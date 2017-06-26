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Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 июня 2017

08:54. 26 июня 2017 Просмотров - 742 2 коммент. Опубликовал:

Смертники ИГИЛ пытались атаковать иракских военных в Мосуле

Смертники ИГИЛ пытались атаковать иракских военных в Мосуле

Иракские правительственные войска предотвратили серию нападений смертников «Исламского государства»* на подступах к Старому городу в Мосуле, заявило иракское командование.

Атаки, предпринятые в воскресенье, стали первыми попытками экстремистов вернуть позиции у границ Старого города, сообщает Reuters. Неделю назад в этой части Мосула началась армейская операция против джихадистов.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Сирия: Израиль совершил очередную атаку на правительственные войска

В командовании вооруженных сил Сирии заявили, что Израиль вновь атаковал их позиции на Голанских высотах.

В заявлении командования указывается, что Израиль возобновил агрессию и атаковал одну из позиций сирийских ВС.

Военные также сообщили об «успешном отражении масштабной атаки террористов «Джабхат ан-Нусры» (запрещено в РФ) в районе города Аль-Баас в окрестностях Эль-Кунейтры».

Ранее израильские истребители нанесли удар по сирийской бронемашине рядом с городом Эль-Кунейтра в Сирии.

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Балканы: в 64 поселках люди живут по законам ИГИЛ

Балканское издание «Вечерне новости» сообщило, что в 64 поселках люди живут по законам ИГИЛ (запрещено в РФ). Информацию об этом передают волонтеры болгарской редакции News Front.

В Боснии и Герцеговине, недалеко от границы с Черногорией и Сербией, значительно увеличилось присутствие исламских экстремистов.

Установлено, что более 5 000 лиц, связанных с ИГИЛ, поселились в Боснии и Герцеговине, и с каждом днем их количество увеличивается. Джихадисты скрываются за несколькими экстремистскими организациями, 7 из которых находятся в черном списке Совета Безопасности ООН, сообщили представители служб безопасности сербскому изданию «Вечерние новости».

По их данным, на территории страны появились 64 поселка, практически оторванные от цивилизации, где люди живут по законам ИГИЛ.

«В этих поселках живут более 40 000 человек, большая часть из них напрямую связанна и имеет контакт с экстремистами. В Боснии и Герцеговине много вернувшихся из Сирии, где воевали на стороне террористов», — рассказали представители боснийских служб безопасности.

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2 коммент.»

  • 1577 1321
    Сергей 26 июня 2017 в 9:29 Ссылка Пометить
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    Вообще интересно… Как это…? просто так, не вступая ни в какую войну напасть на армию соседнего государства?
    А ведь можно… всем, кроме Русских!!!
    Неплохо нам взять пример с Израиля и США в наших отношениях с новой украинской властью.

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  • 281 164
    Облико Морале 26 июня 2017 в 11:13 Ссылка Пометить
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    Путин еврей? Медведев еврей? Трамп еврей? Порошенко еврей? Понятно всё? Российское правительство дешёвое шоу устраивает вот и всё.. Они ж все актёры если не заметили и настоящие актёры, тоже сплошь евреи. А теперь вопрос, в ходе войны, хоть один еврей умер?

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