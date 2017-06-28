Как НАТО пыталось завоевать Россию

Как известно, Россия начала сотрудничать с НАТО сразу после распада Советского Союза. В 1997 году в Париже был подписан соответствующий документ. Что же нам принесло это сотрудничество? Да ровным счётом ничего! Несмотря на все наши протесты, блок до сих пор расширяется на Восток, не скрывая своих целей окружить Россию кольцом враждебных ей государств (к примеру, многие вожди «цветных революций» готовились в натовских центрах по ведению психологической войны). Не дали нам ничего и совместные «миротворческие операции» – в той же Югославии натовские генералы просто принуждали наших военных выполнять свои приказы, абсолютно не считаясь с национальными интересами российского государства. Это привело к тому, что после нападения НАТО на Югославию в 1999 году Москва даже временно прекратила сотрудничество с блоком…

Для справки. Северо-Атлантический альянс возник в 1949 году по инициативе Соединённых Штатов Америки. В годы холодной войны блок считался нашим главным вероятным противником. После распада Советского Союза и исчезновения содружества социалистических стран НАТО стал расширять свои границы на восток. Это вызвало неоднократные протесты Кремля, считающего такое расширение недружеским актом по отношению к России. Из-за проблем расширения НАТО отношения по между Россией и Западом неоднократно ухудшались…

Однако ещё не так давно такая враждебность ставилась под сомнение. Причём, ставилась в самой России и на самом высоком государственном уровне!

Мало кто сегодня сомневается в том, что военный блок НАТО является враждебной России силой . Так, буквально на днях председатель военного комитета альянса генерал Пётр Павел обвинил нашу страну в «агрессивности» и назвал её главной угрозой для стран Запада. В общем, выдал очередной русофобский перл, лишний раз продемонстрировав антироссийскую сущность всего Северо-Атлантического блока…

Однако, несмотря на эти вопиющие факты, можно было смело утверждать, что в недрах Министерства обороны появилась мощная прослойка генералов, готовых на любых, даже на невыгодных для страны условиях сотрудничать с натовцами. Военный журналист, полковник Виктор Баранец в своей книге «Генштаб без тайн» рассказывает, как в 90-е годы натовцы небезуспешно формировали в недрах Министерства обороны такую агентуру влияния. Кого-то покупали дорогими подарками, кого-то зарубежными поездками, кого-то напрямую денежными подачками. И своего натовцы добились!

Это стало ясно в 1999 году, когда наши бросили из Боснии десантный батальон для занятия стратегического аэродрома в городе Приштине, дабы опередить приход входивших в Косовский край натовских войск. Этот батальон три раза (!) звонками из Москвы пытались остановить некие генеральские чины из Министерства обороны. И только личное мужество командира батальона обеспечило тогда выполнение боевой задачи.

Увы, пронатовские военачальники, не смотря на временный мораторий по сотрудничеству, ещё долго контролировали наше главное военное ведомство. Наверное не случайно в 2001 году из Министерства был уволен, наверное, самый ярый критик сотрудничества с НАТО, начальник Главного управления международного военного сотрудничества генерал-полковник Леонид Ивашов. Как поведал сам Леонид Григорьевич, тогдашний министр обороны Сергей Иванов так прямо ему и заявил: мол, мы выводим сотрудничество с США и НАТО на новый уровень, а вас в НАТО не приемлют…

Впрочем, НАТО пыталось внедриться в Россию и на чисто политическом уровне. В том числе и в регионы. К примеру, в бытность Бориса Немцова губернатором Нижегородской области, местные региональные чиновники с завидной регулярностью катались в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО (курировал данный вопрос тогдашний представитель Нижегородской области в Москве, бывший комсомольский работник Сергей Васильевич Воронов, который сегодня слывёт ярым западником-либералом).



Схема поездок была типичной для 90-ых годов – поездки полностью оплачивались натовской стороной, российским гостям вручались подарки и т.д. Говорят, что практически вся администрация Немцова тогда побывала у натовцев в гостях!

