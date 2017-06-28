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CNN: в масштабной кибератаке были применены разработанные при содействии АНБ США программы

10:34. 28 июня 2017 Просмотров - 62 Один комментарий Опубликовал:

Computer crime concept

 
Программы EternalBlue также были использованы в недавней хакерской атаке с помощью вируса WannaCry, передает телеканал

 

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Программные средства, предположительно, разработанные при поддержке Агентства национальной безопасности (АНБ) США и рассекреченные организаций WikiLeaks, были использованы в масштабной хакерской атаке во вторник. Об этом сообщил телеканал CNN.
 
Как он отмечает, опрошенные специалисты по информационной безопасности сообщили, что при указанной кибератаке были задействованы программы под названием EternalBlue. Они позволяют злоумышленникам использовать уязвимости в операционной системе Windows. Эти же средства были применены в недавней хакерской атаке с помощью вируса WannaCry. Он поразил в мае этого года компьютеры в 150 странах.
 
Данные о EternalBlue и других хакерских программах были размещены ранее в этом году на "сайте утечек". Они, как заявили тогда представители WikiLeaks, предположительно, были разработаны при содействии АНБ США и применялись американскими спецслужбами.
 
27 июня вирус-вымогатель, блокирующий доступ к данным и требующий деньги за разблокировку, атаковал десятки компаний и организаций в России и на Украине, а затем распространился по всему миру. Как выяснили специалисты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, причиной масштабной атаки на энергетические, телекоммуникационные и финансовые компании на Украине и в России стал вирус-шифровальщик Petya, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры и требует выкуп в размере $300 в биткоинах. В то же время в "Лаборатории Касперского" отмечали, что новое семейство шифровальщиков содержит некоторые признаки вируса Petya.
 
По предварительным оценкам Group-IB, вирус атаковал около 80 компаний, большинство из которых - украинские. В России были атакованы "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International. Банк России также сообщил о кибератаках на российские кредитные организации, которые не привели к нарушениям в работе банков.
 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4370381

 

Метки: Новости
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Один комментарий»

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    Сергей 28 июня 2017 в 12:15 Ссылка Пометить
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    Когда страна объявляет о своей независимости, она выставляет напоказ свой флаг, гимн, свою армию и свою валюту. Но если эта страна использует при этом зарубежные средства шифрования, зарубежную аппаратуру для своих государственных органов, зарубежное ПО, если её денежная система зависит от уязвимостей зарубежных операционных систем, то такая страна несмотря на свои государственные атрибуты никак не может быть независимой.

    У меня нет сомнений, что в такой стране работают “специалисты по кибербезопасности”, но для успеха нужны не только специалисты, а ещё и наличие мозгов у этих специалистов, и средств, к которым эти специалисты могли бы приложить свои мозги. Увы-увы. Некоторые независимые страны пока ещё не соответствуют заявленному уровню.

    Для сравнения, в СССР была и своя аппаратура, и своё ПО, и свои технические и организационные средства для защиты всего и вся, вопреки распространённому либералами мнению компьютерные сети в СССР всё-таки существовали, но уровень их защищённости был таким, что на сегодняшний день не существует ничего сколь-нибудь близкого по уровню безопасности. А информация, которую мы тогда защищали, ну она и сегодня не может быть прочитана даже если собрать все мировые технические средства. А содержание этой информации сегодня уже практически никому не интересно, а вот же на тебе выкуси. Сегодня же у таких себе серьёзных организаций как государственные органы, банки, коммунальные учреждения, и т.п. возникают серьёзные проблемы при выполнении своих функций, и всё из-за какого то там сраного Пети. И ведь таких петь не распространяет сейчас только ленивый. Есть лишний повод задуматься, а чем занимаются службы безопасности, и на хрена они такие нужны? И как сделать их нормальными, хотя бы приближающимися к уровню СССР времён Брежнева.

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