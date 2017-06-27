В.АВАГЯН: АРГУМЕНТ ФАКТОМ
Знакомые приехали погостить из Швейцарии. Вы знаете моих соплеменников, они шустрые, везде в мире живут. В Швейцарии тоже. Рассказывают про высокий уровень жизни, про упоительно-большие зарплаты (правда, при самых высоких в Европе ценах), про социальные гарантии. Но в целом, говорят, богатая Швейцария – дурдом…
Как дурдом? А вот, говорят, сам посуди: мы не можем ночью сходить в туалет! Кондоминиум, многоэтажка, вся вылизанная, вся роскошная, а приспичит помочится – терпи до утра, как в худших тюрьмах, где этим зеков пытают…
-Да почему же?!
-Если ты ночью сдёрнешь слив, то соседи по роскошной многоэтажке тут же, без лишних разговоров, подадут на тебя… в суд! Ты нарушаешь их ночной покой!
-Подождите, но ведь это же бред!
-Бред – а Европа именно так жив ёт, так и процветает. Те, кто в неё стремятся, должны понимать, что даже в случае очень маловероятного успеха попадания – итог будет печальным. Захочешь по НУЖДЕ ночью – а нельзя!
Соседи не придут с тобой разбираться на словах, как у нас. Втихую, сразу – в суд. Это у них любимая европейская забава – сутяжничать по любому поводу! Кстати, и популярный способ срубить бабла: ловишь соседа на чём-нибудь запрещённом и бац – моральную компенсацию себе в кармашек…
Теперь я эту низменную историю с унитазом предлагаю обдумать тем, кто полагает СССР и Россию «чёрной дырой цивилизации». А вот этот грубый и зримый дурдом – что, предел совершенства, к которому нужно стремиться? Или же безнадёжный тупик разума и духа?
Склоняюсь ко второй оценке…
Вазген АВАГЯН, специально для ЭиМ.; 27 июня 2017
Источник: nashaplaneta.su
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Не нравятся публикации этого автора,а эта хороша.Коротко и ясно.Согласна полностью,жила за границей,да и на Украине после переезда с Урала доносительство поразило,хотя никто материальной выгоды не имел,разве что выслужиться перед начальством.И что самое отвратительное-в школе тоже.
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А мне дядя Вазген нравица. Но в этой истории непонятно как доказывают факт проступка. Воспитывать таких соседей может быть весьма увлекательным занятием…
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Лучше получать по полляма рублей в месяц и ходить на горшок ночью, чем 20000 и срать по ночам