Обрабатывалась и интеллектуальная элита нижегородского региона. Так, ВУЗы города и многие нижегородские средства массовой информации буквально были засыпаны брошюрами, справочниками о натовской деятельности, о «благородных» целях Атлантического блока. А нашим учёным упорно предлагалось ещё и «взаимовыгодное научно-информационное» сотрудничество.

Конечно, кто-то использовал эти брошюры лишь для резки огурцов под закуску, ну а кто-то всё же проникался натовскими идеями. Во всяком случае, в одном из нижегородских ВУЗов на постоянной основе долго работал семинар под интригующим названием «Школа НАТО». Заседания семинара регулярно посещали видные деятели из натовских стран.

Что они пытались нам «впарить»

На одно из таких заседаний в 2003 году удалось попасть и автору этих строк. Тогда я даже взял интервью у заместителя директора Информационного бюро НАТО в России Майкла Хьюита. Вот какой разговор у нас тогда получился:

«— Майкл, зачем вообще существует НАТО? Ведь сейчас нет ни угрозы коммунизма, ни вооружённых сил социалистических стран Варшавского договора, коими десятилетия ваша пропаганда пугала западного обывателя.

— Понимаете, НАТО – это не чисто военный блок. Это блок военно-политический, объединяющий в своих рядах демократические государства. И расширение блока связано прежде всего не с желанием кому-либо угрожать силой, а исключительно с совершенствованием системы безопасности стран-участниц альянса. С самого начала своего образования НАТО считается открытым для всех государств, кто исповедует демократическую систему ценностей и кто желает иметь надёжную защиту от разного рода внешних угроз.

Да, после окончания холодной войны на Западе велась дискуссия о целесообразности дальнейшего существования блока. НАТО не стали распускать. Мне кажется, это правильный шаг. Прежде всего потому, что за всё время существования блока между его членами ни разу не возникало угрозы военных столкновений: ведь в альянс входят страны, которые раньше очень часто враждовали между собой и неоднократно воевали.

— Тем не менее складывается ощущение, что главную внешнюю угрозу НАТО видит по-прежнему в России, раз размещает вблизи наших границ свои военные базы. А представляете, если мы разместим где-нибудь в Белоруссии ударную танковую группировку? На Западе наверняка поднимется паника…

— Никто не собирается размещать около российских границ новые американские базы. Сегодня, наоборот, идёт сокращение наших сухопутных сил в Европе. Об этом есть соответствующие договорённости между США и Россией.

В руководстве блока нет ни у кого даже мысли о возможном вооружённом столкновении с вашей страной, которую мы рассматриваем исключительно как дружественного партнёра.

— Русским людям всё равно трудно объяснить расширение НАТО. И одних заверений в дружеских намерениях нам мало. Знаете, наш народ пережил страшные испытания во время Второй мировой войны. Многие помнят, как Гитлер обманывал Сталина, уверяя того, что переброшенные к советским границам германские войска прибыли на отдых с Западного фронта. А 22-го июня 1941 года эти «отдыхающие» обрушились на Россию всей своей мощью.

— Я прекрасно понимаю тревоги ваших граждан. Я знаю, какую цену заплатила ваша страна во Второй мировой войне, и мне понятна боль, которую испытывают русские люди при воспоминаниях об этой войне.

Но согласитесь, что отношения между современной Россией и Западом – это не отношения между Сталиным и Гитлером, этих двух диктаторов, чья политика строилась на взаимном обмане.

Возможно, тревога граждан России по поводу расширения НАТО связана не с какими-то реальными угрозами с Запада, а с наименованием альянса. Долгие годы НАТО воспринимался в вашей стране исключительно в негативном плане, как враг номер один. Поэтому сегодня психологически трудно привыкнуть к тому, что отныне такого врага больше нет. Может, руководство блока недостаточно учло этот момент и ему стоит подумать об изменении названия альянса.

