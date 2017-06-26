Золотой Ханты-Мансийск

В Ханты-Мансийске завершился командный чемпионат мира по шахматам. 10 сборных соревновались по круговой системе на 4-х досках в мужском и женском зачете.Состав был весьма представительным, но не сильнейшим (особенно бросалось в глаза отсутствие Армении).Россия выступила весьма удачно завоевав золото в женском турнире и серебро в мужском.Женщины уверенно провели весь турнир, обыграв в том числе Китай, а в последнем туре одолели Украину, которой для общей победы надо было побеждать Россию 3,5 на 0,5 очка. В итоге получилось наоборот. Женская сборная России выиграла 3:1 поставила эффектную точку в турнире. Не все складывалось по ходу турнира, лихорадило Гунину, которая играла очень рискованно и неровно, но и Валя в конце собралась и сборная мощно накатила на финише, не дав себя опередить Украине и Китаю.Ниже, новые чемпионки мира.Александра Костенюк. Очень сильно провела весь турнир.Екатерина Лагно. Переехав из Украины, Екатерина стала полноправным членом команды, уверенно закрывая вторую доску. Сегодня удержала тяжелую позицию против Жуковой из Украины.Валентина Гунина. Когда Валя в форме, ее просто не остановить. В этот раз она была не совсем в форме, но это не помешало ей выиграть ряд ключевых партий, в том числе и в матче с Китаем.Ольга Гиря. Долгое время боролась за место в сборной с Натальей Погониной и на этом турнире доказала что не зря, выиграв ряд важных партий и закрыв 4-ю доску.Александра Горячкина. Будущее российских женских шахмат, плавно перетекающее в настоящее. Играя в плотные "мужские" шахматы с большим акцентом на профилактическое мышление и позиционную игру, у Горячкиной при должном усердии есть большое будущее, в том числе и в плане борьбы за чемпионский титул среди женщин. Ныне, она практически неотъемлемая часть женской дружины.Второе место заняли китаянки, третье – грузинки.Мужская сборная уже достаточно традиционно остановилась в шаге от чемпионства. Мужики лидировали практически весь турнир, но на финине проиграли решающий матч китайцам 2,5 на 1,5 и даже форменный разгром 4:0 учиненный в последнем туре американцам не помог догнать китайских товарищей. Поэтому в мужском турнире Россия и Китай поменялись местами. Третье место досталось Польше.Решающий и неудачный для нас матч с Китаем.Хотелось бы отметить, что омоложение сборной с включением в нее в последний момент Матлакова и Федосеева себя в целом оправдало – несмотря на ряд упущений, вкупе с Яном Непомнящим в роли забойщика, сборная смотрелась весьма агрессивно и при более результативной игре Свидлера закрывавшего первую доску, Россия конечно могла рассчитывать на большее. Будем ждать Олимпиаду, ибо пора уже мужикам выиграть что-то стоящее, а то серебро и бронза в товарных количествах это конечно хорошо, но золото всегда лучше. Как показал прошедший турнир – кадры для этого есть.Очень странно было наблюдать провал сборной Украины, которая традиционно борется за высокие места в мужских шахматных соревнованиях. Если украинская женская сборная до самого конца боролась за медали и лишь проигрыш России отправил украинок за пределы призовой тройки, то украинская мужская сборная все свои шансы растеряла намного раньше, оказавшись в нижней половине таблицы, уступив даже Белоруссии.

Источник: colonelcassad.livejournal.com