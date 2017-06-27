120ГВт тепловой генерации России к 2025 году выработает свой ресурс

Недавно минэнерго опубликовало генеральную схему размещения объектов до 2035 года.

Там черным по белому написано:

…Основу возрастной структуры генерирующего оборудования составляет оборудование, введенное в эксплуатацию в 1961 – 1970 годах установленной мощностью 47,2 млн. кВт, в 1971 – 1980 годах – установленной мощностью 61,1 млн. кВт и в 1981- 1990 годах – установленной мощностью 51,2 млн. кВт. Суммарная установленная мощность генерирующего оборудования, введенного в эксплуатацию до 1961 года, составляет 17,5 млн.кВт, оборудования, введенного в эксплуатацию в 1991 – 2014 годах, – 63,26 млн.кВт. В настоящее время, по данным отраслевой отчетности, паротурбинное оборудование в объеме более 90 млн. кВт выработало парковый ресурс, срок его эксплуатации определяется назначенным ресурсом по результатам индивидуальных обследований. До 2025 года парковый ресурс выработает оборудование тепловых электростанций в объеме дополнительно 30 млн. кВт. …

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Итого имеем – 120 млн.кВт до 2025 года. Если за ударных 23 года ввели 63… то сейчас по большому счет необходимо вдвое больше за втрое меньшее время.

Очень хочется увидеть картинку по регионам… а так все идет по сценарию Набиуллиной - останется 10-15 мегаполисов.

Т.е. из многих областных городов стоит бежать как можно быстрее… может быть эти таджикстроевские крольчатники вдоль мкада и када под это дело и колбасят…

Плюс вчера был сюжет у Киселева про несколько десятков харьковских пятиэтажек отключенных за долги жителей от теплоцентралей. Сейчас нет горячей воды – а что там у них будет зимой? К тому же все знают про быстрое разрушение неотапливаемых зданий.

Уже давно в своем блоге отмечал достаточно плачевную ситуацию с тепловой энергетикой, да и с централизованной системой энергоснабжения в целом.

Впрочем как сказать плачевную – возможно выбрана стратегия – не тратить ресурсы на развитие инфраструктуры вне точек роста т.е. не демонтировать, но и не обновлять – поддерживать пока само не развалится (уже начало – писал про аварии в Челябинске, Пензе, Мурманске… )

Тут правда интересы граждан как обычно не всегда в моменте совпадают с интересами государства, ну тут уж ничего не поделаешь.

В самих точках роста – энергосистемы Москвы, Сочи или например того же Южно-Сахалинска с новенькими GE шними турбинами ооочень далеки от зоны риска.



В России есть специализированная организация, которая занимается анализом ситуации и уверен, там все рано или поздно будет под контролем, хотя как они сами у себя на сайте отмечают:

“Изменения структуры Правительства Российской Федерации в мае 2008 года и окончание в июле 2008 года реструктуризации ОАО РАО «ЕЭС России» не повлияли на организацию общегосударственного контроля.

В сфере отраслевого государственного контроля произошли изменения. Минэнерго России приняло на себя функции Минпромэнерго России в области энергетики и Федерального агентства по энергетике России, а также частично функции, ранее исполняемые ОАО РАО «ЕЭС России», по контролю за коммерческой и технологической инфраструктурой отрасли, а также за реализацией инвестиционных программ компаний с государственным участием в их уставных капиталах. Функция контроля за надлежащим техническим состоянием оборудования объектов электроэнергетики не была обеспечена в полной мере. Сейчас Минэнерго РФ развернуло активную работу по восстановлению утраченной компетенции.”

т.е. компетенция всеже была утрачена.

