Новости Украины и Новороссии 27 июня 2017

Федеральная полиция Ирака обнаружила склад медикаментов в Мосуле

Федеральная полиция Ирака нашла еще один массивный склад ИГИЛ* где хранения медикаментов в Мосуле Старый город, большинство это обезболивающие.

Мосул – главный оплот «Исламского государства»* в Ираке. Именно здесь лидер джихадистов Абу Бакр аль-Багдади в 2014 году объявил «халифат», охватывающий территорию Ирака и Сирии.

Операция по освобождению Мосула, крупнейшего оплота ИГ в Ираке, продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Иракские военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в его западной части.

* запрещено в РФ

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В Киеве прогремел мощный взрыв

Утром во вторник в Соломенском районе столицы на ходу взорвался автомобиль. СМИ сообщали об одном погибшем и двух пострадавших. Дело расследуется по статье «теракт». Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Нацполиции Киева Оксана Блищик. «В 8:16 правоохранители получили сообщение о том, что на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль Mercedes. На месте работают следственно-оперативные группы, эксперты-криминалисты, взрывотехники, врачи «скорой» и спасатели. Устанавливаются причины и обстоятельства взрыва», — говорится в сообщении. Личность погибшего установлена, это — действующий военнослужащий. Следователи начали уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Подследственность в этом уголовном производстве определят органы прокуратуры.

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Польша свою часть Евросолидарности выполнила, мы приняли 1,4 миллиона украинцев — Сариуш-Вольский

Депутат Европарламента Сариуш-Вольский заявил, что Польша приняла 1,4 миллиона украинцев и таким образом «выполнила свою часть солидарности в ЕС»в части принятия мигрантов.

При этом евродепутат напомнил свои предложения объединять иммигрантов с востока с иммигрантами с юга. Эти предложения были отклонены, однако больше «Польша не может на это согласиться, потому что не может одновременно принимать беженцев из Украины и юга, которые не ассимилируются, не адаптируются к местным обычаям, культуре и законам».

Как отмечает Сариуш-Вольский, «совесть Польши в этом деле является чистой в категории нравственных ценностей».

Как известно, по программе Евросолидарности у стран ЕС есть определенные квоты на прием беженцев и мигрантов, в том числе и нелегалов. Однако часть стран, которые ЕС вынуждает ассимилировать беженцев, не согласны ни с размерами этих квот, ни с правилами, когда мигрантов переправляют из одной страны ЕС в другую. Польша, находясь в числе таких стран, уже попала под санкции ЕС за регулярные отказы принимать мигрантов.

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ВАЖНО: В Киеве подорван командир украинской разведки (+ВИДЕО)

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В результате взрыва автомобиля «Мерседес» в Киеве утром 27 июня на перекрестке улиц Соломенской и Механизаторов погиб руководитель одного из спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповалов. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на свои источники, уточняя, что погибший руководил спецназом ГУР Минобороны Украины. В Киеве уже утверждают, что покушение «могли организовать российские спецслужбы». Взрывное устройство, которым взорвали автомобиль Шаповалова, имело мощность 500 г в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство было заложено под сиденьем водителя, при этом он был еще жив на момент приезда спасателей. Читайте также: Взрыв автомобиля в Киеве, есть погибший (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО) Информацию о том, что «погибший при взрыве автомобиля в Киеве являлся действующим военнослужащим ВСУ, 1978 года рождения», подтвердил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко. «Другой пострадавший — пожилой мужчина, его забрала скорая, его жизни ничего не угрожает… Сейчас работают оперативники», — добавил Шевченко, пояснив, что тип взрывного устройства будет установлен после проведения следственных действий. Читайте также: Украина: «финализация»

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Киев рассказал о «формуле Макрона» по урегулированию конфликта в Донбассе

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил лидерам стран-участниц «нормандского формата» согласовать конкретные практические шаги для реализации Минских соглашений. Об этом сообщает RT ссылаясь на заместителя главы администрации президента Украины Константина Елисеева.

