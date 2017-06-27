32 редкие фотографии, демонстрирующие повседневную жизнь в Советском Союзе

С 1917 по 1991 год Союз Советских Социалистических Республик был самым крупным социалистическим государством на планете и самым главным соперником США с начала Второй мировой войны и до конца 80-х годов. Повседневная жизнь в Советском Союзе, особенно на ранней стадии, была довольно сложной. Но, как показывают нижеприведенные фотографии, уровень жизни для обычных граждан сильно варьировался на протяжении десятилетий.

Многие знаменитые фотографии коммунистической России мрачны, изображают плохие условия жизни, длинные очереди за хлебом и ветхость инфраструктуры. Однако сборник фотографий СССР ниже - попытка нарисовать более сложную и реалистичную картину того, как советские граждане проводили свои дни. Да, некоторые из них по-прежнему довольно мрачны, но в целом они показывают, что советское время - больше, чем просто "фильм ужасов" в учебнике истории.