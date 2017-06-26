Петиция: “Требую закрыть штабы Навального! Там работают наркоманы и педофилы!”

Штабы Навального не политикой занимаются, а зомбированием детей и подростков. Неравнодушные граждане создали петицию с просьбой закрыть эти притоны и вертепы. Люди жалуются на то, что в этих «штабах» работают бывшие зеки, наркоманы, активисты ЛГБТ-движения и даже педофилы. Не оставайтесь равнодушными, поддержите родителей, переживающих за своих детей.

С недавнего времени мой 15-летний сын стал себя весьма странно вести. Он вдруг заинтересовался политикой, стал ходить на какие-то мероприятия и встречи, как он говорит, «с друзьями». Дома же ребенок не вылезает из интернета: постоянно смотрит какие-то видео. Причем ведет он себя очень нервно и агрессивно: на каждый мой вопрос взрывается и начинает откровенно хамить.

Недавно же я увидела, как он смотрит видео с каким-то юношей. Спросила, что это такое он смотрит, и получила следующий ответ: «Мама, свали из моей комнаты, тебе этого не понять. Пока ты варишь борщи и дуплишь в новости, мы меняем страну к лучшему». И тут я задумалась, почему мой, вообще-то воспитанный, сын стал себя так вести? Что за революционные высказывания? Откуда это все в его голове!?

Я посмотрела соцсети сына и поняла: от господина Навального. Этого персонажа я помню еще с 2011 года, когда он созывал всех на митинги, причем и тогда делал ставку преимущественно на молодежь.

В общем, решила более подробно узнать о том, где пропадает мой сын и что за новые сомнительные друзья у него появились. Так вот, оказывается, Навальный открыл более 50-ти штабов по всей стране, в которых еженедельно проходят какие-то встречи.

Мы живем в Санкт-Петербурге, и тут тоже есть штаб. Тут эти встречи проводятся каждую среду и субботу. Пришедшим там читают сомнительного толка лекции и показывают странные фильмы.

Судя по видео, работают в этих штабах подростки, а возглавляют их, мягко говоря, очень странные люди с психическими отклонениями, нарушениями и судимостями.

Так, например, в штабе Санкт-Петербурга главой является некая Костылева Полина Владимировна, которая же и подожгла его на Вознесенском.

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