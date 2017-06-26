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Сталин стал лидером в опросе россиян о самых выдающихся личностях в истории

19:34. 26 июня 2017 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал:

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Социологи "Левада-Центра" попросили россиян назвать самых выдающихся людей всех времен и народов, в первой пятерке оказались: Иосиф Сталин (38%), Владимир Путин и Александр Пушкин (по 34%), Владимир Ленин (32%), Петр I (29%). Во время аналогичного опроса в 2012 году первые пять мест рейтинга занимали те же личности, но их имена располагались в другом порядке. На первом месте так же был Сталин (42%), далее следовали Ленин и Петр I (по 37%), Пушкин (29%), Путин (22%).

«Я знаю, что после смерти на мою могилу нанесут кучу мусора. Но ветер Истории безжалостно развеет ее». И.В.Сталин.

 

http://zergulio.livejournal.com/5031374.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Метки: Ветер Истории, левада-центр, общественный опрос, сталин
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