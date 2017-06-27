Голубой Марлин: один из самых грандиозных кораблей

Большинство из вас понятия не имеет, какими невероятными машинами пользуется человечество. Новости о ракетах проходят мимо нас, поскольку уж очень далеки от повседневности. А как насчет кораблей?

Тяжеловесное судно Blue Marlin («Голубой Марлин») — голландский полупогружаемый грузовой корабль. Сауна, тренажерный зал, бассейн и возможность перевозить такие громоздкие штуки, как эсминцы и даже буровые платформы!

Первые корабли серии Marlin были заложены еще в 2001 году. В 2003 судно прошло серьезную модернизацию и теперь умеет поднимать еще большие веса.

Основные характеристики: Водоизмещение 91238 тонн, дедвейт 117000 тонн. Длина 275 метров, ширина 79 метров, осадка 9,5 метра. Максимальная скорость хода 14,4 узла, средняя 12,9 узла.

Чтобы погрузить объект на палубу, «Голубой Марлин» сам опускается под воду.

Теперь палуба превращается в плавучий док, который уже можно подвести под груз.

Источник: nashaplaneta.su