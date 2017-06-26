Справедливости нет в нашем обществе, потому что совести у кого-то нет!
Эти слова давно написаны, но как будто о дне нынешнем:
"Ложь будет средством успеха на суде. Женщины станут лишь предметом вожделения. Богатый будет считаться чистым. Роскошь одежд будет признаком достоинства... Смешаются касты. Будут процветать разбойники без пощады..."
Дама на этой фотографии — 31-летняя Ольга Алисова. 23 апреля 2017 года она сбила насмерть своим автомобилем "Hyundai Solaris" шестилетнего Алёшу Шимко. Трагический дорожный инцидент произошёл в микрорайоне Павлино подмосковного города Железнодорожный, во дворе дома, где проживал Алёша.
Уголовное дело по факту смерти ребёнка в ДТП полиция отказывалась заводить в течение месяца, потом появилось заключение экспертов, в котором сообщалось, что в крови шестилетнего ребёнка находился алкоголь в количестве аж 2,7 промиле, что соответствует сильной степени опьянения даже взрослого человека.
Это при абсолютно трезвом отце ребёнка и абсолютно трезвом дедушке, гулявшем в тот злополучный день с Алёшей Шимко во дворе! Типа, дедушка даже не подозревал, что его внук катался на велосипеде, будучи в стельку пьяным!
"Трагедия, перевернувшая размеренную жизнь тихого подмосковного двора, произошла примерно в 18.40 вечера. Свидетелями трагедии были более 10 человек. В это время во дворе, где три детских площадки, гуляют родители с детьми.
Корреспондент «Преступной России» побывал на месте происшествия и побеседовал с жителями Павлино, ставшими свидетелями кошмара у детской площадки, а также цепочки событий, развивавшихся непосредственно после него.
По словам очевидцев, въехав во двор по адресу Павлино 39, черный «Солярис» развернулся в тупике у последнего подъезда жилого дома и резко разогнавшись с места, врезался в ребенка, перебегавшего проезжую часть от детской площадки к своему подъезду. Мальчик был в сопровождении дедушки, который не успел вовремя отреагировать, поскольку за несколько секунд до происшествия взял в руки детский велосипед, на котором катался Алеша.
Сидевшая за рулем автомобиля женщина, по словам свидетелей, разговаривала по телефону. Совершив наезд, она переехала ребенка и протащила его под днищем машины еще около 10 метров. Затормозила же только тогда, когда к машине бросились люди и стали стучать по кузову, требуя остановиться. В этот момент ребенок был ещё жив. Однако, когда, спустя 11 минут, на место происшествия прибыла реанимационная бригада, врачи констатировали смерть мальчика, наступившую в результате перелома основания черепа и отека головного мозга". Источник.
На этом видео представлен тот самый судмедэксперт, который брал пробы крови у трупа Алёши Шимко, чтобы проверить её на алкоголь. Это у шестилетнего то ребёнка!
Как объяснил судмедэксперт Михаил Клейменов, он готовил сразу две порции крови — одну для обнаружения в ней этилового спирта. Это его химическая формула:
А другую порцию крови для обнаружения в ней вещества ацетальдегида, который образуется в организме человека при распаде алкоголя. Наличие ацетальдегида в печени человека является доказательством, что алкоголь оказался в крови человека ещё при жизни.
Именно на это содержание ацетальдегида в пробах крови шестилетнего Алёши Шимко судмедэсперт Михаил Клейменови и сделал акцент в своём объяснении.
Мол, всё по честному! Если алкоголь можно было подмешать в кровь мальчика уже после его смерти, то наличие в пробах крови погибшего Алёши Шимко продукта распада алкоголя доказывает, что алкоголь был в его крови ещё при жизни!
На самом деле это ничего не доказывает! И вот почему: ацетальдегид не только вырабатывается в печени пьяного человека, он ещё вырабатывается на химзаводах России, причём в огромных количествах.
Справка: "Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь, метилформальдегид) — органическое соединение класса альдегидов с химической формулой CH3-CHO, является альдегидом этанола и уксусной кислоты. Это один из наиболее важных альдегидов, широко встречающийся в природе и производится в больших количествах индустриально. Ацетальдегид встречается в кофе, в спелых фруктах, хлебе, и синтезируется растениями как результат их метаболизма. Также производится окислением этанола. Вещество представляет собой бесцветную жидкость с резким запахом, хорошо растворяется в воде, спирте, эфире". Источник.
То есть, если взять два шприца — один с этиловым спиртом, другой с раствором промышленного ацетальдегида — и капнуть буквально по несколько капель в пробы крови, мы получим потом как раз тот самый результат исследования, который и получила судмедэкспертиза.
В этих инъекциях всего нескольких капель спирта-этанола и раствора ацетальдегида в пробы крови погибшего мальчика и кроется, на мой взгляд, вся загадка этого запутанного уголовного дела. В пользу этой версии говорит и откровенное нежелание судмедэкспертизы делать эксгумацию тела погибшего мальчика, чтобы ещё раз найти в его тканях если не остатки спирта, то хотя бы ацетальдегида.
