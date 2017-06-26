Штаты требуют легализовать военные вторжения: берега уже попутали?

Американскому истеблишменту на месте не сидится: инициатива за инициативой рождаются. И ведь какой путь выбрали наглецы! Превратить ООН в инструмент своего внешнеполитического влияния, выписывающего Штатам индульгенции за каждое военное вторжение на территории суверенных государств. В качестве обоснования причин для вторжения сослались на региональные филиалы ИГИЛ и «Аль-Каиды», которые якобы нужно включить в список террористических организаций ООН.

Россия, само собой, против подобного беспредела. Штатам захотелось легализовать свою незаконную деятельность, получить «добро» на спецоперации на территории третьих стран? Предложения Вашингтона, кстати, вызвали осуждение и в Каире. Египтяне подозревают американцев в желании влезть на их территории под благовидным предлогом.

Да и по сравнению с такими «помощниками» террористы кажутся детьми в песочнице! Ни один террорист не способен уничтожить страну так быстро, как американцы, изъявившие желание ей «помочь».

Кроме того, местные власти вполне способны прижать отдельные группы террористов, пусть и аффилированных с ИГИЛ и «Аль-Каидой», но все же немногочисленных. Предложение (требование?!) США, в свою очередь, явно рассчитано на умственно отсталых представителей «хомо сапиенс», но никак не на дипломатов и здравомыслящих людей. Намерения Вашингтона настолько прозрачны, что даже не нуждаются в объяснении.

Правда, им не повезло. Картина мира в сознании многих людей кардинально изменилась. К тому же, контртеррористическое управление, созданное Генассамблеей ООН, возглавляет российский дипломат Владимир Воронков. Авантюры США не пройдут. Москва не позволит и также сформирует единый список террористов, представив его в Управление на рассмотрение.

Причины, по которым США требуют легализации своих преступлений:

Описание военных вторжений США на территории третьих стран заняло бы немало страниц. «Светоч демократии» стал причиной бессчетного количества военных конфликтов, гибели сотни тысяч людей, разорения цветущих государств и роста террористической угрозы.

Бомбардировки Югославии силами НАТО под главенством США, помнится, цинично называли «гуманитарной интервенцией». При этом Совбез ООН разрешения на эту военную авантюру не дал, а страны НАТО так и не обосновали юридически свои действия. Россия была против вторжения армий Запада на югославские земли, но оказалась слишком слаба после событий 1994 года, чтобы помочь сербам щелкнуть агрессора по зубам.

А иракские события? Наглость янки оказалась за гранью: даже одобрения ООН на вмешательство в этот конфликт не попросили. Залезли своими «грязными сапогами» в суверенное государство и развалили страну: 200 тысяч человек были убиты, миллионы выброшены на улицы. Теракты стали «нормой жизни», количество погибших до сих пор растет.

Ливия: вторжение и расправа над Муаммаром Каддафи. Каковы цели американского вторжения, мы знаем. США на пару с Англией и Францией планируют раздел Ливии на три государства: Триполитанию на западе, Киренаику на востоке и Феццан на юге. С этой инициативой в 2012 году выступала Хиллари Клинтон, а теперь ее предложения повторяет один из младших советников президента по нацбезопасности Себастьян Горка.

Само собой, что про Сирию и Афганистан тоже забывать не стоит. В Сирии американцы находятся незаконно, практически вторгнувшись на территорию страны. В Афганистане ситуация такова, что до сих пор Штаты не имеют законных прав на проведение данной спецоперации:

«Фактически США de jure завершив операцию в Афганистане, продолжают de facto проводить военно-воздушные операции по «нейтрализации боевиков ИГИЛ», не имея соответствующего мандата ни со стороны ООН, ни даже со стороны НАТО».

Так зачем Штатам получить «добро» на продолжение военных преступлений и вмешательство в чужие дела? Вроде бы, и так неплохо справлялись, когда плевали на мнение мирового сообщества и международное право? Или просто не во все государства они теперь могут вторгаться, когда Россия стала сильней? Давайте-ка вспомним, где еще ячейки ИГИЛ пытаются закрепиться: республики Средней и Центральной Азии, что в зоне интересов России. Сюда просто так не влезть: нужен мандат ООН, чтобы не огрести.

Эти районы, к сожалению, наиболее уязвимы для радикальной пропаганды в связи с напряженной социально-экономической и этно-религиозной обстановкой. Запад и юг Казахстана, юг Киргизии, и вся Ферганская долина, разделенная между Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном находится в зоне риска. Угроза проникновения террористов на территорию России под видом трудовых мигрантов, студентов и пр. остается. Но мы ведь понимаем, что желание США влезть в этот регион не связано с заботой о России?

Просто нужно развязать себе руки и ткнуть Москву носом в мандат ООН, оправдывающий американское вторжение в эти азиатские республики. Открыть новый антироссийский фронт под предлогом борьбы с терроризмом. Ну, а если пойти дальше и даже немного пофантазировать, то кто знает, до чего еще янки додумаются. Может, заявят на весь мир, что Россия не способна справиться с террористами и ей нужно в этом «помочь»?

Поэтому и необходимо сейчас как следует щелкнуть Штаты «по носу», чтобы знали свое место и не совали любопытный нос в чужие дела. Пора военных вторжений должна быть завершена, пока такое понятие как «демократия» окончательно не обесценилось. Да и напомнить Вашингтону, что с мнением России придется считаться.

Истерики США в ООН и антироссийская болтовня больше не помогут. А то ведь мы вспомним, что в Штатах не все так гладко и тоже захотим «помочь» собратьям-демократам…