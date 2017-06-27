Летающие автомобили, подземные города и сапоги-скороходы: как в СССР представляли будущее

Журнал "Техника молодежи" начал выходить в СССР в 1933 году, рассказывая о передовых технологиях и мире будущего. Конечно же, последний не мог обойтись без летающих автомобилей – в 1938 году их представляли себе так.

Города будущего располагались под землей.

Как мечтали авторы журнала, на дно моря людей доставлял бы лифт.

Газ хотели получать на специальном комбинате прямо во время добычи нефти.

Аналог автоответчика.

Самолеты будущего.

Ожидалось, что самолеты будут вспахивать и удобрять почву, сбрасывая на поле небольшие бомбы.

В то же время уничтожать вражеские самолеты с помощью невидимых импульсов могли бы резонаторные пушки.

Выводить из строя танки предполагалось с помощью невидимого магнитного поля.

Тогда же авторы журнала рассказывали о полярном шаре, в котором можно было бы жить в Арктике – этот шар не только не замерзал, но и не тонул в воде.

Для передвижения по Арктике хотели использовать плавающие аэросани.

Годился и наполовину подводный корабль.

С помощью специальных станций через электромагнитные волны подавалась бы энергия для электролетов.

Реактивный стратопланер для исследования стратосферы.

Паровоз, машина и корабль на уникальном паровом двигателе.

Автожир с электрическим двигателем, питающимся от троллейбусных проводов.

Сверхзвуковой самолет на атомной энергии, который может месяцами не опускаться на землю.

Конечно же, не могла остаться в стороне и космическая тема – уже в 1944 ожидали запуск искусственного спутника Земли.

Орбитальная станция в номере журнала 1950 года.

С 50-х годов обложки "Техники для молодежи" становились все более и более захватывающими.

Монорельсовый транспорт будущего.

Город-гора

Искусственные снежные склоны.

Стеноход.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com