“Академия” Азимова – принципы социальных паразитов

А.Е. Фурсов рекомендует к прочтению цикл книг Айзека Азимова «Академия» (он же «Основание», в английском первоисточнике «Foundation»). Он (Фурсов) говорит, что эту книгу изучают курсанты военной академии Вест-Пойнт в США. Причём изучают почти с самого момента появления первой книги цикла в 1950-е годы, настолько сильное впечатление на генералов произвело это произведение.

С начала цикла показалось, что ничего сверхъестественного. Но недостаток художественных качеств компенсировало сочетание психологических схем и подходов к принятию стратегических решений. Это удержало моё внимание, и я прочитал уже больше половины цикла…

Ценность цикла «Академия» для развития мышления военных (и не только их) заключена в изложении схем поведения и принятия решений различными игроками. Показано, как мышление определяет поступки. Соответственно, если ты знаешь свой образ мыслей и то, как мыслят твоих союзники и противники, ты можешь использовать всё это на пользу своей стратегии.

Постепенно я уловил кое-что принципиальное о том, как цикл Азимова формирует мышление курсантов и какую им подсказывает логику нашего мира.

1. Цель оправдывает средства. Целью, абсолютной и несомненной, выступает возрождение Империи. Оправданно всё, что ведёт к цели: подлость, обман, война, предательство и т.д.

Нравственные соображения – это только препятствие на пути к цели. Но зато выгодно знать нравственные ограничения других и оборачивать их себе на пользу. Тут уже пора переходить ко 2-му пункту.

2. Каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру своего непонимания – на того, кто понимает больше. Противоборствующие стороны постоянно используют своих друзей, союзников и даже врагов для достижения своих целей. Достигается это за счёт предоставления им не всей правды, за счёт умолчаний, за счёт лжи. При необходимости даже отправляют на гибель соратников.

Конечно, есть некоторая часть субъектов, действующих прямолинейно, без обмана и подлости. Но честные и прямолинейные у Азимова всегда проигрывают. Даже самопожертвование ради благой цели оказывается выгодно какой-то третьей стороне.

Могу сказать, что мышление и логика А.Азимова, отображённые в его книгах, довольно чётко соответствуют тому, как действуют США на мировой арене. Так что рекомендую для прочтения тем, кто желает получше разобраться в стратегических принципах геополитики США, да и Запада в целом.