«То есть, так называемая «формула Макрона» предусматривает совместную целенаправленную работу, чтобы путём маленьких, но конкретных шагов обеспечить полное выполнение минских договорённостей. При этом есть понимание, что решение ключевых вопросов так называемого пакета безопасности минских договорённостей является первоочерёдным», — сказал Елисеев. Как отметил Елисеев, в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко Макрон подтвердил приверженность идее как возобновления мира и безопасности в Донбассе, так и полного восстановления территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. «В то же время он признал, что нужно дать новый импульс нормандскому переговорному процессу, чтобы его вывести из состояния застоя. Также президент Макрон твёрдо намерен достичь конкретного результата», — подчеркнул замглавы администрации Порошенко. Ранее Пётр Порошенко заявил о возможности появления «формулы Макрона» для урегулирования конфликта в Донбассе.

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Киев нашел способ уморить Донбасс

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Техногенная катастрофа из-за затопления двух неработающих шахт угрожает городу Дзержинску (переименованному «декоммунизаторами» в Торецк) на подконтрольной Киеву территории Донецкой области. Об этом сообщается на странице Facebook пресс-центра т.н. «АТО».

«Из-за затопления шахт имени Артема и Южной на поверхность поднимается газ метан, который попадает в подвалы жилых и производственных зданий, что может привести к взрывам и отравлению людей», — говорится в сообщении.

Вода попадает в подземные выработки из-за повреждения участка водовода Горловка — Торецк, по подсчетам коммунальных служб, на землю ежедневно вытекает около 15 тысяч кубометров воды. Кроме того, повреждение водовода привело к тому, что вода населению поступает только два часа в сутки. Власти города также сообщают об угрозе эпидемии инфекционных заболеваний.

Под угрозой техногенной катастрофы находится и расположенный поблизости поселок Новгородский, где на фенольном заводе необходимо укрепить противоаварийную защиту дамбы шламонакопителя. «На сегодняшний день в этом искусственном резервуаре собралось почти 33 тысячи тонн жидких отходов, содержащих фенол, нафталин, формальдегиды, серную кислоту, нефтепродукты и другие химические соединения, образовавшиеся в процессе работы предприятия», — говорится в сообщении.

По данным СЦКК (Совместный центр по контролю и координации), уровень жидкости в накопителе скоро может достичь критической отметки, что приведет к обрушению дамбы. В таком случае ядовитые отходы хлынут на Новгородское, а затем в реки Кривой Торец и Северский Донец, снабжающие водой Луганскую и часть Донецкой области.

Отметим, что власти ДНР неоднократно обращались к украинским силовикам с просьбой допустить их специалистов на контролируемые Киевом объекты производства, способные стать источником техногенных катастроф, однако все попытки провести проверку этих объектов оказывались безуспешными. Судя по всему, что на этот раз Киев решил продублировать эту просьбу со своей стороны, чтобы скомпрометировать власти республики. В том, что водопровод в Торецке до сих пор не восстановили, украинская сторона винит ополченцев. Которые якобы не дают гарантий безопасности при проведении ремонтных работ, на которые ушло бы всего два дня.

— Разумеется, это — очередная порция лжи от «министерства правды» Украины, — уверен политолог Эдуард Попов.

— Украине хочется показать, что она заботится о населении Донбасса и поэтому любое происшествие и преступление старается переложить на республики Донбасса. Напомню, совсем недавно мы обсуждали нарушение Киевом «хлебного перемирия». Буквально через 35 минут после объявления тишины в Донбассе украинцы обстреляли территорию ЛНР. Народные республики Донбасса заинтересованы и в перемирии, и в помощи населению городов Донбасса, оставшихся под контролем украинцев. Хотя бы по той причине, что костяк армий ДНР и ЛНР составляют выходцы из этих оккупированных Украиной территорий. Поэтому украинская пропаганда откровенно лжет, утверждая подобное.

«СП»: — Почему об этом сообщается в Facebook «АТО»? Почему об этом не говорят специалисты, а военные?

— Это ещё одно подтверждение пропагандистского и заказного характера этой дезы. Хорошо известно, что в структуре ГУР МО Украины действует отдельная структура по распространению дезинформации. Больше всего известен на этом поприще бывший политрук, а ныне депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук, руководитель «Информационного сопротивления». Тымчук и его коллеги профессионально распространяют подобные слухи, в которых толика правды перемешана с откровенной ложью. В данном случае правда — описание техногенных рисков для Торецка, бывшего Дзержинска, ложь — то, что её устранению препятствуют бойцы армии ДНР.

