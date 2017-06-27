Украденое бессмертие

Автор поведал, что в древних сказаниях говорится о двух видах людей, живших на Земле – смертных и бессмертных.

Бессмертных именно во плоти. О наших предках – гиперборейцах древние греки писали, что они жили столько, сколько хотели и уходили с Земли по собственной воле от пресыщения жизнью.

Современная наука тоже говорит о том, что человек живёт незаслуженно мало, и что человеческий организм рассчитан по меньшей мере на тысячу лет жизни.

Эдгар Кейси писал, что человечество будущего будет жить от 800 лет, а некоторые смогут стать даже бессмертными, если захотят вступить в братство путешественников во времени.Обилие подобной информации говорит о том, что всё это не чьи-то фантазии, а другая реальность.

Исследованию этого вопроса и была посвящена передача 15 июня 2017 года. Автор–сказитель Юрий Гомонов



