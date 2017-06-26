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В воздухе и на море: А-100 «Премьер» обошел американский Е-3

16:29. 26 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов отметил, что первые поставки самолета А-100 «Премьер» в российские Вооруженные силы назначены на первый квартал 2019 года.

А-100 заменит в Российской армии А-50

Работы по A-100 идут по утвержденному графику

По словам Борисова, летающая лаборатория А-100ЛЛ на сегодня выполнила пять испытательных полетов и на ней были отработаны основные технологические решения воздушного комплекса, и это позволяет признать, что работы по А-100 идут по утвержденному графику.

Данный самолет является следующей ступенью в развитии самолетов ДРЛО – систем дальнего радиолокационного обнаружения, который сможет работать не только против воздушных целей, но и против надводных кораблей, а также сообщать командным пунктам автоматизированных систем управления(АСУ) об актуальной воздушной и надводной обстановке.

Кроме того, А-100 сможет применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их оперативном наведении на воздушные, наземные, а также морские цели.

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

По сравнению с А-50 в А-100 установлено принципиальное новое оборудование, а также демонтирован «гриб» – характерная для самолетов типа А-50 антенна радиолокатора, что повысит летные качества самолета-носителя, а также сложность его обнаружения для противника.

Комплекс А-100 должен превосходить E-3 AWACS

Этот радиолокационный комплекс создан на базе серийного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, а заложенные характеристики А-100 позволили министру обороны РФ Сергею Шойгу заявить, что он будет по своим технологическим возможностям превосходить все иностранные аналоги, в том числе и главный американский летающий радар E-3 AWACS.

Заместитель главного редактора журнала «Арсенал отечества» Дмитрий Дрозденко в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что заложенные в А-100 технические характеристики позволяют говорить о том, что этот воздушный комплекс значительно превосходит своего предшественника.

«Современный комплекс обнаружения и анализа, который стоит на этой военной машине, по своим характеристикам точно лучше того, что у нас было раньше. Техника для А-100 начала разрабатываться давно и радует, что эти работы, наконец, подходят к достижению результата в виде поставок этого вооружения в действующую армию», – констатирует Дрозденко.

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу высоко оценивает возможности А-100

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу высоко оценивает возможности А-100

vk.com / Министерство обороны РФ

На самом деле, все наши потребности по обнаружению летных средств противника на сегодня «перекрываются» возможностями А-50, но, как замечает Дмитрий Витальевич, благодаря А-100 наши Вооруженные силы получат технику с принципиально новыми характеристиками.

Получение А-100 увеличит возможности Российской армии

«Так что, в данном случае идет обычная замена старого на новое, как по всем другим отраслям и видам военной техники. Просто А-50 встал на вооружение в 1984 году и неудивительно, что на сегодня спектр задач для ДРЛО серьезно расширился», – резюмирует Дрозденко.

Естественно, A-100, как и любое новое российское вооружение, пытаются сравнивать с его американским аналогом, а это на сегодня Boeing E-3 Sentry AWACS, который производился с 1975 по 1992 годы и до сих продолжает стоять на вооружении ВВС США.

В настоящий момент эта машина эксплуатируется США, Великобританией, Саудовской Аравией, а также Францией и военными структурами Североатлантического альянса в Европе.

Американский комплекс ДРЛО Boeing E-3 Sentry AWACS

Американский комплекс ДРЛО Boeing E-3 Sentry AWACS

wikipedia.org / PD

«Несмотря на то, что эти машины сделаны давно, не надо недооценивать нашего потенциального противника в виде США и блока НАТО, в распоряжении которых есть совершенный военно-промышленный комплекс и все возможности для поддержания таких машин на уровне любых возможных современных стандартов. Американцы также на сегодня далеко продвинулись в сфере ДРЛО – где-то мы их здесь опережаем, а где-то они нас», – заключает Дрозденко.

Все это, как считает эксперт, позволяет сделать вывод, что в сфере ДРЛО России и США идут ноздря в ноздрю, но, в то же время, нельзя забывать, что в А-100 заложены более широкие возможности, чем в А-50 и в его современнике – американской системе E-3 AWACS.

В России появится ДРЛО легкого класса

В этом контексте нельзя не отметить, что Минообороны РФ также приняло решение о начале работ над созданием еще одного ДРЛО не на базе Ил-76, а самолета более легкого класса.

Пока нельзя говорить о том, на какой платформе будет создаваться такое средство – об этом в настоящий момент идет дискуссия, но, в любом случае, в мире уже существуют такие самолеты.

Возможно, малый ДРЛО будет создан на базе SSJ-100 Superjet

Возможно, малый ДРЛО будет создан на базе SSJ-100 Superjet

wikipedia.org / Anton Bannikov/GFDL

«Здесь нужно понимать, что комплексы ДРЛО выпускаются очень многими странами – это не только США, но и другие государства мира. В первую очередь это американский AWACS на базе Boeing и российский А-50 на базе Ил-76, причем другие государства строят такие систем, как правило, на базе более мелких машин – можно здесь вспомнить Израиль и бразильский проект Embraer R-99 на базе небольшого реактивного самолета ERJ 145», – констатирует Дрозденко.

Соответственно, у самолетов ДРЛО существуют разные возможности и разное предназначение, и можно построить огромный А-50 или E-3 или несколько маленьких машин такого класса.

«Такие небольшие самолеты ДРЛО обладают ограниченным функционалом по сравнению с их стандартными вариантами, но, в то же, время они более мобильны, менее прихотливы и лучше подходят для выполнения целого ряда военных задач», – резюмирует Дрозденко.

Просто здесь речь идет о разном предназначении, примерно по той же схеме, как у США, у которых есть AWACS для поддержки сухопутных войск или для действий в рамках морской акватории.

Дмитрий Сикорский


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Источник: www.kramola.info

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