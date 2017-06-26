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Угол зрения, слова и смыслы

17:40. 26 июня 2017 Просмотров - 158 Один комментарий Опубликовал:
Искал для детей стихотворение про бабушку. Много нашлось интересных, но вот одно явно выбивалось из общей линии. Которое вызывает не просто улыбку, а настоящий хохот.

А если призадуматься, то этот стишок наглядно показывает силу лексики, мощь определений, сильное влияние на восприятие угла зрения.

Во взрослой жизни ведь то же самое происходит. Вот вы повторили за кем-то „сталинские репрессии” – и сразу нахлынул негатив. А сказали бы „возмездие за предательство” или „очищение России от врагов и предателей” – совсем другая коннотация, хотя речь об одном и том же историческом явлении.

Или ныне модное среди либероидных СМИ: гей-парад. Какой же это парад, простите? Парад – это шествие воинов-победителей. И кто такие „геи”? Феи – слышал и читал, про леи также вспоминается в связи с Румынией. А „геи” вообще нерусское слово. Наше, литературное – это педерасты. И никакой не парад, а публичное сборище педерастов. Когда вот так даже сам для себя произнесёшь – всё становится на свои места.

Были бы у нас нормальные, человечные СМИ – они бы так и писали, дескать, в демократичной Украине пытались организовать публичное сборище педерастов.

Однако, пора вернуться к бабушке. Оцените лексическую извращённость, которая, тем не менее, ни капельки не выходит ни за рамки литературного языка, ни за формальные критерии смысла. Ваша мама ведь действительно дочь одной из ваших бабушек! Но как меняется восприятие сказанного!!!



Алло, бабуля, твоя дочь,
Орет тут на меня…
Ты мне обязана помочь,
Ведь мы с тобой родня…

А зять твой вовсе обнаглел,
Пугал меня углом.
Пришел терпению предел,
На зло отвечу злом…

Грозили дружно мне ремнем,
Представь, какой сюрприз,
Давай мы тоже их ругнем,
Приедь-ка, разберись!!!

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: русский, СМИ, смысл
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