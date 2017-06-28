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Честь запятнанного детской кровью мундира – Мария Лондон (2017)

19:14. 28 июня 2017 Просмотров - 88 2 коммент. Опубликовал:

pol

Видео канала "HTH4nsk" - Мария Лондон. По последней информации, дело с наездом на шестилетнего мальчика из Подмосковья, переквалифицировано. Отец из потерпевшего, превратился в свидетеля. А виновницу убийства мальчика отмазывают по полной. Теперь по версии следователей, мальчик оказывается погиб уже после наезда. Беспредел да и только.
Полная статья с последней информацией в "Газете.Ру".. Источник: Аксиома

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Пьяный шестилетний мальчик сбил машину / Как опять отмазывают полицейских

reb

Слушайте, как-то невесело десятилетие детства в России начинается. Всего двадцать дней назад мы с вами обсуждали историю полицейского беспредела во время задержания ребенка в Москве на Арбате. Часть общественности, к слову, тогда встала на сторону полицейских.. Мол, правильно все сделали, ибо нечего попрошайничать. Прошло всего две недели. И снова ребенок.. На этот раз из Подмосковья. В городе Железнодорожном, во дворе жилого дома шестилетнего ребенка насмерть сбила машина. Виновным в аварии сделали ребенка. А для пущей убедительности - к делу документ от экспертов приобщили, согласно той бумаге – ребенок был мертвецки пьяным. Кстати, полицейские, которые заводили дело – ничему не удивились. Они и не поняли, что что дело-то было сфальсифицировано. Это «Реальная журналистика», поехали!

Источник: http://vk.com/real_journalism

Метки: государство, медицина, религия, система, Тартария
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2 коммент.»

  • 8 23
    Алексей Нижегородский. 28 июня 2017 в 20:07 Ссылка Пометить
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    Понятно, что после наезда, пацану залили в рот бутылку водки. Только дозу не рассчитали в торопях. Кто из здравамыслящих людей поверит, что 6 летний пацан выпил бутылку водки, и бросился под колеса машины.Либо эксперты продажные гондоны.

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  • 4418 1922
    юстас 28 июня 2017 в 21:00 Ссылка Пометить
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    Ну , если законы не работают , в полиции ( прости , господи) одни уркоганы и жиганы , … отстреливать не пробовали ?

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