Сайт организации - http://www.ti-ees.ru/ees/control-gov/

У них в услугах есть раздел и конкретно по поводу тепла:



экспертиза проектов схем теплоснабжения городских округов с численностью населения 500 тысяч человек и более

¦ Оценка перспективного потребления городом тепловой энергии

¦ Анализ электронной модели системы теплоснабжения города

¦ Анализ перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии, тепловой нагрузки и производительности водоподготовительных установок

¦ Оценка предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения, тепловых сетей и сооружений на них

¦ Проверка перспективных топливных балансов

¦ Оценка надежности теплоснабжения

¦ Оценка обоснованности инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей

¦ Проверка обоснованности выбора единой теплоснабжающей организации

Это больше технологические вещи. (С технологиями в тепле не так уж все и плохо – вот например хорошая статья про похожее на все Российские системы Минскую - http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2945 - не специалисты из нее смогут быстро понять какие проблемы решаются, там ресурсы дороже серьезней относятся – но видно весь вопрос только в деньгах)

Все не проверишь – станция стоит? Стоит. Дымок или пар идет? Идет. Все пучком – плановые ремонты, капитальные… хотя общее состояние ухудшается,а цена отпускаемого “тепла” с “энергией” становится просто неприемлемой для запитанных от нее потребов.

Плюс раз и авария, не обязательно на станции, а в тех же теплосетях. Хотя по документам вроде все хорошо прекрасная маркиза.

В услугах центра написано “проверка перспективных топливных балансов” – задача архиважная, но в современных “волатильных” оценить “перспективу” не так то просто.

Как ни устраивай тарифную систему, но если что то сломалось, то это необходимо чинить, необходимы ресурсы.

“Инвестиции”, “страхование”, “тарифные решения” или другой финансовый схематоз, как показала практика, ведет исключительно к обогащению участников оного.

Достаточно полистать криминальные хроники… – один Гейзер чего стоит….

Вобщем было бы здорово оценить реальную ситуацию с энергоснабжением с точки зрения потребителя.

Не топливного баланса, а скажем так жизненного. Доходы населения в конкретной местности на домохозяйство версус расходы на отопление с прогнозом на будущее.

В современных условиях вряд ли что то будут очень долго “субсидировать” или подкармливать с перекрестки.

Еще по поводу утраченных компетенций – интересно, что вобщем то госплановое по своей природе “тепло” у нас плотно оккупировано сверху скажем так либеральными экономистами посмотрите например состав - https://energy.hse.ru/.

Снизу же идут крысиные бои между подрядчиками за госзаказы непыльной работы по разработке схем региональных теплоснабжения разного уровня

- http://rostender.info/category/tendery-razrabotka-shemy-teplosnabjeniya

Ткнул на угад – многострадальный Челябинск -

http://rostender.info/region/chelyabinskaya-oblast/chelyabinsk/29039876-…

Выиграла упав на 50% относительно первоначальной цены питерская – http://спб-энерготехнологии.рф/?page_id=884 ( руководители и собственники из республики Коми).

Если посмотрите клиентов, то видно, что у подобных организаций конечно реальное понимание ситуации есть, но вряд ли они будут им с кем то делиться.

Рынок же. Мочить их очередными формочками для заполнения из минэнерго? Ничего не даст. ( https://romansmirnov.org/?mode=blog_view&id=527 )

Запустили гис-жкх, еще ярд сейчас в очередной раз потратят на гис-тэк, но эта кусочная автоматизации, особенно с тем как ее делают, как будто специально дискредитирует саму идею планирования и контроля. Дело же не в айти системах, а идее которая за ними стоит.

Идеи нет. Не простите за каламбур энерджи.нет же.

Я лично сторонник регулируемой конкуренции, как в этом долбанном евросоюзе, у них и без ресурсов, как то экономика пыхтит, не смотря на разного рода идиотизм от “зеленой энергетики”, до “бешенцев”.

Америкосовская же модель либерального хаоса в экстремальных природных условиях России, ни к чему хорошему не приведет.

Версию лайт мы сейчас наблюдаем в том же Харькове.

Что делать?

У меня есть несколько идей по созданию упрощенной модели системы для раннего оповещения граждан о зонах энергетического каннибализма или даже организации контроля снизу – если среди читателей есть “тепловики”, чирканите в личку или на мыло – есть несколько вопросов.

Авторство: RomanSmirnov

Авторская работа / переводика

https://aftershock.news/?q=node/536945