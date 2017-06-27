Русский флот как залог безопасности России

У России, как метко заметил государь Александр III, всего два союзника: наши армия и флот. Продолжение цитаты знают не все. Она звучит так: «Остальные при первой возможности против нас ополчатся».



Чтобы не ополчились, нужны сильные армия и флот. С учетом «островного» положения наших американских и британских партнеров – роль флота переоценить сложно.

Летом 2015 года мне довелось выступить в научно-исторической конференции: «Роль ВМФ в победе советского народа в Великой Отечественной войне» в Новосибирске. Оценивать роль флота нужно не с сегодняшнего дня и даже не с момента победы в ВОВ. Уничтожение русского флота – одна из главных задач наших геополитических противников. А значит – и тех, кто «в контакте» с ними готовил и готовит потрясения и смуту. Именно революция и деятельность оплачиваемых из-за рубежа боевиков, привели к тому, что в рамках мирного договора с японцами, подписанного в США, было зафиксировано наше поражение. Япония была на грани истощения. Мир с Японией в 1905 году, это как мир с Германией летом 1942 года, накануне Сталинграда. В 1905 году были «борцы за свободу», как итог — фиксация поражения и смута, «генеральная репетиция» будущего 1917 года. В 1942 году все потенциальные «революционеры» уже давно были изъяты из обращения, как итог – разгром армии Паулюса и перелом в войне. И май 1945 года. А потом и сентябрь 1945 с капитуляцией Японии.

С 2015 года наш флот постоянно в море. Осуществляются стрельбы «калибрами». Вводятся новые боевые корабли. Флот живет и развивается и этому нельзя не радоваться.

Предлагаю вашему вниманию текст моего выступления:

«Революция 1905 года была абсолютно не случайной. Очевидно, что её организовали специально для того, чтобы Россия не выиграла Первую мировую войну. Было ли это предательством? Конечно, это было предательство и измена. Только так мы это и должны оценивать.

Давайте представим, что в октябре 1941 года в Москве происходит забастовка какого-нибудь оборонного завода. Начинаются демонстрации с требованием «хлеба» и «мира». Какая была бы однозначная оценка этому? Предатели! Работают на фашистов! Что нужно делать с этими демонстрациями? Должны быть приняты какие-то меры в соответствии с законами военного времени. Должна быть применена сила для наведения порядка. Потому что, если эти демонстрации победят, мы проиграем войну Гитлеру, и миллионы наших сограждан погибнут, а огромные потери нашей армии станут напрасными. Это что, борьба за свободу? Что значит «хлеба» во время мировой войны? Что значит «мира»? России объявлена война. Что предлагают революционеры? Капитулировать? Сдаться? Что делали с теми, кто требовал «мира» в 1941-ом? Объявляли пособниками оккупантов, паникёрами и расстреливали на месте.

Именно так и нужно было поступать в 1905-ом и в феврале 1917-го. Тогда бы и по сей день существовала Российская Империя. Ведь если Британская империя существует, а королева правит, то почему российские монархи не могли бы править и сегодня?

Существуют державы морские и сухопутные. Это классика геополитической мысли. Россия – держава сухопутная. Англосаксонские державы – морские. И для того, чтобы бороться с морскими державами, России нужен сильный военно-морской флот. Именно поэтому, первое, что происходит во время любой смуты и революции, – это уничтожение русского флота. С этого начинают все революционеры.

Именно на флоте «вдруг» вспыхивают восстания летом 1905 года. Броненосец «Потёмкин», потом «Очаков». К чему это приводит? Чтобы понять искусственность этих событий, нужно вспомнить, что броненосец «Потёмкин» восстал во время опытного плавания. Корабль был новейший, на нём находилась приёмная команда, и именно в этот момент «доведённый до отчаяния» экипаж восстал. Когда он успел «дойти до отчаяния»?

Смысл восстания на броненосце «Потёмкин» очень прост: вызвать за восстанием боестолкновения российской эскадры и этого корабля и тем самым ослабить наш Черноморский флот. К чему потом и приведёт восстание «Очакова» с сумасшедшим лейтенантом Шмидтом во главе. Перед нами типичные диверсии иностранных разведок в отношении российского флота. Следующая диверсия – взрыв дредноута «Императрица Мария» во время Первой мировой войны. Только его взорвали не немцы, как принято считать, а наши британские «партнёры».

Тоже самое происходит и после следующей революции в 1917 году. Первое, что делает Временное правительство, пришедшее на волне государственного переворота, – сворачивает строительство линкоров-дредноутов и ликвидирует полностью всю морскую программу России. Был царь – деньги на строительство огромных линейных кораблей, дредноутов, были. Царя не стало – через неделю не стало денег.

Далее – перестройка. Ситуация повторяется. Был Брежнев, Андропов, Черненко – деньги на военно-морскую программу были. Пришёл Горбачёв – денег не стало. Куда делись деньги? Деньги есть. И есть желание уничтожить флот, как один из важнейших инструментов геополитики. В последние годы советской власти мы обладали флотом, который был не слабее американского или британского. И этот блестящий флот был загублен. Поэтому, ответ на вопрос «почему во времена Перестройки и постперестройки распиливали самые новейшие корабли», очень прост. Потому что к власти пришли вредители, прозападное лобби. Такое же, как Временное правительство.

Сегодня мы видим, что возрождение российской армии начинается в большей степени именно с флота. Главная сегодняшняя задача России – восстановить своё морское могущество. Потому что до тех пор, пока наш флот не сможет быть рядом с местом дислокации наших геополитических «друзей», находящимся на «дальнем берегу», с ядерным оружием, они не будут внимательно прислушиваться к нашему мнению. А вот когда наши подлодки плавают вдоль их берегов или туда приходит наша мощная эскадра, отношение к России сразу меняется.

Только враг или дурак не понимает всей важности возрождения и усиления военно-морского флота России, как ключевой фигуры на мировой геополитической арене».

Источник: nstarikov.ru