«СП»: — О чем говорит тот факт, что до сих пор в Донбассе не было серьезных техногенных катастроф?

— Прекрасно помню, как еще в июне 2014 года возникла угроза экологической катастрофы в Горловке из-за обстрелов украинскими артиллеристами «опасных» предприятий. Почему сейчас в Горловке не восстановили работу на химическом концерне «Стирол»? В ДНР опасаются, что ВСУ намеренно начнут обстреливать его с целью вызвать маленький Чернобыль. То, что этого не произошло, я считаю, во многом следствие случая. Донбасс прошел на волосок от угрозы техногенной и экологической катастрофы и не только в Горловке. Весь Донбасс — крупнейший в бывшем СССР центр, где сконцентрированы промышленные, в том числе, «опасные» химические предприятия.

«СП»: — Почему Киев отказывается допустить специалистов ДНР на контролируемые им опасные объекты? Ведь последствия будут для обеих сторон?

— Это подтверждает высказанное мнение, что Украине нужно не решение проблемы, а её извращенная интерпретация с целью обвинить республики Донбасса в преступлениях, кои они не совершали. Если они не доверяют специалистам из ДНР, пусть пригласят на эти объекты сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Но проблема в том, что объективный анализ и проверка на объектах покажут совсем не тот результат, который выгоден украинцам.

«СП»: — Украинская сторона сообщила об этом в СЦКК и что теперь? Третьи силы вмешаются?

— Нет, третьи силы не вмешаются, как не вмешиваются и во многие другие случаи нарушения Украиной Минских соглашений. В лучшем случае в международных инстанциях выскажут озабоченность, но принудить Украину перестать играть со спичками они не смогут, да и не захотят…

— Поскольку в оккупированный бандеровцами город Дзержинск доступа нет по вполне понятным причинам, вынужден довольствоваться имеющейся информацией с той стороны линии фронта. И скажу, что она действительно неутешительная, — отмечает заместитель главного редактора журнала «Новая земля» (г. Донецк, ДНР), постоянный эксперт Изборского клуба Новороссии Александр Дмитриевский.



— Основной угрозе подвергаются предприятия, сосредоточенные вблизи районов ведения активных боевых действий. Среди того, что на слуху — химические предприятия Авдеевки и Дзержинска, а также целый ряд шахт Донецка, Макеевки, Горловки и того же Дзержинска. Для химзаводов обстрелы представляют непосредственную угрозу: там есть чему и гореть, и отравлять окружающую среду, хотя я, всю жизнь проживший возле коксохимического завода, не стал бы рисовать какие-то апокалиптические масштабы подобных аварий. Да, ничего хорошего, приятного и полезного в выбросах вредных веществ нет, но и сеять панику тоже не нужно.



Для шахт обстрелы несут опосредованную угрозу: любое подземное сооружение не может существовать без двух вещей — вентиляции и водоотлива. Если с водой всё понятно: подземелье — это готовый резервуар для жидкости, то с вентиляцией — сложнее. Дело в том, что любая горная порода обязательно содержит в себе метан, а осадочная, да ещё и органического происхождения — тем более. Кроме того, метан — это естественный продукт разложения органических материалов и жизнедеятельности многих микроорганизмов, а условия в шахте, как мы понимаем, отнюдь не ровня стерильности отделения глазной хирургии. То есть, метан будет образовываться, и его придётся откачивать: вентиляция подземных сооружений осуществляется обычно путём откачки, а не нагнетания воздуха. Поэтому достаточно перебоев с подачей электроэнергии в результате тех же обстрелов чтобы шахтные установки перестали справляться с поступающими объёмами воды и метана.

Ещё один аспект: некоторые шахты, точнее — их наземная инфраструктура, оказались разделёнными линией фронта. Есть такие случаи, когда клетевой и скиповой стволы шахты остались на территории ДНР, а вентиляционный ствол подконтролен ВСУ. И подобное размежевание тоже отрицательно сказывается на безопасности функционирования таких объектов.

«СП»: — Почему на подобных объектах и промпредприятиях, контролируемых ДНР, относительный порядок, в то время как на подконтрольной Киеву территории инфраструктура обслуживается в разы хуже? Не хватает специалистов? Или украинские власти наплевательски относятся к сохранению имущества и жизней людей?

