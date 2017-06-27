Вымер ли трилобит и какими были динозавры? Автор SKUNK69

Ценитель варёных раков, с детства был очарован трилобитами, ещё бы, рак из одного хвоста, размером в 10-30 сантиметров — что ещё может быть заманчивее для гурмана? Но не тут-то было, официальная археология с ещё более официальными палеонтологами во главе, глаголят: «уймись отрок! вымерла сия пользительная скотина ажно 540 мильёнов годков назад». Нет, я понимаю, что таких огромадных мокрицев не бывает, но кого ж тогда в камне отливают, ась?!

Если рассмотреть поближе, конечно, они очень похожи. К примеру, известная всем и каждому Porcellio scaber, распространённая по всему миру т.н. мокрица-свинка выглядит весьма и весьма аппетитно. Скажу больше: мокрицы, как и трилобиты, относятся к одному семейству — ракообразные! Но! На пути гурмана встают две проблемы: первая — несущественная; дело в том, что палеозоологи, хоть убей, убеждены, что трилобиты были хищниками и терроризировали водные пространства страшнющей древности морей (да, по каменному слепку сразу, конечно, можно определить, чем при жизни питалась скульптурка, а то как же в море без хищников, неее, так не положено!), а с мокрицами прокол, они сухопутные, хотя и влагозависимые, да ещё и падальщики, правда, жрут они растительную падаль (им поэтому даже укусить-то нечем, как, например, таракану, жвачные…), да ещё и с грязного пола, где кто ни попадя в кирзовых сапогах ходит, раки-то, вон, падаль едят хотя бы мытую, даже пусть на дне тоже не особо чисто, а эти… э-эх, опустились ниже плинтуса…; Вторая проблема очень существенна: мокрицы всех видов и подотрядов не растут больше 18 мм (продублирую прописью: восемнадцать миллиметров!), ну, вот, не зараза, а?! Мадагаскарский таракан, который похож на мокрицу, но вовсе не ракообразный, а весь такой насекомый из себя, в три раза больше вырастает, вот местные их с солькой пожарят и трескают из кулёчков газетных, как наши бабуськи сёмки у подъездов, но согласитесь, 3-6 см — хоть есть что поесть, а с этих… как ногти погрызть…

Однако, в не столь отдалённом прошлом начались относительно регулярные поимки прародителя всего сухопутного населения — латимерии, потом прародителя всех млекопитающих нашли, и эти, уничтожившие на корню всю нынешнюю палеонтологию, находки заставили усомниться в практически полумиллиардной разнице в возрасте между человеком и трилобитом. И видно, бог услышал мои молитвы, мечты, так сказать, сбываются, сия пользительная скотина… продолжает преспокойно здравствовать, откровенно плюя на отославших её на полмиллиарда лет назад умников, и это не какие-то сухопутные мокрицы, а вполне натуральные трилобиты, тех же размеров, только под другим именем, алле-оп!

Представляем Гигантского Изопода!!!

«Гигантский изопод, по-научному, Bathynomus giganteus — самый большой представитель ракообразных. Он — сородич маленьких мокриц, которых вы можете найти в любом саду. Это плотоядное ракообразное проводит своё время, очищая от мусора океанское дно. Еда — большая редкость на таких глубинах, поэтому изоподы приспособились поедать всё, что упадёт на дно сверху. Они также питаются крошечными беспозвоночными, обитающими на таких же глубинах. Гигантские изоподы достигают 16 дюймов в длину и одни из самых больших представителей семьи ракообразных. Они очень древние. Когда им угрожает опасность, изоподы сворачиваются в плотный клубок, таким образом защищаясь своим мощным «бронированным» панцирем. Рот у них устроен сложно, состоит из многих компонентов, работающих одновременно. Он пронзает, разрывает на кусочки и перемалывает пищу. Гигантские изоподы распространены по всему миру на глубинах свыше 2 000 футов.»

В наших водах тоже встречаются трилобиты, только помельче, у нас их называют морские тараканы… Я не говорю, что нынешние представители абсолютно такие же, как те, что были хотя бы 200 лет назад, самое постыдное свойство человека — это, развиваясь и видоизменяясь, отказывать в этом другим представителям животного мира…

Вот как бы и всё! И предлагаю ещё раз задуматься о протяжённости жизни на Земле и реалистичности тех сказок, которыми кормили нас малоинформированные так называемые «исследователи», а по существу, обычные чахнущие от скуки и бесящиеся с жиру аристократы-фантазёры, а зачастую обычные фигляры и аферисты XIX века. Думаю, науке уже давненько пора выбираться из подгузников псевдонаук позапрошлого века…

