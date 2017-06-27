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Прогулка по бывшей британской колонии

15:09. 27 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:



Гонконг — бывшая британская колония — расположен на более чем 260 островах, наиболее крупными среди которых является одноименный остров Гонконг. Не все знают, что большая часть Гонконга по-прежнему остаётся неосвоенной, поскольку на ней преобладают холмы и горы с крутыми склонами — из 1 104 км² площади Гонконга освоено менее 25 %. Остальная часть территории покрыта зеленью, из неё около 40 % объявлено зонами отдыха и заповедниками.


Местные жители — пара макак. Для некоторых это животное — символ города, для других — раздражающий вредитель. (Фото Isaac Lawrence):

Прогулка по бывшей британской колонии

Заросло. Мемориальный парк короля Георга V в Гонконге. (Фото Bobby Yip | Reuters):

Прогулка по бывшей британской колонии
Гонконгские полицейские. (Фото Alex Ogle):
Прогулка по бывшей британской колонии
Трамвайчик возит пассажиров от центра города до вершины пика Виктории.

С 1888 года «Пик трамвай» стал первым фуникулером в Азии. Его протяженность составила 1350 метром и состояла из 5 остановок. А теперь представьте, что угол подъема около 45 градусов. Ну не чудо ли техники для того времени? (Фото George Rose):
Прогулка по бывшей британской колонии
В 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией и стал её колонией согласно Нанкинскому договору. Однако, большая по площади (не по населению) часть Гонконга, т. н. Новые Территории, была арендована в 1898 году на 99 лет и на этот срок являлась частью британской колонии. (Фото Anthony Wallace):
Прогулка по бывшей британской колонии
Статуи возле монастыря По Лин на острове Лантау в Гонконге. (Фото Philippe Lopez):
Прогулка по бывшей британской колонии
Гонконгские жилые дома-муравейники. (Фото Tyrone Siu | Reuters):
Прогулка по бывшей британской колонии
Осмотр заброшенных жилых зданий в Гонконге. (Фото Tyrone Siu | Reuters):
Прогулка по бывшей британской колонии
Жилые кварталы наступают на природу. (Фото Lam Yik Fei):
Прогулка по бывшей британской колонии
Ежегодный заплыв в гавани в Гонконге.
Прогулка по бывшей британской колонии
Иногда на море можно любоваться великолепным природным явлением, которое можно назвать скучным словом «биолюминесценция», а можно — волшебным свечением моря. И зрелище это завораживающе разнообразно и таинственно.
Прогулка по бывшей британской колонии
Международный финансовый центр в тумане.

Знаменательная достопримечательность острова Гонконг, комплекс состоит из двух небоскрёбов (1IFC и 2IFC), торгового центра IFC Mall и 40-этажного отеля «Four Seasons Hotel Hong Kong». Башня 2 является вторым по высоте зданием в Гонконге, уступая лишь Международному коммерческому центру (высота 484 метра), 15-м по высоте в Азии и 20-м по высоте в мире.(Фото Philippe Lopez):
Прогулка по бывшей британской колонии
На вершине холма Сайкун. один из 18 округов Гонконга. Сайкун — один из 18 округов Гонконга, он расположен в юго-восточной части Новых Территорий. (Фото Alex Ogle):
Прогулка по бывшей британской колонии
Живые и мертвые. Могилы на склонах холма перед жилыми домами в Гонконге. (Фото Kin Cheung):
Прогулка по бывшей британской колонии
Дома-колодцы выглядят устрашающе. (Фото Anthony Wallace):
Прогулка по бывшей британской колонии
Канатная дорога Ngong Ping 360, которая ведёт к Большому Будде, монастырю Po Lin и деревушке Ngong Ping. Почему Ngong Ping 360? Потому что Ngong Ping — это район острова Лантау, а 360 — это панорамные виды из кабинок. (Фото James D. Morgan):
Прогулка по бывшей британской колонии
Китайский Новый год в Гонконге. (Фото Lam Yik Fei):
Прогулка по бывшей британской колонии
Плотное движение. (Фото Peter Parks):
Прогулка по бывшей британской колонии
Гонконгская аптека и четвероногий помощник. (Фото Anthony Wallace):
Прогулка по бывшей британской колонии
Бухта Виктория — естественная гавань, расположенная между островом Гонконг и Коулуном в Гонконге. Иногда данную гавань называют «жемчужиной Востока». (Фото Anthony Wallace):
Прогулка по бывшей британской колонии
Бетонные джунгли. (Фото Alex Ogle):
Прогулка по бывшей британской колонии
Гонконгские серферы. (Фото Jessica Hromas):
Прогулка по бывшей британской колонии
И это тоже. (Фото Dale de la Rey):
Прогулка по бывшей британской колонии
Еще один мрачный дом-колодец, куда не заглядывает солнце. (Фото Anthony Wallace):
Прогулка по бывшей британской колонии
Бесконечные эскалаторы в торговом центре. (Фото Alex Ogle):
Прогулка по бывшей британской колонии
Внезапно корова. Даже и не скажешь по пейзажу, что это Гонконг. Но как уже говорилось, освоено лишь 25% территорий Гонконга, так что такие пейзажи тут не редкость, просто все привыкли к другим видам. (Фото Alex Ogle):
Прогулка по бывшей британской колонии
Например, к таким. Общий вид на Гонконг с пика Виктории. (Фото George Rose):
Прогулка по бывшей британской колонии




Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
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