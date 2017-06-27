32 редкие фотографии, демонстрирующие повседневную жизнь в Советском Союзе
С 1917 по 1991 год Союз Советских Социалистических Республик был самым крупным социалистическим государством на планете и самым главным соперником США с начала Второй мировой войны и до конца 80-х годов. Повседневная жизнь в Советском Союзе, особенно на ранней стадии, была довольно сложной. Но, как показывают нижеприведенные фотографии, уровень жизни для обычных граждан сильно варьировался на протяжении десятилетий.
Многие знаменитые фотографии коммунистической России мрачны, изображают плохие условия жизни, длинные очереди за хлебом и ветхость инфраструктуры. Однако сборник фотографий СССР ниже - попытка нарисовать более сложную и реалистичную картину того, как советские граждане проводили свои дни. Да, некоторые из них по-прежнему довольно мрачны, но в целом они показывают, что советское время - больше, чем просто "фильм ужасов" в учебнике истории.
1. Ученики московской школы №205, 1991 год
2. Самый первый конкурс красоты в СССР, 1988 год
3. Для покупки водки были необходимы купоны
4. Мужчина проходит тест для получения водительских прав, 1969 год
5. Киоск Пепси, 1989 год
6. Мужчина покупает Фанту, только пришедшую в СССР, 1979 год
7. Чкаловская школа, 1985 год
8. Очередь в кинотеатр, Украина, 1981 год
9. Очередь в первый московский Макдональдс, 1990 год
10. Ли Харви Освальд (единственный официальный подозреваемый в убийстве американского президента Джона Кеннеди) с рабочими минского завода, 1960 год
11. Мальчик на фоне плаката Ленина, 1960 год
12. Парень с сигаретами Беломорканал
13. Молодой рабочий на Магнитогорском металлургическом заводе
14. Машина для лечения мигрени, 1970 год
15. Дом культуры имени Русакова
16. Народ делает покупки в советской Литве, 1990 год
17. Женщина отдыхает на лежащем на земле молоте и серпе
18. Советская молодежь возле МГУ, 1951 год
19. Автомат с газированной водой
20. Подростки в советской Литве, 1979 год
21. Очередь за мясом
22. Советский пассажирский самолет
23. Два мальчика в телефонной будке, 1961 год
24. Москва, 1977 год
25. Пивной киоск, 1982 год
26. Мальчик с бабушкой, Ярославль, 1962 год
27. Советский государственный магазин, 1948 год
28. Советский рокер, 1973 год
29. Нудистский пляж, Москва, 1920-е годы
30. Дети переходят дорогу, 1968 год
31. Очередь в продуктовый магазин, 1930-е
32. Красная площадь, 1960 год
http://onedio.ru/news/32-redkie-fotografii-demonstriruyushie-povsednevnuyu-zhizn-v-sovetskom-soyuze-20462
http://www.ranker.com/list/photos-of-daily-life-in-the-soviet-union/kellen-perry