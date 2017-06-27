Цитаты из книг Джидду Кришнамурти

Выдающийся индийский философ о любви, свободе и религии

Джидду Кришнамурти (11 мая 1895 — 17 февраля 1986) — один из наиболее известных и влиятельных индийских мыслителей и философов XX века наряду с Тагором и Ганди. При этом он отрицал принадлежность к какой-либо национальности, касте, религии или философскому течению и провёл большую часть своей долгой жизни в скитаниях по миру в качестве публичного оратора. Кришнамурти был знаком с многими выдающимися деятелями и писателями прошлого столетия. Так, среди его друзей был Олдос Хаксли.«Первая и последняя свобода»«Бомбейские беседы»«Свобода от известного»«Бомбейские беседы»«Наблюдающий есть наблюдаемое»«Первая и последняя свобода»«Образование и смысл жизни»«Комментарии к жизни»«Образование и смысл жизни»«Первая и последняя свобода»

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com