Тем не менее я ещё раз хочу подчеркнуть, что НАТО сегодня — это совершенно не та организация, которую вы привыкли видеть в 60-е или 70-е годы, в эпоху глобального противостояния. Меня радует, что российское руководство понимает это и настроено на самое широкое сотрудничество с западным миром…

— Майкл, вот вы сказали, что к кандидатам в альянс предъявляются определённые требования. В частности, их законодательство должно соответствовать общедемократическим нормам. Но как тогда быть с прибалтийскими республиками, где всячески ущемляются права русскоязычного меньшинства?

— Конечно, к Прибалтике есть немало вопросов. НАТО не заинтересован, чтобы у его новых членов были серьёзные проблемы в области межнациональных отношений или недоразумения с таким соседом, как Россия. Мы сейчас активно работаем над этими вопросами. И поверьте, работаем успешно.

Но с другой стороны, мне кажется, что проблема русскоязычных граждан несколько преувеличивается российской стороной. У меня есть немало знакомых русских, живущих в Латвии. И никто из них не собирается возвращаться на историческую родину. Не смотря даже на то, что республика входит в Северо-Атлантический альянс. Поэтому нередко за утверждениями о преследовании русских людей в Прибалтике стоит чисто пропагандистская кампания, не имеющая под собой реальных фактов.

— Например?

— Сейчас конкретно я не готов ответить на этот вопрос.

— Ну хорошо, пусть Россия несколько преувеличивает проблему межнациональных отношений в балтийских республиках. Но как тогда относиться к воинским традициям этих стран?



Например, в Латвии и Эстонии местные власти не скрывают, что их вооружённые силы традиционно связаны с балтийскими легионами СС, созданными когда-то лично Гитлером и прославившимися чудовищными зверствами в Белоруссии, Польше и в России.



А ежегодные марши ветеранов СС стали в Прибалтике чуть ли не национальным праздником. Руководство НАТО не смущают такие традиции новых членов альянса?

— Мне лично очень сложно судить именно об этих вещах. Специфика темы мне не знакома. Но я знаю, что между латышами и русскими существует много исторических споров. В том числе и по истории Второй мировой войны. Наверное, руководству Латвии и России надо чаще общаться и развивать самые широкие контакты между своими странами. Тогда и взаимных проблем станет гораздо меньше…

— Не кажется ли вам, что Запад в своё время совершил большую ошибку, одобрив распад Югославской федерации? Ведь исторические уроки начала и середины ХХ века ясно говорили, что миром такой распад просто не мог закончиться, что обязательно вслед за распадом последуют межнациональная резня и массовые этнические чистки.

— Знаете, на Западе мало кто был обрадован распаду этой страны. Но она распалась, и распалась в силу внутренних причин. От этого факта никуда не уйти, и с ним приходилось и приходится считаться. Единственной ошибкой НАТО я считаю то, что блок не занялся конфликтом с самого его начала. Альянс вмешался только после того, как провалилась миссия ООН. Эта организация вела безуспешные переговоры с воюющими сторонами, выдвигала различные планы мирного урегулирования, но никто их не выполнял. А время шло, лилась кровь, и конфликт имел реальные перспективы выплеснуться за пределы бывшей Югославии. Можно смело утверждать, что остро встал вопрос о безопасности всего Европейского континента.

Сегодня можно долго спорить, насколько была правильной жёсткая реакция НАТО, пославшего свои войска в Боснию и Косово, чтобы принудить врагов к миру. Но никто не посмеет отрицать того, что сейчас там война прекращена. Да, напряжение там сохраняется. Да, существует масса проблем, одной из которых является проблема беженцев, желающих вернуться в родные места, откуда их вынудили бежать боевые действия. Но проблемы эти всё равно решаются. И пока там не наступит полное и окончательное умиротворение, войска НАТО оттуда не уйдут.

— В России у многих складывается ощущение, что в югославском конфликте Запад занял предвзятую позицию. Агрессорами и виновниками трагедии были объявлены исключительно сербы, а остальные югославские народы – их безвинными жертвами. Хотя во время войны зверства совершали все без исключения.

