Секретная космическая крепость «Алмаз»

Чем занимались космонавты на секретной орбитальной станции? Что за космическую пушку изобрели наши конструкторы? Об этом рассказали разработчики «Алмаза» – самого закрытого военно-космического проекта СССР….

«Алмаз» стал «Звездой»

Автор – Ксения Колесникова

Чем занимались космонавты на секретной орбитальной станции? Что за космическую пушку изобрели наши конструкторы? Сколько длилось боевое дежурство спутников-шпионов? Об этом "РГ" рассказали разработчики "Алмаза" – самого закрытого военно-космического проекта СССР.

Прицел с орбиты

Легко ли засечь корабли противника в Мировом океане? В разгар "холодной войны" эта задача была очень сложной. Реальным выходом для СССР стала система космического наблюдения. Уже в середине 60-х годов на орбиту были выведены первые советские "роботы-шпионы". К примеру, спутники радиотехнической разведки (УС-А, УС-П), созданные в КБ Владимира Челомея, могли "обшаривать" Мировой океан два раза в сутки и распознавать не только координаты противника, но и состав корабельной группы, направление движения. Это были первые в мире космические аппараты, работающие на ядерной энергоустановке.

Примерно в то же время запускались фоторазведчики типа "Зенит", разработанные в ОКБ-1 Сергея Королева. Однако процент удачных кадров у них был небольшой.

– Часто капсулы с отснятыми "на автомате" кассетами приземлялись практически пустыми: на пленке можно было разглядеть только плотные облака. При этом даже удачные кадры, сделанные в хорошую погоду, не всегда устраивали военных, так как фотоаппарат имел слишком низкое разрешение, – рассказал Владимир Поляченко, бывший ведущий конструктор программы "Алмаз" в ЦКБМ (сейчас "НПО машиностроения"). – Поэтому было принято решение сделать ставку на людей, которые могли бы оценить обстановку на Земле и нажать затвор мощного фотоаппарата в нужный момент.

"Начинка" для шпиона

Так в КБ Челомея появился проект секретной орбитальной пилотируемой станции "Алмаз". Масса – 19 тонн, длина – 13 метров, диаметр – 4 метра, высота орбиты – около 250 км. Расчетное время работы – до двух лет. В носовом отсеке предполагались спальные места для двух-трех членов экипажа, обеденный столик, кресла для отдыха, иллюминаторы. А центральный рабочий отсек был буквально "напичкан" самыми передовыми "шпионскими" технологиями. Тут располагались пульт управления для командира и место оператора обзорного контроля. Здесь же стояли телевизионные системы наблюдения, длиннофокусный фотоаппарат с высоким разрешением и система полуавтоматической обработки пленки. Плюс ко всему – оптический визир, инфракрасная аппаратура, перископ кругового обзора…

Советские "роботы-шпионы" были первыми в мире космическими аппаратами, работающими на ядерной энергоустановке

– Перископ поставили такой, как в подводной лодке, а в космосе очень даже пригодился, – вспоминал в свое время летчик – космонавт Павел Попович. – Мы, например, видели в перископ "Скайлэб" (первая и единственная орбитальная станция США. – Прим. ред.) на расстоянии 70-80 км.

Третий отсек представлял собой стыковочный узел для транспортного корабля снабжения (ТКС), который мог доставлять в пять раз больше полезных грузов, чем "Союз" или "Прогресс". Причем его возвращаемый аппарат благодаря мощной теплозащите был многоразовым, реально использовался трижды, а мог и до десяти раз!

А вот для передачи отснятых кассет космонавты запускали с орбиты на Землю капсулу специнформации. Она отстреливалась из пусковой камеры и приземлялась в строго заданный район на территории СССР. Разрешение полученных таким образом снимков – чуть больше метра. По качеству они вполне сопоставимы с кадрами, которые дают современные спутники дистанционного зондирования Земли.

– В Генштабе и Главном разведывательном управлении поражались, какая четкость и детализация была на этих снимках, – говорит Владимир Поляченко. – К примеру, Попович и Артюхин фиксировали реальные ракетные базы в Америке. Там все можно было рассмотреть: тип техники, готовность ее к боевому применению. Разве что номера на автомобилях были недоступны.

Но иногда передать информацию нужно было срочно. Тогда космонавты прямо на борту проявляли плёнку. По телеканалу изображение шло на Землю.

Стреляла ли пушка?

