто заглядывал в ПСС Ленина, тот знает, что пролетариат империалистических стран они часто называли паразитическим. То есть это пролетариат, питающийся объедками с чужих столов, точнее ошметками от грабежа колоний – грабежа, в котором пролетариат участвует вместе со своей буржуазией. Такой грабительский симбиоз позволяет паразит-пролетарию на какое-то время (пока хозяйский сапог не отправляет его на биржу труда) забывать о своих противоречиях с капиталистом. Кстати высшая форма такого симбиоза – это и есть империализм/фашизм.

Сегодня паразит-пролетариат часто называют "средним классом".

Но ведь по мере развития капитализма эта схема разворачивается не только наружу, но и вовнутрь. Внутри каждого капиталистического государства формируется своя паразитическая метрополия и свои регионы-колонии. В большую матрешку помещается очень много маленьких матрёшек.

Именно поэтому столь страшен экономический контраст между промышленным некогда штатом Нью-Йорк и дорогими районами Манхэттэна. Между Ульяновском и Москвой. Больше того – между Москвой и Подмосковьем.

В результате такого колониально-империалистического разделения труда в городах и регионах-метрополиях формируется свой, особый народец. Формально он не обладает средствами производства, но, работая преимущественно в сфере услуг (обслуживая владельцев средств производства), этот перерождающийся пролетариатец начинает ассоциировать себя с буржуазией. Он выступает от имени буржуазии. Он говорит: "Мы".

Возникает корпоративное единение шакала Табаки и хищника-Шерхана. Собственно наш столичный креативный класс, так любящий порассуждать о новой, "надклассовой" (якобы) экономике – и есть тот самый эрзац-пролетариат. Венедиктов, Навальный, Собчак, Алексиевич, Эхо, Дождь, Новая Газета – это вот оно, то самое.

Тигр презирает шакала. Но шакал так же диалектически нужен тигру, как тигр – шакалу. Поэтому не ждите, что шакал пострадает за свое шакалье поведение. Впрочем, как только у Шерхана дела пойдут неважно, Табаки будет вышвырнут на улицу первым. Он взвоет от обиды и даже (если тигр в достаточной степени ослабеет) вопьется тигру в хвост. Но, еще раз, тигр и шакал формируют единый фронт. Против кого? Против тех самых ограбляемых внутренних колоний – против рабочих из Нижнего Тагила, шахтеров Кузбасса, инженеров из Тольятти.

 

Именно отсюда и возникает иногда ощущение, что в стране есть две разные страны. Что народ делится на два разных народа. Что Москва и Россия – это два разных государства, точно так же, как Уралмаш и красивый, ухоженный центр Екатеринбурга.
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/109504/19263/-

Метки: мировоззрение, общество
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