Честь запятнанного детской кровью мундира – Мария Лондон (2017)

Видео канала "HTH4nsk" - Мария Лондон. По последней информации, дело с наездом на шестилетнего мальчика из Подмосковья, переквалифицировано. Отец из потерпевшего, превратился в свидетеля. А виновницу убийства мальчика отмазывают по полной. Теперь по версии следователей, мальчик оказывается погиб уже после наезда. Беспредел да и только.

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Пьяный шестилетний мальчик сбил машину / Как опять отмазывают полицейских

Слушайте, как-то невесело десятилетие детства в России начинается. Всего двадцать дней назад мы с вами обсуждали историю полицейского беспредела во время задержания ребенка в Москве на Арбате. Часть общественности, к слову, тогда встала на сторону полицейских.. Мол, правильно все сделали, ибо нечего попрошайничать. Прошло всего две недели. И снова ребенок.. На этот раз из Подмосковья. В городе Железнодорожном, во дворе жилого дома шестилетнего ребенка насмерть сбила машина. Виновным в аварии сделали ребенка. А для пущей убедительности - к делу документ от экспертов приобщили, согласно той бумаге – ребенок был мертвецки пьяным. Кстати, полицейские, которые заводили дело – ничему не удивились. Они и не поняли, что что дело-то было сфальсифицировано. Это «Реальная журналистика», поехали!

Источник: http://vk.com/real_journalism