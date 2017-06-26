Смена магнитных полюсов. Уфологи нашли причину плохой погоды
Уфологи нашли причину плохой погоды в России, как корабли вызывают дождь над Москвой и почему американцы ищут встречи с инопланетянами в нашей стране? Похороните меня в космосе, как в сфере услуг случился настоящий переворот? Сколько стоит отправить в полёт человеческий прах? Малазийские йети, после серии землетрясений в горах неизвестные человечеству существа вышли к людям, это неизученный вид животных или параллельная ветвь развития homo sapiens? Рискованный эксперимент с эликсиром вечной молодости, омолаживать нынче надо не кожу, а гены? К чему привели первые генетические опыты над людьми? В ближайшие три года нашу планету ждёт смена магнитных полюсов, где окажется Северный, а где Южный? Археологи нашли неизвестную могилу Христа, где он похоронен вместе с семьёй, что говорят об этом в церкви?
loading...
Изменения в природе происходит год от года, непогода нынче в моде, это песня, а если серьезно.
Солнце летит в пространстве с гигантской скоростью и мы на следующий день находимся на гигантском расстоянии от прежнего места. Соответственно меняется электромагнитная и космическая составляющие.
Изменения внешние влияют на состоянии системы, равновесие поддерживается, но в пределах колебательного процесса, так что не переживайте все будет хорошо.