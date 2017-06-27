Герман Стерлигов. О современной медицине

Современная медицина уничтожает столько людей, сколько не уничтожили все диктаторы и садисты всего мира, вместе взятые.



99% современной смертности – это обращение человека к врачу, я говорю вам как сын профессора медицины.

Современная медицина уничтожает миллионы людей, нужно только обратиться туда и всё, ты попал, тебя лечат до смерти: тебе придумывают диагнозы, тебя передают с рук на руки, тебя травят фармацевтикой, тебе делают дорогостоящие операции, с тобой делают всё, пока ты не сдохнешь, и высасывают с тебя деньги.

Это знают уже все взрослые люди, что туда заходить нельзя, потому что медицина – ПЛАТНАЯ.

Вы вдумайтесь, вы приходите к человеку, который получает с вас деньги при том условии, что вы больной, и ваше здоровье вы отдаёте в его руки.

Нужно быть ИДИОТОМ, чтобы думать, что он вас вылечит, если он с вас как с больного получает деньги.

Это ПРИНЦИП современной медицины. Это называется медицина Парацельса, до этого была медицина Галена.

Медицина не может быть платной, медицина не может быть химической, медицина может быть только натуральной: травы, минералы, хирургия.

Гален сам был хирургом в школе гладиаторов в Александрии. К этой медицине и нужно возвращаться и нам нужна медицинская реформа.

Нам нужно отменять медицину Парацельса, брать оттуда лучшие кадры, которые согласны проклясть всё это безобразие, которым они занимались, чтобы они работали уже в рамках медицины Галена, безо всякого сатанизма лечили людей натуральными средствами.

Часть знаний медицины Галена вошла в медицину Парацельса, как к примеру перелом руки.. Это что, современные медики придумали, как шину накладывать? Люди об этом испокон века знают, это и есть медицина Галена.

На все случаи жизни есть травы.

Вопрос: А как же открытие пенициллина?

- Да это обман.. Пенициллин – это яд, вреднейшая штука.

Настоящие природные антибиотики – это натуральный йод (настойка молодого грецкого ореха на чаче), мощнейший антибиотик подмор пчелиный, причем не имеющий противопоказаний, готовить хоть баками можно тоже на чаче, прополис, аир, смесь прополиса с аиром, на воде и самогоне. Это очень эффективные вещи.

Я всегда держу в машине маленький пузырёк с йодом натуральным или подмором пчелиным на все случаи жизни: зуб заболел, прополоскал и прошло. Рана какая, распороли, залил и на глазах она у тебя зарастает.

Это то, что нам даёт природа.

А это, что вы говорите, пенициллин и прочее, подсунули нам колдуны-медики из медицины Парацельса.

Пенициллин загубил огромное количество людей. Да, там есть временный эффект, а потом поражение организма.

Организм привыкает к пенициллину и у него пропадает иммунитет к той заразе, с которой он боролся до этого. Отсюда и СПИД.

Что такое СПИД? Синдром Приобретённого ИммуноДефицита, то есть организм прекращает бороться с внешним вирусно-микробным воздействием.

Это всё от пенициллина, от прививок, от того, чем пичкают детей с самого детства.

Обратите внимание, что СПИД появился из Африки, а именно Африка была пилотным проектом для прививания болезней. СПИД – это порождение прививок и антибиотиков, СПИД – это не инфекция, это не пидорасы с лесбиянками, СПИД – это врачи, делающие людей калеками, организм которых не может бороться с внешним опасным воздействием.

Вопрос: В принципе, сами фармацевтические компании являются потребителями химпродукции?

- Конечно, химической продукции, абортийного материала, транспантологии, т.е. органов, наркотики все производятся фармкомпаниями.

Говорят, ловят наркомафию.. Какую наркомафию вы ловите? Вон, сеть аптек – это наркомафия.

Современные наркотики продаются в аптеках, причём там, чтобы не обслуживать «грязных» наркоманов, долго не набирать им разные ингредиенты, чтобы они смешали их себе дома, почти в каждой аптек им дают готовые наборы, со шприцем.

Это, формально, разные лекарства, а на самом деле – наркота.

