Дошкольники завели дневники питания

В Тюмени детей учат есть правильно. Более года в семи детских садах города действует пилотный проект «Питание и здоровье».

Приобщают тюменских дошколят к здоровому питанию самым простым способом – создавая привычку. Так, ребята ведут специальные тетради, в которых отмечают полезные и вредные продукты. Также о культуре питания и важности иммунитета детям рассказывают в игровой форме при помощи персонажа Биффи.

И если в Тюмени малышей пока просвещают, то в Нижнем Новгороде ребята действуют уже самостоятельно. Каждый день они пьют кефир или едят творог в детском саду. Кисломолочную продукцию нижегородского производства в рамках проекта «Здоровое питание нашим детям» включили в ежедневное меню дошколят.

В целом в большинстве городов России приобщение к здоровому питанию, как и его предоставление в детских садах происходит во временном режиме, проектно. Массовые отравления в дошкольных учреждениях, к сожалению, не редкость. Однако некоторым регионам всё же удалось вырваться из замкнутого круга отравление – акция здорового питания – отравление. В Башкортостане, Москве и Волгограде дошколятам круглый год на примере детсадовской еды показывают, что такое здоровое питание. Благодаря переходу на аутсорсинг меню для детей составляют профессиональные технологи, которые доводят соотношение белков, жиров, углеводов и витаминов в ежедневном рационе ребенка до совершенства. И важно, что эти блюда еще и нравятся ребятам на вкус.

Полезные пищевые привычки, сформированные в таком возрасте, как правило, сохраняются на долгие годы. А это снижает риск заболеваний и продлевает жизнь. Поэтому правильное питание в детских садах – первый шаг к оздоровлению нации.