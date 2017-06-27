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В Перу возле плато Наска нашли странную мумию. Это останки пришельца?

16:01. 27 июня 2017 Просмотров - 351 Один комментарий Опубликовал:

Доктор технических наук, профессор Национального исследовательского университета в Санкт-Петербурге Константин Коротков и Наталья Залозная, рентгенолог, специалист по компьютерной томографии Международного института биологических систем недавно вернулись из Перу, где стали свидетелями и участниками сверхъестественных событий.

В составе международной экспедиции они обследовали загадочную мумию, обнаруженную в пещере недалеко от знаменитого плато Наска.

Пальцы на ногах, три штуки, длинные, словно бы для того, чтобы цепляться

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На руках тоже по три пальца

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Пропорции тела у мумии в целом человеческие. В распрямленном состоянии ее рост составил бы 168 сантиметров. Очень странная голова с — удлиненным, вытянутым назад, черепом. Нос — крошечный, ушей — нет. Вместо них — едва заметные отверстия в черепе.

И совсем нечеловеческими выглядят конечности. На руках и ногах мумии по три очень длинных пальца.

Пропорции тела мумии

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Мумия похожа на гипсовую скульптуру, посыпана каким-то белым порошком. Но, как показал рентген и компьютерная томография, это отнюдь не изваяние. Внутри — скелет, останки внутренних органов. Посредством радиоуглеродного анализа установлено, что тканям мумии 2300 — 2500 лет. Порошок, по мнению ученых, обладает бальзамирующими свойствами. Мумия обсыпана им для сохранности.

Изображение мумии, полученное с помощью томографа

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- Я не сомневаясь, что когда-то это существо было живым, - сообщил профессор Коротков. - Мы взяли образцы тканей — они сохранились. Сейчас образцы анализируют генетики в крупном медицинском центре Санкт- Петербурга.

Предварительные результаты свидетельствуют: пол существа - женский. Выводы о том, кто это — неизвестная разновидность людей, мутант или представительница внеземной расы, можно будет делать после расшифровки генома.

Вместо ушей едва заметные отверстия

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Рентгеновский снимок черепа мумии

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Место, где была найдена мумия, специалисты не называют, Но сообщают, что рядом обнаружены камни с рисунками. На рисунках — трехпалое существо.

Изображение трехпалого существа на камнях возле плато Наска

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Исследования мумии продолжаются. Профессор Коротков ожидает получить сенсационные результаты, которые, возможно, заставят иначе взглянуть на историю человечества.

Омрачает историю лишь одно: знакомство с мумией организовал мексиканский уфолог, ведущий телепрограммы «Третье тысячелетие» Джейми Маусан (Jamie Maussan), который в 2015 году выдавал за пришельца мумию двухлетнего ребенка, хранившуюся в музее.

Но кто знает, может быть сейчас он наконец-то «добыл» настоящего инопланетянина? Точнее — инопланетянку. По слухам, Маусан купил ее за большие деньги у местного жителя, который и нашел мумию.

 

Мумия пришельца, обнаруженная в Перу

 

http://www.chel.kp.ru/daily/26695/3720007/

Метки: мумия, наска, НЛО и пришельцы, перу, пришелец
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Один комментарий»

  • 107 87
    dloca 27 июня 2017 в 17:49 Ссылка Пометить
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    Интересная новость, состав порошка вероятно уже известен? Богатенькие, наверно уже по-чуть-чуть, вместе с мумией трепают, а может, как свечи вставляют…. спасибо за новости )

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