Наркотик «крокодил» (дезоформин) откуда берётся? Из аптеки. Это всё делают химики, продают фармацевты, а миллионы детей становятся наркоманами и погибают.

Поэтому для того, чтобы говорить о борьбе с наркоманией, для начала надо закрыть все аптеки, потому что в аптеках нет ничего полезного, только вред для здоровья, для жизни людей.

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ИСПОВЕДЬ МОСКОВСКОГО ВРАЧА

Врачи платной медицины не мошенники, они – убийцы

В филиале, в котором я работаю, с продажами всё очень строго.



Не выполнил план в первый раз - штраф и минимальный оклад.



Не выполнил второй раз - уволен.



В любых платных медицинских учреждениях есть план, средний чек по пациенту.



Если врач с этим чеком не справляется и не выполняет месячный план, то ему делают выговор, штрафуют, или даже вообще увольняют, если это повторяется несколько раз.

Финансовый план выполнять надо!

Каждый медицинский центр рассчитывает эту сумму специально, сколько в среднем за месяц по выручке должно выходить на врача. Для мотивации, чтобы не пистоны вставлять врачам и рассказывать каждый день как важно приносить прибыль филиалу и окупать свои сумасшедшие расходы, делают им минимальный оклад и хорошую процентную ставку с каждого пациента, то есть с тех услуг, которые врач впаривает.

Эта система почти ничем не отличается от какой-нибудь «Евросети» или «Связного», где точно такая же технология. У продавцов есть средний оклад и прямая мотивация продавать как можно больше, чтобы заработать процент с продаж, тогда получается интересная зарплата.

Сегодня у меня был пациент с жалобами на боль внизу живота и в паховой области. Симптомы описал следующие: неудобство при ходьбе, боли в области паха после поднятия тяжестей, чувство тяжести внизу живота. После описания симптомов возникли явные подозрения на паховую грыжу. А после осмотра и пальпации это стало уже совсем очевидно. Когда пациент стоял, у него возникало малозаметное меняющееся в размерах вздутие, исчезающее в лежачем положении.

Это простая ситуация, не требующая дополнительного обследования. Можно было ему спокойно поставить диагноз и отправить к хирургу на плановую операцию. Но в нашей клинике (как и в любой платной) так делать нельзя.

Операции по устранению грыж в нашей клинике не проводятся, а отправить его в больницу – это значит потерять клиента и получить выговор/штраф от руководства за невыполнение среднего чека по каждому пациенту.

Поэтому я его начал прогонять по нашей стандартной схеме продаж: общий анализы крови, мочи, кала, УЗИ брюшной полости. Также отправил к урологу в соседний кабинет, у которого он, скорее всего, сдаст анализ на секрет простаты и оплатит саму консультацию.

Примерная общая стоимость всех перечисленных услуг 35-40 тыс. рублей.

В этой клинике я работаю уже 6 лет. Вышеописанная ситуация – это обычные рабочие будни. И даже после такого количества времени у меня всё ещё иногда бывают угрызения совести. Они уже слабые и почти не заметные, но всё ещё возникают воспоминания о том, с какими мыслями и надеждами я шёл учиться в мединститут, чтобы помогать людям и лечить их, как завещал Гиппократ. Ни о каком обмане и разводе на средний чек тогда и мыслей не было.

Но как говорит руководитель клиники, в которой я работаю: «Гиппократ сейчас не актуален, да и умер давно, а моя семья и дети живы и хотят кушать».

"Из-за таких как ты, мразина, моей дочери 10 месяцев демодекоз диагностировали, не забыв попросить денег за анализы в т.ч. и на дисбактериоз, ДИСБАКТЕРИОЗ! визиты к иммунологу, аллергологу, эндокринологу и прочим паразитам. А у ребенка уже рубцы на веках появились. Гореть тебе в аду, тварь".

Это один из первых комментариев, который я получил на предыдущий пост.

Комментарий вполне справедливый, я прекрасно понимаю чувства этой женщины, и сочувствую ей. Ситуация, которую она описала, встречается довольно регулярно. По каждому пациенту мне приходит целая стопка анализов и результатов обследований.

Все эти анализы я, как правило, направляю сдавать за два приёма, чтобы пациент не шарахался сразу от внушительной стоимости и не заподозрил излишество назначенных обследований.

