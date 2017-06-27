Рассказы об оружии. Су-35

Он впечатляет. Впрочем, как все изделия ОКБ Сухого. Красивый и опасный. Сверхманевренный и надежный. Способный преодолевать сверхзвуковой барьер без включения форсажа.

8 тонн боезапаса — изрядный аргумент в любом споре «кто круче в небе». Электроника вкупе с боевой нагрузкой позволяет одновременно поражать до 2 наземных или 8 воздушных целей. Сопровождать до 4 и 30 соответственно.



Управляемый вектор тяги, который позволяет маневрировать даже на минимальных скоростях. Да еще как…

Су-35 | Самолёт будущего! | SU-35 Flanker E+

Всё это СУ-35 компании ОКБ «Сухой».



Считается, что Су-35 является глубокой модернизацией Су-27. Но эта модернизация настолько глубокая, что можно сказать, что это фактически новый самолет. Взять тот же планер. Он не имеет переднего горизонтального оперения и тормозного щитка. Значительно усилен и доработан. Торможение при посадке осуществляется отклонением рулей направления в разные стороны.



«Поколение 4++» является условным для Су-35 и лишь указывает, что по совокупности характеристики истребителя вплотную приближены к характеристикам истребителя пятого поколения. В принципе, не хватает только АФАР.



Зато есть то, что позволяет Су-35 быть первым в списке «самого опасного вооружения России» при гипотетическом конфликте с США. Эксперты указывают на то, что опасность Су-35 связана с очень большой загрузкой ракет «воздух-воздух» дальнего радиуса действия, возможностью пуска ракет на сверхзвуковой скорости, сверхманевренностью и мощными средствами радиоэлектронной борьбы.



Су-35 оснащается двумя современными двухконтурными двигателями АЛ-41-Ф1С производства НПО «Сатурн» с максимальной мощностью 14000 кгс, с помощью которых Су-35 развивает скорость в 1400км/ч у земли и 2500 км/ч на высоте более 11 тысяч метров.

Изменяемый вектор тяги — это то, что помогает довольно тяжелой машине выделывать в воздухе на зависть конкурентам фигуры типа «колокола», «кобры Пугачева» или продемонстрированный нам на «Авиадартсе» маневр «уход из-под ракетного удара в горизонтальной плоскости». Или «блинчик».

Вообще, такой фигуры в мировой практике нет, но это только потому, что кроме наших самолетов ее никто пока не может сделать. На видео мы рискнем передать те ощущения, когда 25-тонная машина изображает из себя падающий кленовый листик. Ну такие ощущения…

ТТХ самолета в открытом доступе, так что мы заострим внимание на самом важном.



Вооружение.



Су-35 может нести много чего полезного.

Это 30-мм пушка ГШ-30 и 150 снарядов. Мало? Мы на полигоне наблюдали, во что превращается грузовик-мишень от очереди из 10-ти снарядов. Вот выше крыши, если честно.



Да, на снимке Су-30, но пушка та же. Несколько переработан процесс заряжания, как говорят оружейники, намного удобнее, чем у Су-30.



12 узлов подвески вооружения. Летающий гипермаркет Армагеддона, ибо подвесить на них можно столько…



Воздух-воздух:

Средней дальности:

6 × Р-27ЭР, Р-27Т;

10 × РВВ-АЕ.

малой дальности:

6 × Р-73.

Воздух-земля:

Противокорабельные ракеты:

6 × Х-31 или 2 × Х-59М.

Высокоточные боеприпасы:

6 × Х-29Т;

6 × КАБ-500.

Неуправляемые боеприпасы:

6 С-25 (НАР);

6 блоков — пусковых установок Б-8 на 7-20 ракет С-8.

И даже 500-кг бомбы с лазерным наведением (для уверенного поражения противника на земле).

Скажете, истребитель? Ну да. Истребит кого угодно и где угодно. На земле, на воде, в воздухе.



Лучше всего возможности этого самолета могут продемонстрировать «Соколы России», весьма и весьма специфичная пилотажная группа. Не так известная, как «Русские витязи» или «Стрижи», но…



Нет, я не стану спорить, выступления «Стрижей» и «Витязей» просто восхитительны. Но «Соколы» в первую очередь демонстрируют именно боевые возможности самолета, показывая элементы воздушного боя на очень малых высотах.



Некоторые считают, что в этом отношении «Соколы» уникальны. Соглашусь. Бой «два на два» в их исполнении завораживает не менее, чем слаженные пролеты «Стрижей» и «Витязей».



А одиночный пилотаж в исполнении полковника Александра Гостева, лётчика-снайпера, лётчика-исследователя, Заслуженного военного лётчика России как раз прекрасно позволяет оценить все возможности Су-35, на которых сейчас пилотирует группа.

Когда наблюдаешь, что вытворяет с этой махиной полковник Гостев, удивление долго не покидает. И восхищение.

Очень жаль, что вряд ли у меня будет возможность вот так же понаблюдать и сравнить возможности F-35, с которым обычно сравнивают Су-35. Да, проведя несколько часов на ютубе, кое-какие выводы удалось сделать. Видимо, надо больше просидеть.

Да, F-35 — интересный самолет. Да, кое-что в плане пилотажа он может. Но… Не впечатлило, если честно.

Однако это тема для отдельного разговора. Когда соберем информации побольше, обязательно поговорим.

Пока же Су-35 — это очень впечатляющая машина. Возможно, действительно, лучшая у нас. И не только у нас.

втор: Роман Скоморохов, видео: Роман Кривов

Использованы фотографии: Роман Скоморохов

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Источники:

http://www.sukhoi.org/planes/military/su35

http://www.knaapo.ru/products/su-35