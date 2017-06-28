Е.П. Блаватская об иудейской истории: Но никаких следов не найдено – мертвая тишина!

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Знаменитая Е.П. Блаватская, изъездившая полпланеты, всю жизнь общалась со множеством иудеев. Начиная с жены ротшильдовской марионетки С.Ю. Витте, который ей приходился двоюродным братом.Тем не менее, посмотрите, как трезво создательница „Теософского общества”, неутомимый исследователь тайных смыслов и знаний Блаватская пишет в письме своей тётке об иудейских байках.

"…Если в Иудее жил народ, которым правили Соломон, Давид, Саул , то почему до сих пор не найдено ни одной древней монеты с надписью на иврите, то есть иудейской монеты, хотя уже обнаружено несколько монет самаритян? Как могли евреи, ненавидевшие самаритян, согласиться использовать монеты своих врагов и не отчеканить своих собственных денег?

Археологи снова и снова находят монеты, пролежавшие в земле тысячи лет; открыты захоронения людей, живших еще до Моисея, и есть свидетельства, подтверждающие их существование.



Но после еврейской нации не осталось ничего. Ни могил, ни монет – ничего. Можно подумать, что все следы ее существования просто испарились, исчезли как по волшебству.



Остались только Священные Книги (Бога этих Священных Книг сами же евреи и убили), в которые человечество должно слепо верить.





Однако от таких событий, как исход из Египта почти трех миллионов человек (кстати, за 150 лет до этого Иаков увел за собой лишь 70 человек, и если сопоставить эту цифру с тремя миллионами, то получится, что люди размножались быстрее сельди – все это легко подтверждается законами статистики!) обязательно остался бы какой-нибудь след, хотя бы в виде надписей на надгробных плитах и могилах или древних рукописей.



Но никаких следов не найдено – мертвая тишина! Нигде ни намека, ни малейшего доказательства! Невероятно! А сами писания! – где исторические свидетельства, подтверждающие их существование еще за 200 или даже 150 лет до Р.Х.?

Древнееврейский язык, или тот язык, который мы обычно называем ивритом, никогда на самом деле не существовал; это язык, не имеющий единого языка-предка и составленный из элементов греческого, арабского и халдейского происхождения. Мне удалось доказать это профессору Росону [2] из Йельского университета.



Возьмите любое слово древнееврейского языка, и я докажу, что оно происходит из арабского, греческого или халдейских языков. Иврит напоминает пестрый, составленный из разноцветных кусков костюм арлекина. Все библейские имена состоят из иностранных корней, их структура говорит сама за себя. Это арабско-эфиопский диалект с примесью халдейского языка; халдейский же язык уходит корнями в санскрит.



Сегодня уже доказано, что Вавилония одно время была населена браминами и имела школу санскрита. Наши ассириологи признают, что жители древнего города Аккад (по данным Ролинсона) пришли туда, по всей вероятности, из Армении, научив Магов духовному языку, который представлял собой нечто вроде священного языка. Иными словами, это были те самые арийцы, с языком которых также связано и происхождение нашего славянского языка.

В качестве примера (извините за отклонение от темы) хочу привести строчки из «Риг-Веды»: «Dyaurvah pita prithvi mata somo bhrata-ditih svasa» и их перевод:

«Небо – ваш отец; земля – ваша мать; Сома – ваш брат; Адити – ваша сестра». Вот почему смешно требовать от людей поверить в то, что древнееврейские рукописи являются древними откровениями или Словом Божьим.

Бог никогда бы не написал и не продиктовал ничего такого, что дало бы повод созданным Им земле, человечеству, науке и так далее обвинить Его во лжи. Безоговорочно верить в еврейские Писания и, одновременно, в небесного отца Иисуса, – это абсурд; хуже того, это святотатство.

Если бы Отцу Неба и Земли, Отцу всей безграничной Вселенной, действительно пришлось что-то написать, Он бы ни за что не допустил, чтобы в Его книге содержались противоречия, нередко совершенно бессмысленные, дающие основание людям обвинять Его. Общество «исправления Библии» выявило в ней 64900 ошибок, и после того, как все они были исправлены, Библия все еще содержала столько же других противоречий. Все это было проделано иудейским Массорахом.

Да, самые образованные Раввины утратили секрет своих книг и не знают, как исправить их. Не секрет, что евреи из Тиберии постоянно вносили поправки в свою Библию, изменяя слова и цифры, то пользуясь советами Отцов-основателей Христианской Церкви, то обвиняя их во время каждой дискуссии в дурной склонности фальсифицировать содержание текстов и их хронологию, чтобы взять верх над своими оппонентами.



В результате они только все запутали, поскольку самые древние из найденных рукописей Ветхого Завета датируются Х веком. Из них самым ранним считается «Бодлеанский Кодекс». Но кто может гарантировать его точность? В своем учебнике истории Тишендорф утверждал (и ему удалось убедить всю Европу поверить в это), что он нашел в Синае так называемый «Синайский Кодекс».



Но, на самом деле, двое других исследователей… проживших в Палестине в районе горы Синай несколько лет, сегодня готовы доказать, что такой «Кодекс» никогда даже не существовал в библиотеке. На протяжении двух лет они проводили различные исследования; вместе с монахом, который жил в этой стране уже 60 лет и знал Тишендорфа, они посетили все укромные уголки этой земли.



И этот монах клялся, что за многие годы он изучил каждую рукопись, каждую книгу и знает их все наперечет, однако он никогда не слышал об упомянутом выше Кодексе. Совершенно очевидно, что этого монаха заставят исчезнуть, а что касается Тишендорфа, то Русское правительство просто ввело его в заблуждение откровенной ложью. Из 260 рукописей Ветхого и Нового Заветов на древнееврейском, греческом и других языках вы не найдете и двух одинаковых. Разве это не удивительно?

Книги Моисея были утеряны, и на протяжении нескольких веков никто не мог их найти. Однако в 600 году до Р.Х. Иезекииль неожиданно находит их. Но вот храм Соломона разрушен, а его люди изгнаны из города… (4-я Царств., 23) и вновь все Книги Моисея исчезают. В 425 году до Р.Х. Ездра по памяти восстанавливает 40 книг за 40 дней (!); и вновь они теряются. В 150 году до Р.Х. Антиох Епифан сжигает их все, после чего они опять чудесным образом обнаруживаются. Все это не более чем легенда, не подкрепленная ни одним историческим фактом. И тут появляется знаменитый Массорах.

С помощью Массоритов имя Иегова меняется на Адонис, а затем на Адонай – с той же легкостью, используя свои хитрые уловки, они могли назвать своего бога не Адонай, а скажем, Иван Петрович. В то же самое время, их Каббала и Онкелос, самый знаменитый Раввин Вавилонии, учат, что Иегова это не Бог, а Немро-слово, которое в переводе (означает «Логос» («слово»).



Проанализировав слово «Iodhevau», мы легко устанавливаем, что оно относится к Адаму и Еве, поскольку Иегова есть первый Адам (не второй), властелин мироздания, не тот земной Адам, о котором говорится в Библии, а первый и наивысший Элохим («бара»), соединявший в себе мужские и женские качества. Был создан человек, который есть Адам Кадмон, удивительное двуполое существо, чье имя состоит из букв имени Иод[3] и трех букв имени Ева[4].

Итак, мы видим, что Иегова является всего лишь олицетворением грешного человечества – но довольно всех этих еврейских басен!"

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Спасибо коллеге Joe Doe за ссылку на источник.

Источник: ss69100.livejournal.com