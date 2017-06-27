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Голубой Марлин: один из самых грандиозных кораблей

15:19. 27 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:



Большинство из вас понятия не имеет, какими невероятными машинами пользуется человечество. Новости о ракетах проходят мимо нас, поскольку уж очень далеки от повседневности. А как насчет кораблей?

Голубой Марлин: один из самых грандиозных кораблей

Тяжеловесное судно Blue Marlin («Голубой Марлин») — голландский полупогружаемый грузовой корабль. Сауна, тренажерный зал, бассейн и возможность перевозить такие громоздкие штуки, как эсминцы и даже буровые платформы!

Голубой Марлин: один из самых грандиозных кораблей

Первые корабли серии Marlin были заложены еще в 2001 году. В 2003 судно прошло серьезную модернизацию и теперь умеет поднимать еще большие веса.

Голубой Марлин: один из самых грандиозных кораблей

Основные характеристики: Водоизмещение 91238 тонн, дедвейт 117000 тонн. Длина 275 метров, ширина 79 метров, осадка 9,5 метра. Максимальная скорость хода 14,4 узла, средняя 12,9 узла.

Голубой Марлин: один из самых грандиозных кораблей

Чтобы погрузить объект на палубу, «Голубой Марлин» сам опускается под воду.

Голубой Марлин: один из самых грандиозных кораблей

Теперь палуба превращается в плавучий док, который уже можно подвести под груз.



Источник: nashaplaneta.su

Метки: наука и технологии
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