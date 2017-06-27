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32 редкие фотографии, демонстрирующие повседневную жизнь в Советском Союзе

18:10. 27 июня 2017 Просмотров - 23 Нет комментариев Опубликовал:

С 1917 по 1991 год Союз Советских Социалистических Республик был самым крупным социалистическим государством на планете и самым главным соперником США с начала Второй мировой войны и до конца 80-х годов. Повседневная жизнь в Советском Союзе, особенно на ранней стадии, была довольно сложной. Но, как показывают нижеприведенные фотографии, уровень жизни для обычных граждан сильно варьировался на протяжении десятилетий.

Многие знаменитые фотографии коммунистической России мрачны, изображают плохие условия жизни, длинные очереди за хлебом и ветхость инфраструктуры. Однако сборник фотографий СССР ниже - попытка нарисовать более сложную и реалистичную картину того, как советские граждане проводили свои дни. Да, некоторые из них по-прежнему довольно мрачны, но в целом они показывают, что советское время - больше, чем просто "фильм ужасов" в учебнике истории.

 

 

1. Ученики московской школы №205, 1991 год

Ученики московской школы №205, 1991 год

 

 

2. Самый первый конкурс красоты в СССР, 1988 год

Самый первый конкурс красоты в СССР, 1988 год

 

 

3. Для покупки водки были необходимы купоны

Для покупки водки были необходимы купоны

 

 

4. Мужчина проходит тест для получения водительских прав, 1969 год

Мужчина проходит тест для получения водительских прав, 1969 год

 

 

5. Киоск Пепси, 1989 год

Киоск Пепси, 1989 год

 

 

6. Мужчина покупает Фанту, только пришедшую в СССР, 1979 год

Мужчина покупает Фанту, только пришедшую в СССР, 1979 год

 

 

7. Чкаловская школа, 1985 год

Чкаловская школа, 1985 год

 

 

8. Очередь в кинотеатр, Украина, 1981 год

Очередь в кинотеатр, Украина, 1981 год

 

 

9. Очередь в первый московский Макдональдс, 1990 год

Очередь в первый московский Макдональдс, 1990 год

 

 

10. Ли Харви Освальд (единственный официальный подозреваемый в убийстве американского президента Джона Кеннеди) с рабочими минского завода, 1960 год

Ли Харви Освальд (единственный официальный подозреваемый в убийстве американского президента Джона Кеннеди) с рабочими минского завода, 1960 год

 

 

11. Мальчик на фоне плаката Ленина, 1960 год

Мальчик на фоне плаката Ленина, 1960 год

 

 

12. Парень с сигаретами Беломорканал

Парень с сигаретами Беломорканал

 

 

13. Молодой рабочий на Магнитогорском металлургическом заводе

Молодой рабочий на Магнитогорском металлургическом заводе

 

 

14. Машина для лечения мигрени, 1970 год

Машина для лечения мигрени, 1970 год

 

 

15. Дом культуры имени Русакова

Дом культуры имени Русакова

 

 

16. Народ делает покупки в советской Литве, 1990 год

Народ делает покупки в советской Литве, 1990 год

 

 

17. Женщина отдыхает на лежащем на земле молоте и серпе

Женщина отдыхает на лежащем на земле молоте и серпе

 

 

18. Советская молодежь возле МГУ, 1951 год

Советская молодежь возле МГУ, 1951 год

 

 

19. Автомат с газированной водой

Автомат с газированной водой

 

 

20. Подростки в советской Литве, 1979 год

Подростки в советской Литве, 1979 год

 

 

21. Очередь за мясом

Очередь за мясом

 

 

22. Советский пассажирский самолет

Советский пассажирский самолет

 

 

23. Два мальчика в телефонной будке, 1961 год

Два мальчика в телефонной будке, 1961 год

 

 

24. Москва, 1977 год

Москва, 1977 год

 

 

25. Пивной киоск, 1982 год

Пивной киоск, 1982 год

 

 

26. Мальчик с бабушкой, Ярославль, 1962 год

Мальчик с бабушкой, Ярославль, 1962 год

 

 

27. Советский государственный магазин, 1948 год

Советский государственный магазин, 1948 год

 

 

28. Советский рокер, 1973 год

Советский рокер, 1973 год

 

 

29. Нудистский пляж, Москва, 1920-е годы

Нудистский пляж, Москва, 1920-е годы

 

 

30. Дети переходят дорогу, 1968 год

Дети переходят дорогу, 1968 год

 

 

31. Очередь в продуктовый магазин, 1930-е

Очередь в продуктовый магазин, 1930-е

 

 

32. Красная площадь, 1960 год

Красная площадь, 1960 год

 

 

http://onedio.ru/news/32-redkie-fotografii-demonstriruyushie-povsednevnuyu-zhizn-v-sovetskom-soyuze-20462

http://www.ranker.com/list/photos-of-daily-life-in-the-soviet-union/kellen-perry

Метки: Жизнь, ностальгия, ссср, фотографии
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