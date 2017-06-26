Справедливости нет в нашем обществе, потому что совести у кого-то нет!

Эти слова давно написаны, но как будто о дне нынешнем:

"Ложь будет средством успеха на суде. Женщины станут лишь предметом вожделения. Богатый будет считаться чистым. Роскошь одежд будет признаком достоинства... Смешаются касты. Будут процветать разбойники без пощады..."

Дама на этой фотографии — 31-летняя Ольга Алисова. 23 апреля 2017 года она сбила насмерть своим автомобилем "Hyundai Solaris" шестилетнего Алёшу Шимко. Трагический дорожный инцидент произошёл в микрорайоне Павлино подмосковного города Железнодорожный, во дворе дома, где проживал Алёша.







Уголовное дело по факту смерти ребёнка в ДТП полиция отказывалась заводить в течение месяца, потом появилось заключение экспертов, в котором сообщалось, что в крови шестилетнего ребёнка находился алкоголь в количестве аж 2,7 промиле, что соответствует сильной степени опьянения даже взрослого человека.

Это при абсолютно трезвом отце ребёнка и абсолютно трезвом дедушке, гулявшем в тот злополучный день с Алёшей Шимко во дворе! Типа, дедушка даже не подозревал, что его внук катался на велосипеде, будучи в стельку пьяным!

"Трагедия, перевернувшая размеренную жизнь тихого подмосковного двора, произошла примерно в 18.40 вечера. Свидетелями трагедии были более 10 человек. В это время во дворе, где три детских площадки, гуляют родители с детьми.

Корреспондент «Преступной России» побывал на месте происшествия и побеседовал с жителями Павлино, ставшими свидетелями кошмара у детской площадки, а также цепочки событий, развивавшихся непосредственно после него.

По словам очевидцев, въехав во двор по адресу Павлино 39, черный «Солярис» развернулся в тупике у последнего подъезда жилого дома и резко разогнавшись с места, врезался в ребенка, перебегавшего проезжую часть от детской площадки к своему подъезду. Мальчик был в сопровождении дедушки, который не успел вовремя отреагировать, поскольку за несколько секунд до происшествия взял в руки детский велосипед, на котором катался Алеша.

Сидевшая за рулем автомобиля женщина, по словам свидетелей, разговаривала по телефону. Совершив наезд, она переехала ребенка и протащила его под днищем машины еще около 10 метров. Затормозила же только тогда, когда к машине бросились люди и стали стучать по кузову, требуя остановиться. В этот момент ребенок был ещё жив. Однако, когда, спустя 11 минут, на место происшествия прибыла реанимационная бригада, врачи констатировали смерть мальчика, наступившую в результате перелома основания черепа и отека головного мозга". Источник.

На этом видео представлен тот самый судмедэксперт, который брал пробы крови у трупа Алёши Шимко, чтобы проверить её на алкоголь. Это у шестилетнего то ребёнка!

Как объяснил судмедэксперт Михаил Клейменов, он готовил сразу две порции крови — одну для обнаружения в ней этилового спирта. Это его химическая формула:







А другую порцию крови для обнаружения в ней вещества ацетальдегида, который образуется в организме человека при распаде алкоголя. Наличие ацетальдегида в печени человека является доказательством, что алкоголь оказался в крови человека ещё при жизни.







Именно на это содержание ацетальдегида в пробах крови шестилетнего Алёши Шимко судмедэсперт Михаил Клейменови и сделал акцент в своём объяснении.

Мол, всё по честному! Если алкоголь можно было подмешать в кровь мальчика уже после его смерти, то наличие в пробах крови погибшего Алёши Шимко продукта распада алкоголя доказывает, что алкоголь был в его крови ещё при жизни!

На самом деле это ничего не доказывает! И вот почему: ацетальдегид не только вырабатывается в печени пьяного человека, он ещё вырабатывается на химзаводах России, причём в огромных количествах.

Справка: "Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь, метилформальдегид) — органическое соединение класса альдегидов с химической формулой CH3-CHO, является альдегидом этанола и уксусной кислоты. Это один из наиболее важных альдегидов, широко встречающийся в природе и производится в больших количествах индустриально. Ацетальдегид встречается в кофе, в спелых фруктах, хлебе, и синтезируется растениями как результат их метаболизма. Также производится окислением этанола . Вещество представляет собой бесцветную жидкость с резким запахом, хорошо растворяется в воде, спирте, эфире". Источник.

То есть, если взять два шприца — один с этиловым спиртом, другой с раствором промышленного ацетальдегида — и капнуть буквально по несколько капель в пробы крови, мы получим потом как раз тот самый результат исследования, который и получила судмедэкспертиза.







В этих инъекциях всего нескольких капель спирта-этанола и раствора ацетальдегида в пробы крови погибшего мальчика и кроется, на мой взгляд, вся загадка этого запутанного уголовного дела. В пользу этой версии говорит и откровенное нежелание судмедэкспертизы делать эксгумацию тела погибшего мальчика, чтобы ещё раз найти в его тканях если не остатки спирта, то хотя бы ацетальдегида.

В дополнение к теме:

"Михаил Клейменов, подписавший заключение об обнаружении алкоголя в крови шестилетнего мальчика, на самом деле не проводил экспертизу. Он отправил биоматериал в столицу, а когда получил результат – заверил не глядя", сообщает Telegram-канал Mash.

Получается, что ребенок, погибший под колесами Hyundai Solaris в Железнодорожном, перед аварией в одиночку выпил бутылку водки. Примерно такому количеству спиртного соответствует указанная в результатах анализа крови доза 2,7 промилле.

Примечательно, что врач из Москвы, которая исследовала биоматериал, сразу после экспертизы ушла в отпуск. С ней связаться пока не удалось. Родители малыша не винят Клейменова: в конце концов, образцы могли подменить или перепутать при транспортировке.

Член Совета Федерации Елена Мизулина не верит, что дошкольник мог быть нетрезв, передает Life.ru. По ее мнению, такие заявления абсурдны.

"Все, что происходит на наших глазах, – полнейший беспредел и абсурд! Мальчика уже не вернуть, а добрую память о нем пытаются опорочить. Я не верю в то, что ребенок мог быть пьян. И как это влияет на доказанный факт наезда? Получается, что пьяного можно сбить?!" – возмутилась сенатор. Источник.

Закончить эту заметку я хочу комментарием Валентины Гринёвой, которую возмутила до глубины души эта история:

"Лично я верю и поддерживаю нашего президента! Но что-то не так "в нашем королевстве", если суки всех сортов на местах безбоязненно беспредельничают, пока не вмешается президент! Президент лично должен ходить по баракам и разваливающимся сараям, лично должен вникать во всякое послепожарное и посленаводненическое дело с уворованными ещё в Москве деньгами не доехавшими до места! Что-то с этим надо делать! Ибо это уже не просто воровство, это булыжники во власть, когда люди даже лояльные, исходив по инстанциям ноги до самой задницы, начинают роптать и поддаваться на сволочизм навальных! За разрушение устоев власти пора возвращать расстрел!"

26 июня 2017 г. Мурманск. Антон Благин