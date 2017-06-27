В НАТО рассказали о росте “российской угрозы” “по всем фронтам”

Растущая военная мощь России вызывает беспокойство в НАТО, рассказал Politico глава военного комитета альянса генерал Петр Павел.

По его словам, невозможно отрицать значительный прогресс, которого добилась Россия в военной сфере. Генерал отметил, что в России разрабатываются новые виды как обычных, так и ядерных вооружений, кроме того, Вооруженные силы страны способны эффективно действовать на значительном расстоянии от собственной территории. "Мы сталкиваемся с полномасштабной модернизацией российских Вооруженных сил", — заявил он.

Хотя определенно утверждать, что намерения российского руководства в отношении НАТО агрессивны, нельзя, они остаются неясными, заявил Павел. "Поэтому мы воспринимаем эту, пусть и потенциальную, угрозу крайне серьезно", — сказал он.