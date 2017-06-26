Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Смена магнитных полюсов. Уфологи нашли причину плохой погоды

19:17. 26 июня 2017 Просмотров - 373 Один комментарий Опубликовал:

Уфологи нашли причину плохой погоды в России, как корабли вызывают дождь над Москвой и почему американцы ищут встречи с инопланетянами в нашей стране? Похороните меня в космосе, как в сфере услуг случился настоящий переворот? Сколько стоит отправить в полёт человеческий прах? Малазийские йети, после серии землетрясений в горах неизвестные человечеству существа вышли к людям, это неизученный вид животных или параллельная ветвь развития homo sapiens? Рискованный эксперимент с эликсиром вечной молодости, омолаживать нынче надо не кожу, а гены? К чему привели первые генетические опыты над людьми? В ближайшие три года нашу планету ждёт смена магнитных полюсов, где окажется Северный, а где Южный? Археологи нашли неизвестную могилу Христа, где он похоронен вместе с семьёй, что говорят об этом в церкви?

Метки: глобальные катаклизмы, нло, смена полюсов земли, уфология
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Мир готовится к концу света
.... В прошлом году уфологии всего мира пришли к...самым спасут. После объявления уфологов о том, что Армагеддон...тыс. км от Северного полюса, на архипелаге Свальбард. ...до которого должна произойти смена магнитных полюсов Земли согласно гипотезе периодических ...
Об истинных истоках мировой цивилизации и возвращении подлинной истории человечества
...время, соответствующее месту положения меркаторовского магнитного полюса, то можно узнать время, ...Мишель (1919-1992 гг., французский уфолог, журналист, писатель) привёл многочисленные ...начинается день. Влияние чертога Лисы сменятся на влияние чертога Волка. ...
Борьба Светлых и Тёмных сил в период наступления новой эры
... убеждены (или, по мнению уфологов, делают вид, что убеждены...величины. Расположена вблизи Северного полюса мира, вследствие чего ...на Землю и изменения магнитного воздействия произошло смещение оси...две недели шла культивация, смена поколений и мировоззрений, ...

Один комментарий»

  • 2203 2051
    Борис 26 июня 2017 в 20:15 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Изменения в природе происходит год от года, непогода нынче в моде, это песня, а если серьезно.
    Солнце летит в пространстве с гигантской скоростью и мы на следующий день находимся на гигантском расстоянии от прежнего места. Соответственно меняется электромагнитная и космическая составляющие.
    Изменения внешние влияют на состоянии системы, равновесие поддерживается, но в пределах колебательного процесса, так что не переживайте все будет хорошо.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>