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В.АВАГЯН: АРГУМЕНТ ФАКТОМ

18:45. 27 июня 2017 Просмотров - 264 3 коммент. Опубликовал:



Знакомые приехали погостить из Швейцарии. Вы знаете моих соплеменников, они шустрые, везде в мире живут. В Швейцарии тоже. Рассказывают про высокий уровень жизни, про упоительно-большие зарплаты (правда, при самых высоких в Европе ценах), про социальные гарантии. Но в целом, говорят, богатая Швейцария – дурдом…

Как дурдом? А вот, говорят, сам посуди: мы не можем ночью сходить в туалет! Кондоминиум, многоэтажка, вся вылизанная, вся роскошная, а приспичит помочится – терпи до утра, как в худших тюрьмах, где этим зеков пытают…

-Да почему же?!

-Если ты ночью сдёрнешь слив, то соседи по роскошной многоэтажке тут же, без лишних разговоров, подадут на тебя… в суд! Ты нарушаешь их ночной покой!

-Подождите, но ведь это же бред!

-Бред – а Европа именно так жив ёт, так и процветает. Те, кто в неё стремятся, должны понимать, что даже в случае очень маловероятного успеха попадания – итог будет печальным. Захочешь по НУЖДЕ ночью – а нельзя!

Соседи не придут с тобой разбираться на словах, как у нас. Втихую, сразу – в суд. Это у них любимая европейская забава – сутяжничать по любому поводу! Кстати, и популярный способ срубить бабла: ловишь соседа на чём-нибудь запрещённом и бац – моральную компенсацию себе в кармашек…

Теперь я эту низменную историю с унитазом предлагаю обдумать тем, кто полагает СССР и Россию «чёрной дырой цивилизации». А вот этот грубый и зримый дурдом – что, предел совершенства, к которому нужно стремиться? Или же безнадёжный тупик разума и духа?

Склоняюсь ко второй оценке…

Вазген АВАГЯН, специально для ЭиМ.; 27 июня 2017



Источник: nashaplaneta.su

Метки: частное мнение
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3 коммент.»

  • 16678 5516
    Люся 27 июня 2017 в 19:15 Ссылка Пометить
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    Не нравятся публикации этого автора,а эта хороша.Коротко и ясно.Согласна полностью,жила за границей,да и на Украине после переезда с Урала доносительство поразило,хотя никто материальной выгоды не имел,разве что выслужиться перед начальством.И что самое отвратительное-в школе тоже.

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  • 915 711
    Vov 27 июня 2017 в 19:34 Ссылка Пометить
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    А мне дядя Вазген нравица. Но в этой истории непонятно как доказывают факт проступка. Воспитывать таких соседей может быть весьма увлекательным занятием…

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  • 441 366
    troya17 27 июня 2017 в 20:51 Ссылка Пометить
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    Лучше получать по полляма рублей в месяц и ходить на горшок ночью, чем 20000 и срать по ночам

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