— А почему тогда в бытовом мусоре утопает «цивилизованный и европейский» Львов — город, который гордо именуется культурной столицей Украины и колыбелью украинского самосознания? Почему тогда улицы «бандитского и ватного» Донецка сияют чистотой настолько, что прохожему совестно бумажкой мимо урны промахнуться? Может быть, как говорил герой Булгакова, разруха в головах, а не в клозетах?

Для Украины большинство промышленных предприятий на подконтрольной ей территории — это прежде всего «рудники» по добыче металлолома и, как следствие — «галочки» в отчётах для западных кураторов по деиндустриализации страны. Сохранению подлежит только то, что может быть завязано на войну или обеспечение первоочередных потребностей населения. Всё остальное обречено на вымирание, и судьба людей в высоких кабинетах Киева никого не волнует.

«СП»: — Власти ДНР неоднократно просили украинскую сторону предоставить доступ специалистам к опасным с точки зрения техногенных катастроф предприятиям, например, Донецкой фильтровальной станции. Почему Киев упорно отказывается? Ведь любые ЧП в шахтах и на промплощадках несут угрозу обеим сторонам конфликта.

— Да потому, что у власти на Украине — временщики: они твёрдо знают, что однажды им придётся сверкать подмётками. Донбасс для бандеровцев — это вообще нечто сродни населённого унтерменшами (недочеловеками. — Ред) сырьевого придатка: нацисты открыто заявляют, что им нужны территории, а не люди. Кроме того, в Киеве усиливаются настроения насчёт того, что Донбасс Украиной уже по сути потерян, а раз так, то незачем развивать то, где продержишься недолго.

«СП»: — Насколько власти ДНР готовы справляться с последствиями техногенных катастроф на своей территории, если таковые все-таки произойдут? Есть ли способы минимизировать ущерб, несмотря на отказ Киева идти навстречу?

— Всё-таки в ДНР своей первоочередной задачей на данном направлении власти считают именно недопущение и предотвращение катастроф, как природных, так и техногенных. Сегодня в у нас прекрасно работает система оповещения: например, на мой номер местного мобильного оператора «Феникс» практически ежедневно приходит метеосводка, предупреждая о тех или иных превратностях климата. Тем не менее, активная подготовка к ликвидации катаклизмов совершенно не противоречит вышеупомянутому принципу, и могу с уверенностью сказать, что Россия в этом отношении серьёзно помогает Донбассу.

Дмитрий Родионов

Военно-гуманитарная помощь Донбассу

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МИД Германии: конфликт на Донбассе разрешить очень сложно

Соглашение о прекращении огня на Донбассе постоянно нарушается и в краткосрочной перспективе, вероятно, конфликт на Донбассе решен не будет. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, передает Reuters.

«Очень трудно найти выход после стольких лет. Конечно, мы пытаемся, но не похоже, что у нас будет (кратковременное разрешение – ред.) кризиса в регионе», – сказал глава МИД Германии на заседании Европейского совета по международным отношениям.

Габриэль отметил, что поддерживает усилия «нормандской группы» (Украина, Франция, Германии, Россия), однако, по его словам, наблюдатели миссии ОБСЕ не были настроены оптимистично по вопросу Донбасса.

«У меня нет хороших сообщений по этому вопросу», – подчеркнул немецкий министр.

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В бой идут одни старики. Василий Волга

Как сегодня киевские нацисты проходят или проезжают мимо памятника Леониду Быкову в Киеве?

Как они смотрят этот фильм — «В бой идут одни старики»?

Их корежит? выворачивает? распирает от ненависти? или еще как?

Или может они никогда вообще этого фильма не видели, и не знают, что это за памятник стоит на Днепровском Спуске? Так проезжают себе пустыми душами и думают, что это памятник какому-нибудь механику из Галичины?

Сегодня в сотый раз просмотрел этот фильм. Наверно старею. Нравится.

Помните Кузнечика?

«Ромео из Ташкента загрустил,

Джульетта в «кукурузнике» умчалась…»

«Молчу, молчу

Не то по морде получу

И подвиг свой не совершу».

«И в тот же миг

Влюбленное создание

Включив форсаж

Умчалось на свиданье».