В дополнение к теме:
"Михаил Клейменов, подписавший заключение об обнаружении алкоголя в крови шестилетнего мальчика, на самом деле не проводил экспертизу. Он отправил биоматериал в столицу, а когда получил результат – заверил не глядя", сообщает Telegram-канал Mash.
Получается, что ребенок, погибший под колесами Hyundai Solaris в Железнодорожном, перед аварией в одиночку выпил бутылку водки. Примерно такому количеству спиртного соответствует указанная в результатах анализа крови доза 2,7 промилле.
Примечательно, что врач из Москвы, которая исследовала биоматериал, сразу после экспертизы ушла в отпуск. С ней связаться пока не удалось. Родители малыша не винят Клейменова: в конце концов, образцы могли подменить или перепутать при транспортировке.
Член Совета Федерации Елена Мизулина не верит, что дошкольник мог быть нетрезв, передает Life.ru. По ее мнению, такие заявления абсурдны.
"Все, что происходит на наших глазах, – полнейший беспредел и абсурд! Мальчика уже не вернуть, а добрую память о нем пытаются опорочить. Я не верю в то, что ребенок мог быть пьян. И как это влияет на доказанный факт наезда? Получается, что пьяного можно сбить?!" – возмутилась сенатор. Источник.
Закончить эту заметку я хочу комментарием Валентины Гринёвой, которую возмутила до глубины души эта история:
"Лично я верю и поддерживаю нашего президента! Но что-то не так "в нашем королевстве", если суки всех сортов на местах безбоязненно беспредельничают, пока не вмешается президент! Президент лично должен ходить по баракам и разваливающимся сараям, лично должен вникать во всякое послепожарное и посленаводненическое дело с уворованными ещё в Москве деньгами не доехавшими до места! Что-то с этим надо делать! Ибо это уже не просто воровство, это булыжники во власть, когда люди даже лояльные, исходив по инстанциям ноги до самой задницы, начинают роптать и поддаваться на сволочизм навальных! За разрушение устоев власти пора возвращать расстрел!"
26 июня 2017 г. Мурманск. Антон Благин
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Этот случай один из тысяч подобных,если такое происходит практически в “сердце” России,можете представить себе что творится на местах(“полицай с рублёвки” смотрели?).Взывать к совести кого-либо бесполезно,пока жёстко не опустим на землю “правящий класс”,как например в 1917-м,изменений не будет.Нечего пенять на следствия,нужно устранить причину.Скорее всего всплывут новые подробности.Не случайно же ентот “аптаритет” 5 лет домашние пирожки в СИЗО жрал,берегли его от зоны.Но может случится так,что мы не узнаем всех подводных камней сего дела(коих тут немало(имхо)),всё зависит на каком лвл “крыша”.
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“Ибо это уже не просто воровство, это булыжники во власть…” – это называется саботаж, дискредитация власти и за это при Сталине к стенке ставили.
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К сожалению, отсутствие справедливости в обществе сильно подрывает не только доверие к власти, но и саму уверенность в благополучном будущем страны!!! Очевидно, что необходима масштабная чистка во властных этажах, сверху до низу, а ещё нам нужна, наконец, внятная государственная идеология и стратегия развития России, так, чтобы каждый знал какую страну мы строим, и что оставим детям нашим!
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Эта история, одна из немногих ежедневных “новостей”, проявляющих (как в фотопечати – кто помнит) суть нынешнего мироустройства.
Мы видим и знаем, что народ составляется из разнородных сообществ, живущих каждое по своим канонам : – труженики города и села, в т.ч. наемные и индивидуалы, – около них корпящие в ежедневном труде мелкие чиновники, их “слуги”, – разнородные кормящиеся со всех рук творческие “работники”, – и особо одаренные надрывающиеся в непосильном труде “элитные” подразделения новых русских, олигархов, и обслуживающих их законодателей, исполнителей, судей и генералитета.
Повторюсь : у каждого сословия свои каноны.
Беда в том, что первые три худо – бедно объективно работают на общеобщественный (скажем так) интерес, но четвертое “элитное”- только на свой, личный.
Этот личный интерес вопреки всем заявляемым заботам о народе – как дОлжно быть по их статусу, – никак не связан с интересами народа. Больше того, довлеющий личный интерес объединяет его представителей в самоорганизующийся клубок интеллектуальных змей. Они сами пишут под свои интересы законы для народа, сами исполняют их, сами следят за их неукоснительным соблюдением… При том, что те законы писаны не для них ! У них один закон – своя корысть. И если смерть какого – то дитяти или человека грозит им ущемлением их корыстной свободы – тем хуже для человеков. И такой порядок скрепляется бандитской круговой порукой. Ею пронизаны все поры клубка.
Напрашивается логический выход – скальпелем ампутировать эту раковую опухоль. И вырастить народную настоящую элиту. Как это было не так давно. И с ее помощью гармонизировать отношения всех сословий.
J UDOV
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В королевстве “кривых”… Однако… Чему удивляться…!?
Ведь это реальность…
Скорбная для народа…
И мелочная пустышка для “легиона чиновничества”…
И о какой СПРАВЕДЛИВОСТИ…, а тем более о СОВЕСТИ может идти речь…???
У человеко подобных речь может идти только о личной выгоде для своей задницы…
Де рьмА кратия… Однако…