Во-первых, обычно нет необходимости сдавать такое количество анализов. Но вы уже прекрасно знаете про план, норму и чек по каждому пациенту.

Во-вторых, вы, скорее всего, даже представить не можете, как делаются и как подделываются ваши анализы в лабораториях.

Вариантов бывает несколько:

Клиники, которые экономят на проведении анализов

Анализов вам назначили много, и вы за них заплатили соответствующую сумму, но исследование в лучшем случае проводят только самых основных, или вовсе не проводят. Почему так происходит? Скорее всего, у клиники, в которую вы пришли, плохо идут дела, поэтому они экономят на анализах.

Соответственно, получается недостоверная картина вашего обследования, и, как следствие, неадекватное лечение. В результате, здоровье не только не выправляется, а, скорее всего, ухудшится, что спровоцирует появление других болячек. Но это неплохо, потому что ходить в эту клинику вы теперь будете долго и регулярно. Но так делают не во всех клиниках, а только в тех, где продажи идут плохо, и клиника даже не окупается.

Клиники, не упускающие возможности заработать даже на здоровом пациенте.

Анализы вам назначают по стандартной схеме, но подделывают их результаты. «Обнаруживают» то, чего у вас на самом деле нет. И это, кстати говоря, ещё не самое страшное, потому что здесь обнаруживают всего лишь незначительное «заболевание», которое можно «вылечить», прокапав несколько капельниц и пропив курс лекарств. Разницы пациент, скорее всего, не почувствует, зато потом сдаст анализы повторно, которые покажут, что он «вылечился».

Клиники, которые обнаруживают у пациента тяжёлую или смертельную болезнь

Скорее всего, это клиники с ленивым и тупым руководство с постсоветским мышлением, которые только понаслышке знают про менеджмент, маркетинг и внутренние продажи. Экономят на всём, врачам платят скромную зарплату. Это жадные руководители, у которых есть только одна клиника, потому что до сетевых масштабов они никогда не расширятся из-за своей жадности и тупости. Поэтому, чтобы хоть как-то продержаться на плаву, и при этом зарабатывать на хлеб с икрой, занимаются откровенным жульничеством. Атмосфера в таких клиниках царит удручающая, врачи злые, и это видится невооружённым взглядом.

И последний вариант

Это клиники, которые ничего не подделывают, но благодаря грамотному менеджменту и маркетингу манипулируют пациентом, чтобы он сдал большое количество анализов, доп. анализов и обследований. Диагноз пациенту ставят только после выполненного плана, и далее назначают адекватную схему лечения.

Вот в такой клинике я как раз и работаю. И скажу вам, что этот вариант не самый худший. Более того, на сегодняшний день, даже самый лучший в России. Да, пациент потратит в 3-5-10 раз больше необходимого, но зато точно будет знать достоверную картину своей ситуации.

Пара слов по поводу бесплатной медицины

В комментариях мне много писали, что раз в платных клиниках вот так наживаются на пациентах, следовательно, лучше идти в бесплатную районную поликлинику. А вот скажите, что для вас лучше, вылечиться хоть и за большие деньги, или не вылечиться совсем, потому «за бесплатно» на вас всем будет наплевать? На том свете деньги уже не понадобятся.

Времени сейчас в обрез. Пишу самые запомнившиеся ситуации за прошедшую неделю - позже опишу все более подробно. На днях у нас было внеочередное собрание.

Начальство было крайне недовольно падающими доходами нашего филиала - всех отчитали и пригрозили увольнениями. Основная претензия: «Вы на работе только и делаете, что пьете чай, и не обрабатываете как следует пациентов».

Это при том, что только я один за двадцать рабочих дней в месяц в кассу приношу от 3.5 млн рублей.

Поставили задачу: «Вгрызаться в любого пациента и если описываемая симптоматика хотя бы отдаленно напоминает сложные заболевания, то запугивать пациентов и назначать местные процедуры и доп.обследования».

Наш УЗИ специалист, перепугавшись что ее уволят, беременной здоровой девушке наговорила что у нее преждевременное маловодие, плацента вся в кистах, что все очень плохо, необходимо срочно ставить капельницы и провести полное обследование, иначе она может потерять ребенка.