И как они все были молоды. Фильм 1973 года. И весь фильм снят киностудией Довженко. И весь он про Украину. Про то, как за Украину в одном строю воевали русский, грузин, украинец, узбек и как они защищали друг друга, и погибали, спасая друг друга, и как они Родину спасли. И как мы все прос…ли.

Про это фильм. Сегодня он именно про это.

Василий Волга

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Украина: «финализация»

У так называемых «порохоботов» (интернет-троллей, разгоняющих по форумам и социальным сетям последние установки Администрации президента) появился новый термин — «финализация». Они же, как правило, тупые. Просто переписывают «темники», которые им рассылает Министерство информационной политики. Там написано: «началась финализация европейской ассоциации». Вот и гонят — «финализация наступила, счастье-то какое!». Или — «проект закона о реинтеграции оккупированных территорий почти финализирован». Так и пишут: «скоро Донбасс будет финализирован». Нормальный, как для Украины, уровень идиотизма. Но должен отметить, что действительно близится некий финал. Причем всего и сразу. Безвизовый режим, ради которого, по легенде, «стоял майдан», оказался обыкновенным туризмом. И, как выяснилось, у девяноста процентов населения «процветающей свободной страны» тупо нет денег для того, чтобы поехать посетить галерею Уффици. Более того, эта галерея никому и на фиг не нужна. Как и Венская опера. Свыше пятидесяти процентов потенциальных туристов простодушно признались, что символ безвиза — биометрический паспорт — им вообще не нужен и получать его они не собираются. Вояж украинского президента в Вашингтон стал объектом насмешек и откровенных издевательств. Настолько явно было видно униженное и подобострастное желание Порошенко любой ценой, хоть без мыла, «пролезть к Трампу», что даже придворные аналитики не смогли сгладить острые углы. К примеру, почему лидер нации как изгой дает «финальную» прессуху перед забором Белого дома? Почему встреча с Трампом длилась считанные минуты в присутствии целой толпы приглашенных? Но самое страшное другое: на фоне медиа-воя по поводу «Порошенко успел встретиться с американским президентом до Путина» действия Кремля вызвали у патриотов сильнейший когнитивный диссонанс. МИД России заявил, что приостанавливает подготовку встречи Трампа и Путина в Гамбурге, на полях саммита «Большой двадцатки». А смысла нет… Вот этого они не понимают. Как так? Отказаться от встречи с «властелином мира»?! Очень четкая и наглядная иллюстрация отличия холуйской психологии от самодостаточной государственно политики. Поскольку в начале июля переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным не состоятся, никаких «новых подходов к урегулированию украинско-российского кризиса» не будет. Наметилась пауза до осени, которую Порошенко постарается использовать по максимуму для укрепления своего авторитарного режима. Самый главный результат его вашингтонской встречи — это закупки угля в Пенсильвании, ядерного топлива у «Вестингауза» и гарантии участия американцев в приватизации украинской газотранспортной системы, а также ряда облэнерго. Нормальная такая сделка для «туземцев». Американским компаниям гарантировано размещение заказов на поставки оборудования для модернизации ГТС, которая затем будет им же передана в управление. В качестве щедрого жеста Трамп потрепал Порошенко по плечу и позволил с собой сфоткаться. Очень выгодный бартер. Читайте также: Полный позор для Украины, — в Раде прокомментировали предстоящую встречу Порошенко и Трампа Получив время до осени, «гарант нации» действительно приступил к «финализации режима». Вы представляете, как скакнут тарифы в результате закупки американского угля и ядерного топлива? Я тоже смутно представляю. Но подозреваю, что это будет очень дорого. Следовательно, необходимо срочно зачищать информационное пространство для того, чтобы создавать успешный виртуальный образ «великих мировых побед верховного главнокомандующего». Поэтому полиция врывается в редакцию популярного оппозиционного интернет-ресурса «Страна. UA» и арестовывает главного редактора Игоря Гужву. Знаете, при «кровавом режиме Януковича» я даже представить такого не мог. Чтобы, к примеру, в «Украинскую правду» пришли полицейские и эсбеушники, повязали Алену Притулу и всю ночь допрашивали. Да все грантососы, специализирующиеся на освоении американской «зелени», подняли бы страшный вой! Под МВД приехала бы целая колонна лимузинов с дипломатическими номерами, а американский посол лично угрожал бы президенту страшным судом, арестом всех зарубежных счетов и тому подобными неприятностями. Но после запрета российских социальных сетей Петр Алексеевич вошел во вкус. Все получилось, никто особо не рыпался, мировое сообщество молчаливо одобрило. И теперь пришла очередь неугодных интернет-изданий, а затем и телеканалов. Все же понимают, что следующий на очереди «Интер». Схема закрытия