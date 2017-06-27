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0,1 ставка

20:57. 27 июня 2017 Просмотров - 140 Один комментарий Опубликовал:


В продолжение темы про памятную доску Сталину в МГЮА и истерику Резника http://colonelcassad.livejournal.com/3507131.html
Резник покинул МГЮА, в руководстве Академии заявили, что не очень то им Резник был нужен.

В Московской государственной юридической академии объяснили установку мемориальной доски Сталину постановлением Совета министров РСФСР, датированным 30-м августа 1960-го года.
В пресс-службе академии пояснили, что этот нормативный акт действует и в настоящее время. Он предписывает обозначить зал, где выступал Сталин, как памятник культуры местного значения, подлежащий охране.
«Мемориальная доска с упоминанием о выступлении в первом зале Университета в 1924 году И.В. Сталина была установлена в соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР», — сообщили в пресс-службе.
В академии подчеркнули, что не собираются вступать в полемику с Генри Резником по этому вопросу.
«Университет уважает позицию Генри Марковича Резника, не желая при этом вступать с ним в полемику. Уход никак не скажется на учебном процессе, поскольку он занимал 0,1 ставки профессора», — заявили в пресс-службе.

https://www.bfm.ru/news/358214 – цинк

PS. Так проходит слава земная – доска Сталину оказалась нужнее Генри Резника.
Причем сильно сомневаюсь, что в руководстве МГЮА засели адские сталинисты. Доску скорее всего восстанавливали без всякой задней мысли, тем более, что с точки зрения закона не подкопаешься. Но видимо не предусмотрели, что у Резника так сильно пригорит от выполнения постановления Совета Министров РСФСР 1960 года.

PS2. И еще про "творческих людей". На Лайфе вышел большой материал о том, как на базе шарашки Серебрянникова распиливались средства Министерства Культуры https://life.ru/t/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/1021304/platforma_raspila_v_khishchieniiakh_kompanii_sieriebriennikova_uchastvovalo_160_firm
В хищениях бюджетных средств принимало участие 160 фирм-помоек. Такие вот честные и бескорыстные творческие люди. Надо давать им еще больше денег и главное не спрашивать, куда они идут.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: резник, сталин, юмор
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Один комментарий»

  • 1211 1027
    jackomb 27 июня 2017 в 22:15 Ссылка Пометить
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    Какая трагедия, ушёл Генри Резник! УРА! Ещё одним жидом в МГЮА станет меньше. Не чего не имею против адвокатов, но таких как Резни не люблю. Как говорится- скатертью дорожка!

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