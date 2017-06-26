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Выдающиеся личности

10:06. 26 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Очередной опрос на тему исторических персоналий с предсказуемым результатом.

Социологи "Левада-Центра" попросили россиян назвать самых выдающихся людей всех времен и народов, в первой пятерке оказались: Иосиф Сталин (38%), Владимир Путин и Александр Пушкин (по 34%), Владимир Ленин (32%), Петр I (29%). Во время аналогичного опроса в 2012 году первые пять мест рейтинга занимали те же личности, но их имена располагались в другом порядке. На первом месте так же был Сталин (42%), далее следовали Ленин и Петр I (по 37%), Пушкин (29%), Путин (22%).

В этом году в первую десятку рейтинга вошли Юрий Гагарин (20%), Лев Толстой (12% против 24% в 2012 году), Георгий Жуков (12%), Екатерина II и Михаил Лермонтов (по 11%), сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре". Во второй десятке рейтинга: Михаил Ломоносов, Александр Суворов, Дмитрий Менделеев (по 10%), Наполеон I (9%), Леонид Брежнев (8%), Альберт Эйнштейн, Сергей Есенин, Михаил Кутузов, Исаак Ньютон (по 7%), Михаил Горбачев (6%). Сумма процентов всех ответов превышает 100%, поскольку респонденты сами называли имена и могли указывать несколько вариантов ответа.
Опрос проведен 7-10 апреля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

http://www.interfax.ru/russia/568025 – цинк

В общем, ничего нового. Проведение опросов с участием Сталина давно уже потеряло всякий смысл, так как он практически во всех из них побеждает.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Левада, опросы, социология, сталин
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