проста и незамысловата: обычная ментовская подстава. Игорю Гужве пытаются «пришить» вымогательство то ли двадцати, то ли тридцати тысяч долларов за снятие компрометирующих материалов о депутатах из «Радикальной партии» Олега Ляшко. Генеральный прокурор Юрий Луценко настолько туп, что сразу же выложил в сеть «оперативное видео вымогательств денег Гужвой у посредника». И все смогли убедиться, что какой-то человек буквально умоляет главреда взять у него деньги. Стараясь понравиться Гужве, посредник называет своих клиентов «гомосятиной», намекает на то, что деньги они собираются тратить «не свои». Судя по всему, Сергея Левочкина. Особый цинизм данной подставе придает тот факт, что сам генеральный прокурор Юрий Луценко в начале двухтысячных годов был главным редактором газеты «Грани» (рупор Социалистической партии). И занимался тем, что шантажировал политиков публикацией компромата на них. Тогда Интернета еще не было, и, понятное дело, речь шла не о снятии материалов, а о невыходе номера с «разоблачениями». Об этом пишут в своих блогах бывшие сотрудники «Граней». Я общался с журналистами этого издания и могу сказать, что Юру они считали «му…ком», который «химичит с заказухами» и «не регулярно платит». Но дело, как вы сами понимаете, не в моральных качествах «новой украинской элиты». Идет отработка схемы закрытия интернет-изданий. В частности, в рамках «оперативных мероприятий» планируется изъять доменное имя «Страна» в качестве «вещественного доказательства». Это даст возможность в любой момент, без решения суда, вырубать любой неугодный интернет-ресурс. Зачистка медиа-пространства сопровождается показательной «посадкой» представителей депутатского корпуса. Ну, там все несколько сложнее: Генпрокуратура вносит представление на снятие депутатской неприкосновенности, а парламентарии должны проголосовать. Тем не менее, процесс резко активизировался, поскольку ведомство Луценко (бывший журналист и действующий алкоголик) внесло сразу пять представлений. В том числе и на трех депутатов правящей коалиции (два из «Народного фронта» Арсения Яценюка и один из «Блока Петра Порошенко»). Кстати, тоже в ряде случаев, если быть точнее, то в двух, ловили «на живца». Помощнику депутата Борислава Розенблата («БПП») передали двести тысяч долларов для «решения вопроса по добыче янтаря». Он должен был поделить деньги со своим коллегой Максимом Поляковым («Народный фронт»). Простая, но эффектная подстава. Читайте также: Порошенко передал Трампу «испачканные от страха трусы», доказав вторжение войск России в Донбасс? (ФОТО) Зачем это делается? Для восстановления управляемости Рады. Угроза «посадки» очень стимулирует депутатский корпус, повышает уровень его готовности проголосовать за важные для Банковой законопроекты. А этих проектов три: уже упомянутый закон о «реинтеграции оккупированных территорий», снятие моратория на продажу земли и пенсионная реформа. До парламентских каникул осталась одна пленарная неделя (с 11 по 14 июля). Вот и хотят успеть. Закон о «реинтеграции территорий» пиарится как некий сверхакт, с помощью которого мгновенно будет возвращен Донбасс и Крым. И многие в это верят. Те, кто сомневаются, смотрят на маски-шоу в редакции «Страны» и молчат. На самом деле фишка законопроекта в одном: президент получает право без согласования с парламентом вводить военное положение в любом регионе Украины. Хоть в области, хоть в отдельно взятом городе. Другими словами, речь идет о неконституционном перераспределении полномочий главы исполнительной власти. Отмена земельного моратория и пенсионная реформа, повышающая возраст выхода на пенсию до среднестатистического возраста умирания — это требование МВФ. Без транша фонда отопительный сезон провести не удастся. Его и с траншем практически невозможно будет провести. Пенсильванский уголек и американское ядерное топливо не по карману «нации туристов». Чрезвычайное положение в энергетике длится уже четыре месяца. Более того, Кабмин его продлевает автоматически, как само собой разумеющееся. Начался кризис неплатежей в коммунальной сфере. В частности, половине Киева за неуплату отключили горячую воду. Ну, вот как управлять нацией в такой ситуации без репрессий и резкого увеличения объема полномочий? Да никак. Все стремительно финализируется. Уже невооруженным взглядом видно, что наступает предел. Раньше нация хоть велась на обещания «ввода безвизового режима». А теперь оказалось, что это туризм. Да еще и страшно дорогой, лучше в Одессу на недельку съездить. Хотя и это большинству не по карману. Аресты, погромы редакций нужны для функционирования режима. Штаты обозначили прагматическую линию в Украине. Грубо говоря, начинают тупо выкачивать деньги. Отбивают, значит, траты на майдан. Долго это продолжаться не может, учитывая степень обнищания «нации» и аппетиты самого Порошенко. Финализация, однако. Читайте также: Макрон: Россия напала на Донбасс Александр Зубченко

