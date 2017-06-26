РОССИЙСКАЯ РАКЕТА НАШЛА ЦЕЛЬ НАД СРЕДИЗЕМНЫМ МОРЕМ

Из сирийского Тартуса приходят сообщения о том, что на российской базе сработал комплекс ПВО.

Жители густонаселенного портового Тартуса с восторгом заполнили интернет информацией о том, что они наблюдали, как российская ракета устремилась в сторону Средиземного моря. Они видели ее сопровождавшийся грохотом пуск. Очевидцы предполагают, что это был выстрел комплекса С-300.

Ясно, что никто не будет палить по чайкам сверхсовременными ракетами, чей пуск, по слухам, обходится в десятки миллионов рублей. Значит, цель стоила того. В сети появились неподтвержденные сообщения, что был поражен очень дорогой американский стратегический разведывательный беспилотник «RQ 4 Global Hawk».

Не исключено, что США с помощью этого чуда техники попытались прощупать оборону российских баз в Тартусе и Хмеймиме. По странному совпадению, утром 22 июня пришло сообщение о потере такого же аппарата над Калифорнией.

В Сирии с приближением конца «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ) начинается лихорадочный дележ того, что должно достаться победителям.

Экстренно наращивает бронетанковую группировку Турция, планирующая уничтожить курдский анклав, а министр обороны США Джим Мэттис пообещал турецкому диктатору Эрдогану отобрать у курдов все оружие, которое им было передано для взятия Ракки. Анкаре была даже предоставлена его опись.

Мэттис успокаивает турецких союзников заверениями в том, что Ракку будут брать преимущественно арабские формирования, которым она должна достаться. Но мало кто верит, что курды сдадут оружие, не для этого они его получали. И Мэттис явно обманывает турков заявлениями, что Ракка перейдет к арабам, пока что ее тяжелый затяжной штурм преимущественно ведут курды. Даром проливать кровь они не будут.

Николай Иванов

---

http://mirnov.ru/politika/bezopasnost/rossiiskaja-raketa-nashla-cel-nad-sredizemnym-morem.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com