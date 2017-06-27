В.АВАГЯН: АРГУМЕНТ ФАКТОМ

Как дурдом? А вот, говорят, сам посуди: мы не можем ночью сходить в туалет! Кондоминиум, многоэтажка, вся вылизанная, вся роскошная, а приспичит помочится – терпи до утра, как в худших тюрьмах, где этим зеков пытают…



-Да почему же?!

-Если ты ночью сдёрнешь слив, то соседи по роскошной многоэтажке тут же, без лишних разговоров, подадут на тебя… в суд! Ты нарушаешь их ночной покой!

-Подождите, но ведь это же бред!

-Бред – а Европа именно так жив ёт, так и процветает. Те, кто в неё стремятся, должны понимать, что даже в случае очень маловероятного успеха попадания – итог будет печальным. Захочешь по НУЖДЕ ночью – а нельзя!

Соседи не придут с тобой разбираться на словах, как у нас. Втихую, сразу – в суд. Это у них любимая европейская забава – сутяжничать по любому поводу! Кстати, и популярный способ срубить бабла: ловишь соседа на чём-нибудь запрещённом и бац – моральную компенсацию себе в кармашек…

Теперь я эту низменную историю с унитазом предлагаю обдумать тем, кто полагает СССР и Россию «чёрной дырой цивилизации». А вот этот грубый и зримый дурдом – что, предел совершенства, к которому нужно стремиться? Или же безнадёжный тупик разума и духа?