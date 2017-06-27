В Перу возле плато Наска нашли странную мумию. Это останки пришельца?

Доктор технических наук, профессор Национального исследовательского университета в Санкт-Петербурге Константин Коротков и Наталья Залозная, рентгенолог, специалист по компьютерной томографии Международного института биологических систем недавно вернулись из Перу, где стали свидетелями и участниками сверхъестественных событий.

В составе международной экспедиции они обследовали загадочную мумию, обнаруженную в пещере недалеко от знаменитого плато Наска.

Пальцы на ногах, три штуки, длинные, словно бы для того, чтобы цепляться

На руках тоже по три пальца

Пропорции тела у мумии в целом человеческие. В распрямленном состоянии ее рост составил бы 168 сантиметров. Очень странная голова с — удлиненным, вытянутым назад, черепом. Нос — крошечный, ушей — нет. Вместо них — едва заметные отверстия в черепе.

И совсем нечеловеческими выглядят конечности. На руках и ногах мумии по три очень длинных пальца.

Пропорции тела мумии

Мумия похожа на гипсовую скульптуру, посыпана каким-то белым порошком. Но, как показал рентген и компьютерная томография, это отнюдь не изваяние. Внутри — скелет, останки внутренних органов. Посредством радиоуглеродного анализа установлено, что тканям мумии 2300 — 2500 лет. Порошок, по мнению ученых, обладает бальзамирующими свойствами. Мумия обсыпана им для сохранности.

Изображение мумии, полученное с помощью томографа

- Я не сомневаясь, что когда-то это существо было живым, - сообщил профессор Коротков. - Мы взяли образцы тканей — они сохранились. Сейчас образцы анализируют генетики в крупном медицинском центре Санкт- Петербурга.

Предварительные результаты свидетельствуют: пол существа - женский. Выводы о том, кто это — неизвестная разновидность людей, мутант или представительница внеземной расы, можно будет делать после расшифровки генома.

Вместо ушей едва заметные отверстия

Рентгеновский снимок черепа мумии

Место, где была найдена мумия, специалисты не называют, Но сообщают, что рядом обнаружены камни с рисунками. На рисунках — трехпалое существо.

Изображение трехпалого существа на камнях возле плато Наска

Исследования мумии продолжаются. Профессор Коротков ожидает получить сенсационные результаты, которые, возможно, заставят иначе взглянуть на историю человечества.

Омрачает историю лишь одно: знакомство с мумией организовал мексиканский уфолог, ведущий телепрограммы «Третье тысячелетие» Джейми Маусан (Jamie Maussan), который в 2015 году выдавал за пришельца мумию двухлетнего ребенка, хранившуюся в музее.

Но кто знает, может быть сейчас он наконец-то «добыл» настоящего инопланетянина? Точнее — инопланетянку. По слухам, Маусан купил ее за большие деньги у местного жителя, который и нашел мумию.

Мумия пришельца, обнаруженная в Перу

http://www.chel.kp.ru/daily/26695/3720007/