Фармацевтическая компания, которая продвигает через нас свои «чудо-препараты», выпустила новое средство при заболеваниях ЖКТ. Результат - уже несколько пациентов пожаловались на диарею и кровотечение.

Уролог при заборе материала на ПЦР спровоцировал кровотечение из уретры. Пациент кровью испачкал белый халат врача и с испуга стал суетиться, забрызгав каплями крови пол кабинета. Когда врач приоткрыл дверь и пошел звать уборщицу, пациенты, ожидающие своей очереди, когда узнали, что случилось, встали и ушли. Что-то мне подсказывает, что нашего уролога уволят.

Для тех, кто интересовался, какие зарплаты в нашей клинике и как стимулируются продажи, рассказываю. У нас минимальный оклад - в среднем 10-15 тыс. рублей. Все остальное это проценты. С приема больного врач получает 20%, полгода назад было 15. За направление к другому специалисту 5%, полгода назад было 3%. За направление на сдачу анализов 8%, полгода назад было 5%.

Если вы учитесь в медицинских вузах и хотите получать приличную зарплату, рекомендую учиться на врачей нетерапевтических специальностей. Денег будете получать еще больше. Те, кто умеют считать, уже сами догадались почему.

Забавный момент, который многие из вас наверняка замечали, но не знают подноготной. Если вы обращали внимание, в Москве во многих медцентрах на ресепшене висят «почётные доски» с фотографиями лучших врачей месяца, и я догадываюсь, что по этому поводу думают пациенты. Но на самом деле, это врачи, которые в этом месяце принесли в кассу больше всего денег. Это как работник месяца в мебельном магазине.

Многие болячки, из-за которых пациенты обращаются в клиники, можно вылечить после одной-двух консультаций, опираясь на основные общие анализы. Этого достаточно для определения картины и назначения адекватной схемы лечения. Но так лечить совсем нерентабельно, а если попытаешься, то получишь по шапке от руководства.

Кстати пациента даже не надо запугивать, когда он пришёл со своей проблемой. Достаточно просто усилить его уже имеющиеся страхи всяческими намёками и покачиванием головой. А самые стабильные пациенты - это те, которые в интернете внимательно изучают свои симптомы. Начитаются всяких ужасов и согласны на любые всевозможные обследования.

Пациента невыгодно лечить, выгодно снимать симптомы и оттягивать до последнего. А если пациент успел заработать дисбактериоз от приема бесконечного количества препаратов, то это неплохо. Пациент становится совсем грустный и послушно ходит на прием и готов на все процедуры и доп.обследования.

Наверняка у некоторых из вас были случаи, когда вы длительное время лечились в каком-нибудь медцентре, а улучшение совсем не наступало, а потом в какой-то момент вы теряли терпение или начинались финансовые проблемы и вы бросали это дело.

Затем – раз, и здоровье само собой выправлялось. Многие болячки выправляются либо сами по себе, либо достаточно минимального вмешательства.

А еще может для кого-то будет открытием, но большинство препаратов которые мы (врачи) назначаем, сами не принимаем даже при аналогичных заболеваниях.

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В медицине должно быть оставлено только то, что соответствует законам Природы

Если официальная медицина говорит человеку, что он болен, его уже вылечить невозможно.

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ПОЧЕМУ В МЕДИЦИНЕ ВОЗНИК КРИЗИС?

СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС МЕДИЦИНЫ.

ЧЕМ БОЛЬНА РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНА?!

КОНЕЦ ЭПОХИ ВРАЧЕВАНИЯ

Когда люди осознают причины болезней — доктора будут не нужны

Первое правило управления человечеством гласит:

Люди глупы, и, если правдоподобно объяснить, почти все поверят во что угодно.



Люди глупы и могут поверить лжи, оттого что хотят верить, будто это правда, или оттого что боятся знать правду.



Головы людей полны всякими знаниями и верованиями, большинство из которых ложны, но все же люди в это верят.



Люди глупы: они редко могут отличить правду от лжи, но не сомневаются, что способны на это.



Тем легче их одурачить.

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Принципы ИСЦЕЛЕНИЯ организма: мы есть то, что у нас усваивается.