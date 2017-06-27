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Неразлучное братство медведя, льва и тигра

21:31. 27 июня 2017 Просмотров - 130 Нет комментариев Опубликовал:

Медведь, лев и тигр с раннего детства стали сводными братьями и не расставались друг с другом в течение 15 лет. Это очередной пример удивительный пример крепкой дружбы между разными видами животных. Нам есть чему у них поучиться, так как человеческая дружба очень редко бывает такой бескорыстной.

Вы уже читали на страницах LifeGlobe о необычных примерах дружбы животных — это были собаки и слоны, кошки и лисы, даже жирафы и страусы. Однако ничто и близко не сравниться с дружбой медведя, африканского льва и бенгальского тигра, живущих бок о бок в гармонии и спокойствии.

Неразлучное братство медведя, льва и тигра

Медведь Балу, лев Лео и тигр Шер Хан уже 15 лет живут вместе, мирно сосуществуя в приюте для животных “Ноев ковчег” в Джорджии. Будучи еще детенышами, в 2001 году они были спасены из подвала дома в Атланте во время полицейского рейда наркополиции. Их держали в ужасных условиях, и Балу пришлось перенести операцию по удалению вросшего ошейника. После этого друзей уже никогда не разлучали и они провели каждый счастливый день вместе.

Неразлучное братство медведя, льва и тигра

Неразлучное братство медведя, льва и тигра

Неразлучное братство медведя, льва и тигра

Неразлучное братство медведя, льва и тигра

Неразлучное братство медведя, льва и тигра

Неразлучное братство медведя, льва и тигра

Животные были слишком измучены для реабилитации и возвращения в дикую местность. Их решили поместить в необычный приют под названием “Ноев Ковчег”, где они прекрасно прижились. Прибыв с трех различных континентов, такие животные никогда не встретили бы друг друга в дикой природе, но несмотря на их явные различия животные живут словно братья.

 

Источник: www.kramola.info

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