— Согласен с вами. Зверства творили представители всех национальностей. Негативная реакция Запада именно на сербов скорее всего связана с неуступчивой позицией их тогдашнего политического руководства, не желавшего идти ни на какие компромиссы с мировым сообществом.

Смею вас заверить, что сейчас такого негатива на Западе уже нет. Сербия сегодня стремится побыстрее влиться в западный мир. Мало того, эта республика намерена участвовать в программе НАТО «Партнёрство ради мира». И даже предложила властям США свою посильную помощь в миротворческой операции на территории Афганистана.

Несколько лет назад, когда авиация альянса бомбила Белград, такое представить было просто невозможно. Но это факт.

— А как быть с тем, что международный трибунал в Гааге по бывшей Югославии по-прежнему судит опять-таки одних сербских военачальников? А где военные преступники из числа боснийских мусульман или косовских албанцев, которые сажали пленных на кол, отрезали им головы, сдирали с живых людей кожу?

— Думаю, вы неправильно информированы о работе трибунала. Насколько мне известно, судьи трибунала не руководствуются теми или иными национальными симпатиями или антипатиями. Они расследуют военные преступления независимо от того, кто эти преступления совершил. И поверьте мне, что в Гааге стараются делать всё, чтобы никто из настоящих преступников не ушёл от ответственности. НАТО всячески помогает и будет помогать работе этого трибунала…».

Как видим, Майкл Хьюит, мягко говоря, говорил неправду. Касается это и его утверждений по поводу «мирной, почти дружеской миссии» на Восток (сегодня ударные силы блока вплотную вышли на российские рубежи), и якобы отсутствия проблем с русскоязычными гражданами в Прибалтике (эти проблемы только обстроились), и Гаагского трибунала, где и поныне судят одних лишь сербов, а представителей других национальностей из бывшей Югославии оправдывают одного за другим…

Но что с Хьюита было взять? У него работа была такой — «вешать» русским лапшу на уши, маскируя истинные, нередко откровенно русофобские натовские цели. Это сегодня с блоком всё предельно ясно, а тогда они ещё пытались играть в дружбу. И некоторые наши, мягко говоря, не очень умные начальники велись на это…

Тревожное лето 2006 года

Несколько лет назад главный редактор нашего сайта Вадим Андрюхин в материале «В центре России размещают базу НАТО» подробно описывал ситуацию, которая сложилась в 2006 году вокруг так и несостоявшихся совместных российско-натовских учений «Торгау-2006» (зеhttp://www.posprikaz.ru/2012/07/v-ce ntre-rossii-razmeshhayut-bazu-nato/).



Напомним, что речь тогда шла о попытке провести в Нижегородской области близ посёлка Мулино некие «антитеррористические российско-натовские манёвры». Мало того, что сам факт учений предполагал присутствие вооружённых иностранных солдат в центре России (впервые со времён Великой Отечественной войны!), так ещё подспудно выявились и многие другие, не менее интересные детали.

Например, натовцы должны были прибыть в Россию… неизвестно по чьему распоряжению! Ибо по закону, разрешение на пребывание иностранных войск в России должен дать парламент страны по предложению президента. Но насколько стало известно, о таких президентских предложениях, касаемых учений в Мулино, ни в Государственной Думе, ни в Совете Федерации в 2006 году ничего знали! То есть налицо была очередная инициатива пятой колонны из Минобороны.

Кроме того, Россия тогда попала в очень неловкую внешнеполитическую ситуацию. Как в это время украинский президент Виктор Ющенко пытался провести в Крыму аналогичные с натовцами учения «Си-бриз- 2006» — с прицелом на размещение военной базы США в Крыму на постоянной основе. Против тогда резко выступила крымская общественность, разного рода пророссийские организации, который фактически заблокировали американцев на их кораблях. Их поддержал наш МИД, который тогда выступил с резкими заявлениями по поводу «Си-бриз».

И тут — такой конфуз с «Торгау-2006»!