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«Патриотизма нет. Идут на войну заработать» — военный ВСУ рассказал, за что воюют украинцы

Украинцы идут воевать, руководствуясь не патриотизмом, а желанием хоть как-то заработать. Об этом украинскому изданию «Вести» рассказал прапорщик Николай Коваленко из 72-й бригады ВСУ, находящийся на лечении в главном госпитале минобороны Украины. «Чего эти дети идут на войну — да из-за того, что работы нет. Если в Киеве можно где-то устроиться за три тысячи гривен, то в селах и 300 не всегда заработаешь. А так солдату-контрактнику дают зарплату 15 тысяч. Они же верят, что в них не попадет, а потом оказываются в госпитале со страшными ранениями», — заявил он. «Мое мнение, что тех, кто идет сейчас служить из-за патриотизма, почти нет. Идут заработать. Все патриоты ушли на войну с Майдана. Многие из них уже в земле, — отметил прапорщик. По его мнению, конфликт в Донбассе завершится со сменой власти на Украине. «Война не скоро закончится, еще года три точно. Пока власть не поменяется. А тогда договорятся, дадут Донбассу статус автономии, как было с Крымом. И все успокоится», — резюмировал военный. Читайте также: ВСУ готовят провокацию на украинско-российской границе с применением боевой авиации

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Монстр из российского консульства

Однажды в Одессе один старик…



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Житель Стаханова отказался от украинской пенсии, чтобы не заниматься шпионажем в ЛНР

Видео от МГБ ЛНР.

Стахановский пенсионер Иван Богомаз, отец военнослужащего Народной милиции ЛНР, отказался от украинской пенсии, в обмен на которую сотрудники СБУ предлагали ему заниматься шпионажем в республике. Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

«Житель города Стаханова пенсионер Иван Богомаз стал жертвой неправомерных действий сотрудников СБУ. Об этом он сообщил в МГБ ЛНР, позвонив по «телефону доверия». Он рассказал, что, следуя в город Северодонецк за украинской пенсией, он был задержан на КПП сотрудниками службы безопасности Украины, где его подвергли вербовке и принудили подписать «договор о добровольном сотрудничестве», — рассказали в Министерстве.

Пенсионеру был присвоен позывной «Дед» и дано задание по сбору в ЛНР сведений военного характера.

Также за возможность беспрепятственно въезжать на территорию Украины и получать пенсию сотрудники СБУ потребовали от пенсионера склонить к сотрудничеству и сына, который является военнослужащим ЛНР.

«Сотрудники СБУ заставляли меня поверить в то, что мой сын чуть ли не террорист и убийца. Склоняли к одному – стать их агентом и завербовать сына. Я подписал все бумаги, зачитал написанное на видеокамеру и только после этого меня отпустили», — пояснил Богомаз. «Все это сводилось к одному: «стань агентом, мы тебя отпустим, пенсию будешь получать, а сына завербуешь, чтоб он работал на нас», — добавил он.

Пенсионер в резкой форме подчеркнул, что в такой пенсии он не нуждается и никогда не станет на путь предательства.

К оглавлению | Источник: news-front.info