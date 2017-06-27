За что Россия прощает долги другим странам?

20 июня в Москве побывал с официальным визитом президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Одной из главных новостей после его встречи с Владимиром Путиным стал подписанный сторонами протокол о списании Россией долга Киргизии в размере 240 миллионов долларов.

И снова начался спор о щедрости: почему Россия всем все прощает. Максим Жаров объясняет, ради чего страна, которая находится под санкционным давлением США и Евросоюза и испытывает проблемы с наполнением бюджета в результате падения цен на нефть, списывает долги.

Списание долгов другим странам – это весьма распространенный, однако и высокорисковый геополитический инструмент, который позволяет стране-кредитору добиться от страны-должника серьезных экономических или политических преференций. Поэтому списывает долги не только Россия, но и все остальные ведущие державы мира, входящие в состав G20.

За последнюю четверть века Россия делает это регулярно. Как правило, происходит списание по следующим причинам.

Во-первых, речь идет о долгах других стран перед Россией, перешедших к ней еще от СССР, возврат которых по каким-либо причинам невозможен. Так, например, в 2014 году Москва простила Кубе 90 процентов ее долга перед СССР, сумма накопленной и списанной задолженности составила около 31,7 миллиарда долларов. В 2012 году Россией был практически полностью списан долг КНДР на сумму 11 миллиардов долларов. Он образовался из-за кредита, который был выдан Северной Корее Советским Союзом на развитие промышленности, закупку вооружений и другие нужды.

Очевидно, что “хронические должники” России имеют важное геостратегическое значение в своих регионах. Поэтому списание им долгов происходит, конечно, не безвозмездно.

В обмен страна-должник заключает с Россией новые контракты, например, на разработку полезных ископаемых, поставку газа и нефтепродуктов, развитие транспортной инфраструктуры и энергетики. Так, остаток долга Северной Кореи перед Россией обслуживается по схеме “долг в обмен на помощь” в сфере образования, здравоохранения и энергетики. Поэтому, например, в период с января по март 2017 года Россия поставила в КНДР уголь на сумму 26,7 миллиона долларов и нефть на сумму 1,2 миллиона долларов. А в начале июня под американские санкции попала российская “Независимая нефтяная компания”, которая как раз и поставляла нефть в КНДР.

Другим вариантом ответной реакции на списание может быть отказ страны-должника от каких-либо претензий по другим долгам или имуществу. Так, например, в декабре 2014 года Россия простила Узбекистану долг по кредиту в размере 865 миллионов долларов, который тот получил от России в 1992–1993 годах. Узбекистан в обмен на списание этого долга отказался от своих претензий на долю в Алмазном фонде бывшего СССР.

Наконец, списание долгов одной страной другой может происходить в обмен на политическую лояльность должника или его политическую поддержку. Конечно, такие договоренности между страной-кредитором и страной-должником никогда не фиксируются официально. Даже более того, такие договоренности в отношениях двух государств всегда опровергаются их официальными представителями. Тем не менее такие договоренности существуют, и в них нет ничего необычного.

Как правило, списание долгов используется как инвестирование в политическое будущее страны и ее действующего или будущего руководителя. Визит в Москву президента Киргизии Алмазбека Атамбаева происходит накануне выборов в этой стране, которые состоятся в октябре. Дважды – в 2005 и 2010 годах – в Киргизии происходили “бархатные” перевороты, сопровождавшиеся многочисленными человеческими жертвами среди мирного населения. Недопущение повторения “тюльпановых революций” в Киргизии, которая является ключевым геополитическим “перекрестком” в Средней Азии – одна из важнейших задач России в этом регионе. И об этом прямо заявил во вторник по итогам переговоров с Атамбаевым президент России Владимир Путин.

Поэтому, начиная с 2011 года, когда к власти в Киргизии пришел Алмазбек Атамбаев, Россия проводит в Киргизии политику финансовой и политической поддержки действующей власти. Списание задолженности Киргизии, накопленной при ее предыдущих руководителях, проводится в рамках “официальной помощи развитию Киргизской Республики”. В ходе переговоров с Атамбаевым Владимир Путин напомнил, что на поддержку киргизского бюджета российской стороной ежегодно предоставляется 30 миллионов долларов, с 2012 года общая сумма таких грантов составила 255 миллионов долларов.

Алмазбек Атамбаев не будет участвовать в президентских выборах в октябре — он выдвигает в качестве преемника нынешнего премьер-министра Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Владимир Путин познакомился с ним весной этого года в ходе визита в Бишкек. Таким образом, прощение Россией долгов Киргизии – это в том числе и политическая инвестиция Москвы в этого кандидата в президенты.

Впрочем, непростой опыт взаимоотношений России со своими главными “политическими должниками” на постсоветском пространстве – Белоруссией и Украиной – показывает, что политическое инвестирование в того или иного политика посредством кредитования его страны или списания ее долгов оправдывается далеко не всегда.

Самый печальный пример – выданный Россией Украине в декабре 2013 года кредит на 3 миллиарда долларов на поддержку теряющего власть президента Украины Виктора Януковича. Теперь новые власти в Киеве не признают этот кредит суверенным долгом, результатом чего стало судебное разбирательство между двумя странами в Высоком суде Лондона.

Политические инвестиции России в президента Белоруссии Александра Лукашенко осуществляются все двадцать с лишним лет его нахождения у власти, однако Лукашенко не только постоянно пытается переориентироваться в своей политике с России на Запад, но и в последнее время просто отказывается платить по долгам.

В настоящее время между Россией и Белоруссией действует восемь межправительственных соглашений о предоставлении Белоруссии кредитов на сумму более 15 миллиардов долларов. На начало 2017 года задолженность Белоруссии по этим соглашениям составляла с учетом начисленных процентов 6,2 миллиарда долларов. Россия категорически отказывается списывать этот долг, поскольку для Кремля совершенно очевидно политическое непостоянство Александра Лукашенко во всем его цинизме и многообразии попыток обмануть “стратегического” партнера.