Украденое бессмертие
Автор поведал, что в древних сказаниях говорится о двух видах людей, живших на Земле – смертных и бессмертных.
Бессмертных именно во плоти. О наших предках – гиперборейцах древние греки писали, что они жили столько, сколько хотели и уходили с Земли по собственной воле от пресыщения жизнью.
Современная наука тоже говорит о том, что человек живёт незаслуженно мало, и что человеческий организм рассчитан по меньшей мере на тысячу лет жизни.
Эдгар Кейси писал, что человечество будущего будет жить от 800 лет, а некоторые смогут стать даже бессмертными, если захотят вступить в братство путешественников во времени.Обилие подобной информации говорит о том, что всё это не чьи-то фантазии, а другая реальность.
Исследованию этого вопроса и была посвящена передача 15 июня 2017 года. Автор–сказитель Юрий Гомонов
Источник: www.kramola.info
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Вопрос бессмертия давно беспокоит власть имущих. Также их беспокоит слишком большой ум у смердов.
Так что не заслуживает мы жить больше, слишком много гадим своими темными мыслями о стяжательсве и лжи.