Тут необходимо осветить одну проблему под общим названием «динозавр»…

Тиранозавр Рекс, созданный ограниченными в фантазиях европейскими предками, стал мал для нынешних homo pindostanicus, чрезвычайно мал, и избалованные высококачественными спецэффектами интеллектуально необременённые «просветители человечества» стали создавать ещё более монстроподобных тварей, абсолютно произвольно компонуя кости различных ВИДОВ, и могущие по одному зубу, или фаланге пальца, определить размер выдуманного животного (не дай бог вымрут павианы и какой-то американец найдёт клык этого бедного примата… уверен, реконструированная тварюка будет не менее полтонны веса и не менее 2-х метров в холке…).

И это не смотря на то, что изначально реальные размеры того же гиганта тиранозавра были довольно вменяемыми

Презирая все законы физики, подогреваемые безумными голливудскими блокбастерами, гигантоманы продолжают изрыгать бесчисленных уродов, с упоением давая им самые немыслимые прозвища… Что? Надоели динозавры, а мы вот сейчас ноги откинем и из шеи и хвоста сделаем вам титанобоа. Что? Костей не хватает? Да вон нам химики сейчас какую хочешь ерунду из кальция и кремния наштампуют, постарим их лаком и сдадим подороже!… Грустно… Физики-геологи, посаженные на грантовую иглу, тоже бессовестно врут… Тут, понимаете, как в притче про ишака, ходжу Насреддина и падишаха, в общем кто-нибудь обязательно сдохнет, или ишак или падишах. Не может животное, активно осознающее себя человеком всего-то каких-то последних полтараста лет, знать или помнить процессы, происходящие даже в течение одной тысячи лет, про отрезки времени в миллиард лет это животное (кстати, до сих пор полностью не понимающее даже электрической энергии, которой при этом активно пользуется больше века) может только врать… собрались те, кто зарабатывают на этом, и договорились, что живности миллиард лет, а то, если ей будет всего сотня лет, гонорары с миллиардов долларов могут так же легко упасть порядков этак на шесть и ограничиться парой-тройкой тыщёнок американских таллеров…

Тот же «восстановленный» полный скелет спинозавра, воссозданный на основании полутора десятков каких-то костей (вот беда, удачно уничтоженных налётом британской авиации в логове немецких фашистов), выставленный на аукционе где-то тысяч за 800, ушёл с молотка за 5 миллионов с копейками. Как по-вашему, выгодно придумывать и производить «лего» с выхлопом в 5 миллионов?

Адекватные учёные даже в самих США, робко пытающиеся призвать к здравому смыслу, теряются в безвестности. Конечно, кому нужен тиранозавр падальщик с круглыми зубами, не предназначенными для разрывания добычи, но весьма полезными для перемалывания разложившихся трупов вместе с костями, это курицеподобное чудо-юдо в перьях, да ещё и почти в полтора раза меньше размерами, больше похожий на стервятника-марабу с головой рыбы-удильщика и ногами страуса, действительно, вряд ли может вызвать ужас и восторг у воспитанной на годзиллах публики…

Так что тиранозавр выглядел примерно как-то так и никаких ужасных голых краснокожих или полосатых гигантов, страшно кричащих «ООУАВРРРР!!!» с экранов голливудских постановок не было…

По всем данным, он был оперён, монохромен, лыс и красноголов, а из ужасных звуков издавал только рыгание, попукивание и скорее всего писклявое кукареканье… К слову сказать, британцы ещё в середине XIX века фиксировали показания туземцев, описывающих птицу «Рухх», а полинезийцы-маори и мальгаши даже охотились на подобных трёхметровых тварей называемых сейчас моа и эпиорнис,

львы ещё тогда же водились на балканском полуострове, а т.н. ледниковую фауну, тех же зубров, бизонов, каспийских тигров и среднеазиатских гепардов добивали уже в ХХ веке. Чукчи, юкагиры и нганасаны ещё в начале ХХ в рассказывали, что их деды встречали волосатых слоников, правда, не таких больших как в сказках официальных «научных исследований», а вполне нормальных 2-2,5 метра в холке, что, учитывая тогдашний рост тундровых инородцев в 1,3-1,45 м, вполне себе огромнейшая животина была, и, слава Богу, овцебыков так поздно нашли, а то и их бы того, на консервы и в ископаемые… Так что надеюсь, в конце концов, как, например, в той же химии, наша наука и в области истории и палеонтологии, наконец, выйдет из младенческого состояния, в котором она продолжает оставаться до сих пор, с того самого XIX века…

Источник: nashaplaneta.su