Пожалуй, самой секретной системой станции считается "Щит-1". Это скорострельная 23-миллиметровая авиационная пушка конструкции Нудельмана, модернизированная и установленная в носовой части "Алмаза". Зачем? В начале 1970-х США объявили о начале работ над "Спейс шаттл": эти корабли могли возвращать с орбиты на Землю космические аппараты большой массы. Параметры грузового отсека шаттлов хорошо согласовывались с габаритами "Алмаза". И появились реальные опасения: а вдруг американцы на своем "челноке" подлетят к нашей станции и похитят ее?

Закрытие проекта стало большой ошибкой. Если бы программа реализовывалась и дальше, мы бы имели сейчас другое положение в космосе

Сама система "Щит-1" до сих пор засекречена, но подробности этого экспериментального оружия стали известны журналистам.

– Я присутствовал на наземных испытаниях пушки: это страшный грохот, мощная автоматическая очередь, – говорит Владимир Поляченко. – Мы опасались, что стрельба в космосе повлияет на психику космонавтов. Потому команда "огонь" была дана только после того, как экипаж покинул станцию. Вибрация, шумы, отдача – все зафиксировано в допустимых пределах. А на следующей станции мы планировали подвесить снаряды системы "космос-космос". Потом от этой идеи отказались.

Небо в "Алмазах"

50 лет назад, в 1967 году, комиссия из 70 авторитетнейших учёных, конструкторов и чиновников министерства обороны одобрила проект ракетно-космического комплекса "Алмаз". И уже в 1971 году ракета-носитель "Протон" вывела на орбиту первую в мире станцию "Салют-1". Тогда в КБ В.П. Мишина этот проект пришлось модифицировать в гражданскую версию и убирать все "шпионское" оборудование. А в 1973 году стартовал уже реальный военный "Салют-2" (так "Алмаз-1" назвали для прикрытия). Но на 13-е сутки полета произошла разгерметизация отсеков, и станция рухнула с орбиты.

"Салюту-3" ("Алмаз-2") в 1974 году повезло больше: он пробыл на орбите 213 суток, тринадцать из которых там работали космонавты: командир Павел Попович и бортинженер Юрий Артюхин.

– Их специально "натаскивали" на определение целей и назначения наземных объектов. К примеру, разглядеть с орбиты, ферма перед тобой и ли ракетная база, – говорит Владимир Поляченко. – Космонавты должны были работать со сложнейшей фотоаппаратурой, обрабатывать пленку, снаряжать капсулу…

Для психологической разрядки по открытым каналам радиосвязи из ЦУПа на станцию передавалась музыка, передачи, были доступны телефонные разговоры. Однажды на станцию даже дозвонилась женщина… по обычному межгороду. Как и почему это могло произойти, до сих пор остается загадкой.

Последняя пилотируемая станция проекта "Алмаз" – "Салют-5" стартовала в 1976 году. Она находилась на орбите 412 суток. Первый экипаж – Борис Волынов и Виталий Жолобов проработали 49 суток. Второй – Виктор Горбатко и Юрий Глазков – 16 суток… Как считают эксперты, закрытие проекта "Алмаз" стало ошибкой: если бы программа реализовалась и дальше, мы бы имели сейчас другое положение в космосе.

Наследие "Алмаза"

– Станция "Алмаз", в которую входит модуль объемом 90 метров кубических с эргономично оборудованными рабочими местами для экипажа из трех человек, актуальна и по сей день, – говорит летчик-космонавт, глава Звездного городка Валерий Токарев , – Она позволяет длительное время эффективно работать в космосе как на околоземных низких орбитах, так и при полетах к близлежащим планетам или астероидам.

Кстати, значительная часть Международной космической станции – наследие "Алмаза". Именно от него служебному модулю МКС "Звезда" досталась конструкция корпуса. А модуль "Заря" создан на базе многоцелевой платформы транспортного корабля снабжения.

В 2018 году в Москве на ВДНХ откроется обновленный павильон "Космос". Там будут представлены не только рассекреченные материалы по программе, но и реальная автоматическая станция "Алмаз-1".

Кстати

Первая в мире система противокосмической обороны на базе маневрирующих спутников, оснащенных головками самонаведения, также была разработана под руководством Владимира Челомея. "Истребитель спутников" был предназначен для перехвата космических целей и их поражения.

Первый запуск – в 1963 году. А в 1978 году комплекс был принят на вооружение и состоял на боевом дежурстве вплоть до 1993 года. "Этот беспилотник мог менять высоту и плоскость орбиты. С помощью радиолокационной головки он нацеливался на спутник-шпион, взрывал свои боевые части, и пучок осколков поражал неприятеля, – говорит Владимир Поляченко. – В то время эта разработка остановила космическую гонку вооружений. Вся документация есть, живые образцы есть, и восстановить технологию сейчас можно довольно быстро".