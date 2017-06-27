Грустина: где находился самый таинственный город в русской истории

В мировой истории есть много примеров городов, которые с течением времени пришли в упадок, пережили какие-то стихийные бедствия и были брошены их жителями. В русской истории были и такие населенные пункты, существование которых до сих пор остается под огромным вопросом. Один из них – загадочный город Грустина.

Упоминание о Грустине встречается в ряде исторических документов, в частности, «Записках о Московии», сделанных австрийским дипломатом и историком Сигизмундом фон Герберштейном (1486-1566). Этот город указан на реальных картах, которыми пользовались торговцы и путешественники в XVI-XVII вв. Их составили:

— фламандский географ Герард Меркатор (он же Кремер) (1512-1594)4;

— нидерландский картограф Абрахам Ортелий (1527-1598);

— фламандский историк, богослов и картограф Петрус Бертиус (1565-1629);

— французский картограф Гийом де Лиль (1675-1726);

— фламандский книгоиздатель и картограф Йоссе де Хонд (1563-1612) и др.

Упоминания об этом таинственном населенном пункте встречаются и в записках восточных историков и путешественников. Несмотря на наличие такого обширного документального материала зарубежного происхождения, в русских источниках нет упоминания города Грустина. Впервые о нем упоминают только в XIX веке историки Николай Карамзин М. Н. и Василий Ключевский.

Где находилась Грустина

Западные картографы указывали точное местоположение этого города. Грустина находилась на месте современного Томска. Существовала она приблизительно до XVIII века. Необычно то, что никаких археологических доказательств существования этого таинственного города в области Томска не обнаружено. Даже если картографы копировали карты с более ранних источников, свидетельства о пребывании в Грустине оставляли путешественники.

Свидетельства заграничных гостей

Фон Герберштейн бывал в России дважды. Он описывал многие российские города и царившие в них традиции. Историк писал, что из устья Иртыша до Грустины два месяца пути. В герберштейновых «Записках о Московии» указано, что в городе была крепость и обитали зажиточные люди, добывавшие где-то драгоценные камни и жемчуг. Приблизительно в том же ключе пишут о грустиновцах Карамзин и многие другие исследователи.

Исторические документы позволяют сделать вывод, что во времена своего расцвета Грустина была важным торговым городом, своеобразным культурным центром Сибири. Местные жители говорили на особом наречии. Со временем Грустина стала приходить в упадок по не ясной до сих пор причине. К концу XVIII века все сведения о ней из документов исчезают.

Ссыльный шведский офицер Филипп фон Страленберг (1676-1747) пытался отыскать следы этого города. Им были обнаружены только остатки какой-то народности (2-3 сотни человек). Страленберг называет этих людей «гауштинцами», пишет, что они язычники и кочевники. Возможно, гауштинцы как раз и были остатками населения исчезнувшей Грустины.

Происхождение названия города

Историк и профессор МГУ Л.РКызласов многие годы исследовал Сибирь и древнейшие народы, ее населявшие. Он пишет, что название города могло иметь тюркское происхождение. Изначально Грустина носила название «Гаустана», что в переводе означает «Грудь земли». Вероятно, позднее сложное для славянского слуха иноземное слово было переиначено на русский манер. Так и появилась Грустина, следы которой остались в наше время только на бумаге.

http://russian7.ru/post/grustina-gde-nakhodilsya-samyy-tainstv/

Источник: slavyanskaya-kultura.ru