0,1 ставка

... Украина хочет добиться повышения ставки на транзит российского газа ...Демчишин. Демчишин отметил, что ставка может вырасти и в 2...раза. Думаю, что такую ставку будет крайне сложно выторговать, но..., что говорить о размере ставки транзита не приходится, пока ...