Вадим Андрюхин написал тогда:

«Если… учения «Торгау-2006» всё же состоятся, то последствия не трудно себе представить. В унизительном и идиотском положении окажемся не только мы, простые граждане, чьи предки своей кровью отстояли право на то, чтобы вражеский сапог никогда не топтал наши поля.

Будет нанесён мощный удар и по престижу нашей страны, особенно в глазах тех немногих оставшихся наших друзей в бывших советских республиках, которые ещё связывают своё будущее с будущим нашей страны.

Эти учения по «борьбе с терроризмом» натовцам скорее всего нужны для того, чтобы приучить россиян спокойно воспринимать пребывание иностранных войск на нашей земле. Ибо давно уже не являются секретными планы Запада по установлению военного контроля над нашими ядерными и прочими стратегическими объектами под видом их охраны от «международных террористов» (один такой документ под эгидой Объединённого Командования Штабов ВС США был опубликован в 2005 году)».

Слава Богу, до тихой иностранной оккупации дело не дошло. А вот удар по международному престижу России действительно был нанесён немалый — об учениях «Торгау» быстро стало известно на Украине. И такие местные издания как «День» и «Украинская правда» ехидно стали вопрошать: почему Россия так всполошилась из-за аналогичных украино-натовских учений в Крыму, хотя сама тащит натовцев в самый центр России?

«Россияне держат своих сторонников на Украине за полных дураков, толкая их на конфликт с Западом, с которым сами же и заигрывают. Нашим радетелям за единение с «матушкой-Россией» есть над чем задуматься», — отмечал в 2006 году один украинский политолог…

Не менее уничижительные комментарии появились и в СМИ других стран — Казахстана, Армении, Азербайджана… В общем вляпались тогда мы с этим «Торгау», что называется, по полной!

Тем не менее, несмотря на весь поднявшийся скандал, учения свернули не сразу. Москва долго и таинственно отмалчивалась. Зато нижегородские начальники, видимо решившие выслужиться перед столицей столицы, несли полную ахинею!

К примеру, тогдашний нижегородский мэр Вадима Булавинова не видел «ничего плохого» в предстоящих учениях.



Впрочем, мэра буквально «переплюнул» другой нижегородский политический деятель – глава исполкома нижегородского отделения партии «Единая Россия» и одновременно руководитель её фракции в ОЗС Александр Вайнберг. Цитирую его тогдашнее заявление информагентству «Регнум»:



«России необходимы совместные учения с НАТО и ничего унизительного для нашей страны в том, что они пройдут на территории Нижегородской области, нет… В современной геополитической обстановке Россия и Америка должны стать партнёрами и союзниками в борьбе с третьей силой, которой является международный терроризм».



Вайнбергу, на мой взгляд, неплохо ответили читатели «Агентства политических новостей», написавшие ему на форуме:

«Надо же быть настолько некомпетентным в вопросах безопасности страны или столь же не разбирающимся в современных международных отношениях! Или же попросту господин Вайнберг обычный приспособленец, который всегда готов пресмыкаться перед теми, кто в данный момент сильнее. Последнее наиболее вероятно»…

… Впрочем, лизоблюдство нижегородской элиты «Торгау» не помогло — слишком большой шум поднялся. В конце концов учения отменили. А в 2007 году президент Владимир Путин выступил на Мюнхенской конференции ОБСЕ, на которой фактически обвинил Запад в ущемлении интересов России — сотрудничество с Атлантическим блоком с этого момента сильно застопорилось, во всяком случае из российских регионов натовцы ушли. А уже после войны в Южной Осетии 2008 года сотрудничество было свёрнуто окончательно…

Очень хочется надеяться, что это теперь навсегда — хотя бы потому, что открытый враг куда лучше, чем враг скрытый, маскирующийся под «дружбу и сотрудничество».



Да и вообще, нормально разговаривать с Западом по военным вопросам можно будет только после полной ликвидации самого блока НАТО…

Игорь Невский,

специально для «Посольского приказа»